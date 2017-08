 »  Babiš, co se ztratil z Facebooku, příchod Androidu Oreo a drony padající z oblohy

Breitbart se musel omluvit. Lukas Podolski na vodním skútru není ani imigrant ani pašerák. Praktická a typická ukázka fakenews a jejich nikdy nekončící produkce. A ano, Breitbart News je titul, do kterého se vrátil Steve Bannon poté, co ho Donald Trump vyhodil. Viz Breitbart apologises after using picture of Lukas Podolski on jet-ski in story about migrant gangs.

Windows App Store je plný pirátských streamovacích aplikací, upozorňuje TorrentFreak v The Windows App Store is Full of Pirate Streaming Apps. Filmový průmysl sice vyrazil do války proti Kodi a streamingovým webům, ale v tomto případě nějak dělá, že nic nevidí. Nechybí tam mimochodem ani pirátský streaming a stahování hudby.

Pouliční umělec narazil s F!ck Zuck 2020, stránku mu Facebook smazal. Jak jinak, podle Facebooku je totiž něco takového „hate speech“. Viz Street Artist's Facebook Page Shut Down as „Hate Speech“ After Zuckerberg Stunt a nutno dodat, že nejde o nic jiného než v zásadě o paniku z toho, že se Mark Zuckerberg chystá na prezidentskou kampaň.

WEBDESIGN, INTERNET

Chcete si vyzkoušet novou betu Outlook.com? Skočte na outlook.live.com/mail/ a můžete hned, nemusíte čekat na to, jestli vám to Microsoft nabídne.

57 % provozu z vyhledávání na (US) internetu pochází z chytrých telefonů a tabletů. Uvádí to BrightEdge a zároveň upozorňuje, že vyhledávání v 80 % dává na mobilech jiné výsledky než na desktopu. Viz Report: 57% of traffic now from smartphones and tablets.

Facebook chce zlikvidovat „zdroj: Facebook“ a přidá k odkazům ikonky novin. Vážně. Smrtelně vážně s tímhle přišlo PR oddělení Facebooku a americká média to spokojeně kopírují na všechny strany. Viz Facebook wants to end the ‘I read it on Facebook’ problem a už z příkladového obrázku pochopíte, jak absurdní to je.

Zatmění Slunce odlákalo 10 procent amerických diváků Netflixu. Píší to v The eclipse pulled 10 percent of Netflix US viewers away from the screen a prostě to berte tak, jak to dávají. Pro pobavení. A z hlediska Netflixu jako velmi pěkný PR tah.

Zajímavá analýza více než 10 tisíc článků z BBC od Majesticu je k nalezení ve We analysed over 10,000 articles on the BBC: This is what we found out.

YouTube extrémistická videa nemaže, skrývá je. V praxi to znamená, že pokud Google přijde na video, které přímo nevyžaduje smazání, odstraní jej z vyhledávání a doporučení. A pokud ho někdo bude chtít vidět, tak se mu ještě zobrazí varování. Viz YouTube Has Finally Started Hiding Extremist Videos, Even If It Won’t Delete Them All a An update on our commitment to fight terror content online, kde zmiňují i strojové učení, které to má řešit. O kterém už víme, že maže věci, které rozhodně mazat nemá.

SOFTWARE

Legenda se vrací, Age of Empires míří na PC:

CrashPlan končí s domácími uživateli a to je nepříjemná zpráva. Podle Important Changes to CrashPlan® for Home Service končí CrashPlan for Home k 23. říjnu 2018. Stávajícím předplatitelům už nebude prodlouženo užívání a nové už nelze ani objednat. Uživatelům se nabízí Code24CrashPlan for Small Business (10 USD měsíčně není špatná cena, přecházejícím nabízejí výraznou slevu na jeden rok) či Carbonite (od 60 USD ročně).

K následujícímu videu je dobré si přečíst Final Fantasy 15 on PC: Has Square Enix lost its way, or do graphics really matter?

34 % zařízení s Windows 10 není aktualizováno na Creators Update, tvrdí AdDuplex na základě dat, která získává z pěti tisíc aplikací, v nichž poskytuje inzerci. Viz AdDuplex Windows Device Statistics – August, 2017.

Google uvedl na trh Chrome Enterprise, které můžete chápat jako pokročilý Chrome OS určený pro nasazení ve firemním prostředí. Pořídit si ho firmy mohou za 50 USD na zařízení ročně a to, co umí, vystihuje tabulka z Introducing Chrome Enterprise.

HARDWARE

Vlastníci dronů DJI Spark musí aktualizovat, nebo jim drony přestanou létat. Nutné připomenout, že tohle jsou drony, kde chyba softwaru vedla k tomu, že vesele padaly z oblohy. Viz DJI will ground Spark drones on September 1st unless owners install an update a DJI Spark Firmware Update Enhances Flight Safety.

