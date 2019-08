 »  Barrandov startuje podzimní schéma. Ředitel Soukup ovládne prime time

Volný seriál o programových novinkách českých televizních stanic pro podzimní měsíce zakončíme televizní skupinou Barrandov. Její podzimní programové schéma startuje právě dnes, v pondělí 26. srpna. Jak je už delší dobu zvykem, hlavní vysílací čas patří až na výjimky jen Jaromíru Soukupovi, tedy majiteli, generálnímu řediteli, moderátorovi a zakladateli politického hnutí v jedné osobě.

Dosud zveřejněné plány naznačují, že se od pondělí do neděle objeví skoro třicetkrát v osmi různých formátech. A to je řeč jen o hlavním kanálu Barrandova, na pobočné stanici Barrandov News bude v reprízách k vidění prakticky nonstop. Trochu volněji bude mít jen o víkendech, kdy v prime time na Barrandově poběží starší filmy – v sobotu komedie, v neděli romantika z produkce německé ZDF.

„V současné době je pro nás hlavní prioritou investice do programu,“ oznámil Jaromír Soukup v tiskové zprávě. „Programovými novinkami reaguje televize Barrandov na zvýšený divácký zájem o pořady, které se věnují veřejnému dění, a hlavně velkým ekonomickým a politickým kauzám,“ dodal. „Stále je tu ale určitý prostor pro zlepšení, a tak plánujeme v průběhu podzimu zařadit do již zaběhnutých formátů nové, divácky atraktivní prvky, které by měly pořad oživit, a tím nabídnout ještě větší zážitek ze sledování,“ přislíbil mediální podnikatel.

Už zavedené formáty Týden podle Jaromíra Soukupa, Moje zprávy, Duel Jaromíra Soukupa, Kauzy Jaromíra Soukupa a Týden s prezidentem doplní několik novinek. A překvapivě ani jedna z nich nemá v názvu Soukupovo jméno.

První je denní formát Jasně a stručně (od pondělí do pátku v 18:25 a před nočním seriálem nebo filmem). Pětiminutová relace nabídne komentář Jaromíra Soukupa k hlavní události dne.

V pořadu Volejte a pište šéfovi se Soukup posadí za stůl a bude odpovídat na „příjemné i nepříjemné dotazy diváků“. Z programu vyplývá, že si na to vyčlení zhruba čtyřicet minut. Ve schématu se pořad objevuje od pondělí do středy po půl deváté večer, a pak ještě v pátek ve stejnou dobu.

Ředitel televize převezme i moderování pondělního pořadu U tebe nebo u mě. Jde o formát, který měl na Barrandově premiéru v únoru 2018. Původně jím provázela herečka Alice Bendová a diváky zvala na návštěvu do bytů a domů známých osobností. Povídala si s nimi o životě, chodila s nimi na procházky a představovala členy jejich rodiny. V nové řadě a s novým moderátorem se ale pozmění i osazenstvo. „V prostředí, do kterého mohou zavítat jen vyvolení,“ své soukromí představí čeští politici.

Čtvrtou novinku sice Jaromír Soukup nemoderuje, ale její tvář je alespoň často hostem v jeho ostatních pořadech. Svůj prostor ve vysílacím čase dostává mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, jemuž Barrandov svěřil vlastní talk show. Vysílat se bude každou středu, poprvé 28. srpna ve slotu od 21:40. Hradní mluvčí se vůbec poprvé představí jako moderátor. Televize slibuje „neotřelou diskusi s významnými hosty“. I v tomto případě má jít o politiky, popřípadě hosty z kultury anebo „kontroverzní osobnosti“.

V nedávném rozhovoru pro server iDnes připustil, že s nápadem přišel Jaromír Soukup na jaře letošního roku. Prý půjde o představení hostů „odlehčenou a laskavou formou“. „Chci vytvořit takový společný obývací pokoj, já s hosty a diváci na druhé straně,“ upřesnil mluvčí. „Nebude to styl moderace Jaromíra Soukupa, bude to můj styl, který ještě nikdo neviděl,“ doplnil Ovčáček.

„Na podobný případ si nevzpomínám,“ komentoval netradiční angažmá prezidentova mluvčího například mediální teoretik Jan Jirák. „Ale nezdá se mi, že by to byl vyložený střet zájmů. Je to nezvyklé, je to překvapivé, ale když se zbavíme emocionálních přístupů, tak to je v rámci dlouhodobého trendu sbližování politiky a zábavy,“ poznamenal Jirák pro Český rozhlas.