Tímhle prostě změříte všechno. InstruMMents 01. Viz store.instrumments.com/.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vytvořili falešné účty, aby ukázali, že marketing je plný podvodné inzerce a falešných influencerů. Účty Amanda Smith a Alexa Rae vybavené desítkami tisíc zakoupených fake sledujících na Instagramu se během chvíle setkaly s nabídkami produktů i přímých plateb za marketing. Viz This Influencer Marketing Shop Created Fake Accounts to Prove That the Industry Is Full of Ad Fraud.

Google vrací peníze inzerentům za reklamy běžící na webech s umělým provozem. „Ad fraud“, neboli podvodné zobrazování (a hlavně klikání) na inzeráty , je přitom letitý problém a setkávají se s ním všichni, ne pouze Google. V tomto případě se navíc postiženým nelíbí, že Google chce vracet málo peněz, a chtějí vysvětlení. Tento konkrétní příklad je navíc typický tím, že šlo o inzerci kupovanou přes DoubleClick Bid Manager a tím pádem strojově rozmisťovanou na desítky reklamních systémů. O důvod více se starat o to, kam pouštíte reklamu. Viz Google Issuing Refunds to Advertisers Over Fake Traffic, Plans New Safeguard.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

AccuWeather odesílala data o poloze uživatele i poté, co uživatel posílání vypnul. Příjemcem dat byla (jak jinak) firma zpeněžující informace o poloze uživatelů. Jde přitom o jednu z nejrozšířenějších aplikací na počasí v App Store. Posílaná data nezahrnovala GPS, k těm iOS aplikaci nepustil, vystačila si s posláním MAC adresy a informací o Wi-Fi, tedy údaji, které lze následně velmi často využít k zjištění polohy. Pokud uživatel povolí přístup k poloze, AccuWeather odesílá přesnou polohu, včetně rychlosti a nadmořské výšky. Příjemcem dat je Reval Mobile (zajímavé PDF). Viz AccuWeather caught sending user location data, even when location sharing is off a Advisory: AccuWeather iOS app sends location information to data monetization firm.

Přes 500 aplikací pro Android obsahovalo spyware. Dostal se do nich bez vědomí jejich tvůrců, přes Igexin, SDK umožňující mít v aplikacích inzerci. Kořeny má kdesi v Číně a „nakažené“ aplikace mají celkem přes 100 milionů stažení. U některých je typicky vidět, že lidé do mobilu stáhnou každou hloupost (zejména něco jako LuckyCash – Earn Free Cash). Viz Igexin advertising network put user privacy at risk.

Lidé, které možná znáte jsou mysteriózní funkcí Facebooku. Ve Facebook Figured Out My Family Secrets, And It Won't Tell Me How najdete příběh jednoho dost nejasného (a trochu strašidelného) doporučení, které vypadá, jako kdyby Facebook věděl o svých uživatelích i to, co oni sami nevědí. Otázkou v tomto případě je, zda prostě ona neznámá osoba na Facebooku nejevila příliš zájmu o osobu druhou.

Mozilla plánuje sběr anonymních dat o brouzdání z Firefoxu. Tradičně to potřebuje k tomu, aby mohla prohlížeč zlepšovat. Nepřekvapí, že se rozhodli jít cestou opt-out, tedy zapnutí všem, a pokud to nechcete, „můžete“ si to vypnout. Viz Usage of Differential Privacy & RAPPOR. S pochopením uživatelů se to příliš nesetkává.

Facebook stále nemá jasno, co dělat s účty zemřelých. Viz Facebook Details Hard Questions Regarding Deceased Users’ Accounts, kde je sice možné chápat, že v některých případech je to složité, ale také je dost jasně vidět, že přístup „vynuceně z účtu uděláme pomníček a budeme ignorovat pozůstalé“ je ještě problematičtější. Je dost zřejmé, že bystev poslední vůli měli myslet na předání hesel k účtům, nejenom těm na Facebook. Na Facebooku samotném od roku 2015 existuje možnost určit kontakty pro případ úmrtí (kterým ale stejně Facebook nemusí povolit smazání účtu zemřelého). A vlastně raději ani nemluvit o tom, že Facebook běžně vůbec netuší, že někdo zemřel, takže se klidně můžete dlouhé roky setkávat s neustálým „už jste dlouho nic nenapsal X.Y“, ačkoliv ta osoba už je dlouho mrtvá.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

V neděli před týdnem se z Facebooku ztratila stránka Andrej Babiš. Měla 128 907 fanoušků a byla i ověřená. Sice se ještě objevovala ve vyhledávání, ale kliknutí na Andrej Babiš zobrazilo „Sorry, this content isn't available right now“. Což je informace, která se u stránek zobrazuje, pokud stránka byla smazána (ať už správcem, nebo Facebookem), stránka byla správcem skryta nebo byla zablokována Facebookem. Pro některá média šlo o důvod k tvrzení, že „Facebook smazal Babiše“. Ve skutečnosti ji správci skryli, aby se „bránili“ vyhlášené akci „nahlaste Babiše“. Zábavná taškařice.

Taylor Swift promazala web i profily na sociálních sítích, aby na nich nakonec zveřejnila jedno podivné video. Viz @taylorswift13 na Twitteru i Taylor Swift na Facebooku (nutno dodat, že žádná ze sociálních sítí neumožňuje prostě „smazat všechny příspěvky“, takže tohle mohlo být dost pracné). YouTube se mazání nedotklo, ale Instagramu ano – tamní @taylorswift obsahuje také pouze toto jedno podivné video. Dohady nad videem mohou začít, viz též Fellow Swifties, Taylor Swift just posted a mysterious video after wiping her social media profiles. A aby toho nebylo málo, www.taylorswift.com (který má být také prázdný) dost dlouho házela ERR_TOO_MANY_REDIRECTS.

Facebook prý „poprvé“ může přijít o (mladší) děti a mládež. Píší to ve Facebook could lose younger teens for the first time ever a má to jednu vadu, Facebook už dávno mladší uživatele ztrácí – končí na Instagramu (což je ale pořád Facebook), Twitteru (v menší míře), Snapchatu (krátkodobě), v USA velmi silně v iMessages.

Fotka v záhlaví na osobním profilu může být 360stupňové video, které si navíc můžete natočit přímo mobilním Facebookem. Zajímavější na novince může být spíše to, že 360stupňová videa můžete nově prostě natáčet s využitím aplikace Facebooku a klasicky je sdílet na osobní profil i firemní stránku. Tedy alespoň tak nějak to vypadá z popisu novinky.

Facebook smaže 1 milion účtů denně, píší v Facebook shuts down 1 million accounts per day but can't stop all ‚threat actors,‘ security chief says. Což je potřeba dát do souvislosti s tím, že Facebook má 2 miliardy měsíčních aktivních uživatelů a počet účtů bude tedy někde mezi šesti až osmi miliardami.

Facebook znemožní propagovat některé formy příspěvků. Viz Retiring Some Uncommon Boosted Post Options a hlavně Full list of retired ad formats. Ten je poměrně zajímavý, protože některé ukončení možnosti připlatit si za dosah vypadá jako poněkud kontraproduktivní, případně jako další tlak na kupování klasické reklamy. Proč by například Facebook znemožnil připlatit si za dosah příspěvku k Události?

MOBILNÍ APLIKACE

76 % americké mládeže vlastní iPhone a středem jejich zprávového světa je iMessage. Rozebírají to v Let’s face reality: US Teens engage with iMessage more than any other social platform a obtížně se tomu věří, iPhone (a iMessage) jsou totiž v naší malé zemičce minoritní záležitost.

Android O je opravdu nakonec Oreo, verze 8.0. K nalezení je na www.android.com/versions/oreo-8–0. Přináší rychlejší start, rychlejší omezení méně používaných věci, které běží na pozadí, nebo pamatování hesel do aplikací (tady nutno dodat, konečně, konečně, konečně). Nechybí dvě aplikace na displeji (picture in picture) a dorazily i Instant Apps, aplikace, které se neinstalují.

QR kódy se možná v Česku moc nechytají, ale někde jinde to je jinak, viz 16 Ways QR Codes are Being Used in China.

E-KNIHY

Barnes & Noble obnovuje smazané účty autorů, kterým tvrdil, že porušili pravidla s ohledem na erotický obsah. Viz B&N Now Restoring Nook Press Accounts it Had Erroneously Terminated. Zajímavé je to klasicky v tom, že když jde o online účty a služby, jste v zásadě vždy jenom rukojmí někoho, kdo čas od času netuší, co dělá. Zajímavé na tomto případu ale také je, že B&N měl léta v pravidlech zákaz tohoto druhu obsahu a nikdy to nijak moc neřešil (nemluvě o tom, že prodávají 50 odstínů a další literaturu, kterou by vlastně ani prodávat nemohli).

STARTUPY A EKONOMIKA

Kolik energie spotřebuje dolování bitcoinů? Ročně za 802 milionů dolarů. Za jeden bitcoin tolik, kolik spotřebuje za rok skoro 1,5 milionu amerických domácností. Viz Bitcoin Energy Consumption Index a zkuste to někdo přepočítat.

Krize retailu v USA pokračuje, Foot Locker a Finish Line jsou další značky, které budou zavírat obchody a (nejen) podle Amazon is about to claim a new victim in the retail apocalypse je vítězem v tomto boji Amazon.

INFOGRAFIKY

5 věcí, co byste měli dělat a nedělat v e-mail marketingu pro retail. Viz 5 Do's and Don'ts of Email Marketing for Retail [Infographic].

16 statistik o videomarketingu najdete v 16 Video Marketing Stats to Blow Your Social Media Mind [Infographic].

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.