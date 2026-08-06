BBC hledá cestu k mladým. „Musíme být odvážnější,“ říká její šéf

BBC v polovině července zveřejnila výroční zprávu za účetní rok 2025/2026. Varuje v ní před důsledky pokračování současného systému. Bez skutečné reformy financování a pravidel podle ní nebude schopna zachovat rozsah služeb, na který jsou Britové zvyklí.
Zpráva popisuje období, které skončilo 31. března 2026. Nový generální ředitel Matt Brittin proto její hospodářské výsledky ještě neovlivnil. Bývalý vysoký manažer Googlu nastoupil do čela BBC až 18. května. Ve výroční zprávě však poprvé představil své priority.
První z nich je prosadit co nejsilnější pozici BBC při přípravě nové Královské charty. Právní dokument tvoří ústavní základ korporace. Vymezuje její poslání, veřejné úkoly, řízení, regulaci i rámec financování. Současná charta platí od začátku roku 2017 do 31. prosince 2027.
Nový dokument připravuje britské ministerstvo kultury, médií a sportu. Návrh musí před vypršením současné charty projednat obě komory parlamentu. Formálně chartu schvaluje panovník na doporučení vlády. Nová pravidla mají začít platit 1. ledna 2028.
Dalšími Brittinovými prioritami jsou redakční kvalita a rychlejší rozhodování. Ochotu BBC riskovat podle něj nesmějí podkopávat zbytečné procesy ani nepřiměřená opatrnost. „Musíme se sami sebe upřímně ptát: Kdybychom BBC vytvářeli dnes, co bychom udělali?“ napsal.
Odpovědí má být jednodušší organizace, výraznější působení na digitálních platformách a rychlejší ověřování nových nápadů. „Musíme být tam, kde je publikum, a odvážněji experimentovat,“ uvedl Brittin. Současně připustil, že výrobu obsahu i způsob jeho distribuce nevyhnutelně ovlivní ohlášené úspory.
Vyšší výnosy, méně plátců
Příjmy skupiny BBC dosáhly 5,96 miliardy liber, v přepočtu přibližně 168,5 miliardy korun. Meziročně vzrostly o jedno procento. Hospodaření přesto skončilo deficitem po zdanění 121 milionů liber, tedy asi 3,4 miliardy korun.
Z televizních poplatků korporace získala 3,88 miliardy liber, zbytek do celkové částky tvoří hlavně komerční výnosy. Výnos z poplatků je meziročně mírně vyšší, protože se v průběhu účetního období zvýšila roční sazba poplatků ze 169,50 na 174,50 libry. Od letošního dubna je poplatek ještě vyšší, činí 180 liber.
Britský systém spojuje platební povinnost se způsobem sledování. Takzvanou televizní licenci potřebuje domácnost, která sleduje nebo nahrává živé vysílání kteréhokoliv provozovatele, případně používá BBC iPlayer. Kdo využívá pouze pořady na vyžádání z jiných služeb, poplatek hradit nemusí. Poslech rozhlasu ani používání zpravodajského webu BBC platební povinnost nezakládají.
Celkový počet přihlášených televizních licencí ale dál klesal. Na konci března jich BBC evidovala 23,3 milionu, meziročně o 539 tisíc méně. Tento údaj kromě domácností s plnou sazbou zahrnuje také ty, které se do evidence sice přihlásily, ale kvůli své sociální situaci nic neplatí. Bezplatné licence BBC poskytuje především lidem starším 75 let pobírajícím sociální dávku. Ve sledovaném období šlo o 1,03 milionu licencí, meziročně asi o pět tisíc víc.
Zároveň se odhadovaný podíl britských domácností, které sledují obsah vyžadující licenci, za rok snížil z 89,96 na 87,22 procenta. Změna diváckých návyků je tedy jedním z důvodů, proč ubývá evidovaných licencí. Významným problémem však zůstávají neplatiči. BBC odhadla jejich podíl v populaci na 11,93 procenta a související výpadek příjmů na 525 milionů liber, tedy zhruba 14,8 miliardy korun.
BBC ve zprávě poukazuje na rostoucí rozdíl mezi využíváním svých služeb a jejich financováním. Některou z jejích televizních, rozhlasových nebo internetových služeb použije každý měsíc 94 procent dospělých. Finančně však přispívá méně než 80 procent domácností.
Videotéky odliv diváků nezastavily
Naléhavost digitální proměny dokládá zpráva Media Nations 2026 britského mediálního a telekomunikačního regulátora Ofcom. Nejde o strategii s konkrétními doporučeními. Ofcom tímto každoročním přehledem plní zákonnou povinnost zveřejňovat fakta a statistiky o televizním a rozhlasovém trhu.
Obsah produkovaný televizními stanicemi stále tvoří většinu videa sledovaného v britských domácnostech. Jeho podíl ale meziročně klesl z 56 na 53 procent. Alespoň 15 minut týdně sledovalo obsah britských televizních kanálů 70 procent lidí starších čtyř let, zatímco v roce 2022 to bylo 78 procent.
Stoupá sledovanost videoték televizních stanic. Jejich týdenní využívání se od roku 2022 zvýšilo z 38 na 46 procent uživatelů. Podle Ofcomu to naznačuje, že tradiční televizní společnosti dokážou částečně oslovit publikum také v digitálním prostředí. Vzrůstající popularita videoték ovšem nestačila vyrovnat propad zájmu o lineární vysílání.
BBC si v roce 2025 udržela osmnáctiprocentní podíl na celkové konzumaci videa v britských domácnostech. Následuje YouTube s 15 procenty a Netflix s devíti procenty. Vyšší sledovanost iPlayeru pomohla BBC zachovat stejný tržní podíl jako o rok dříve. V absolutních číslech však lidé strávili s televizními službami BBC v průměru téměř o pět minut denně méně.
Ofcom se také zajímal, kam lidé zamíří jako první, když přemýšlejí, na co se podívat. Nejčastěji řekli Netflix, v průzkumu ho uvedlo 26 procent dospělých uživatelů internetu. Globální streamovací služba tak v tomto ohledu těsně porazila BBC, protože některou z jejích služeb řeklo jako první možnost 25 procent dotázaných.
I tady jsou znát generační posuny. Mezi lidmi od 16 do 24 let byl Netflix první volbou pro 36 procent dotázaných, YouTube pro 23 procent a BBC pro 14 procent.
BBC si to uvědomuje. V lednu se dohodla na spolupráci s YouTube a připravuje pořady určené přímo pro tuto platformu. Výroční zpráva zároveň potvrzuje záměr otevřít iPlayer a portál BBC Sounds obsahu dalších britských poskytovatelů.
Mimochodem, data Ofcomu nenaznačují, že by Britové byli nějak plošně nespokojeni s veřejnoprávní nabídkou. Podle 77 procent dospělých uživatelů má BBC nejlepší nabídku zpravodajství. A pokud jde o původní britskou tvorbu, jako nejlepší uvedlo BBC 66 procent dotázaných. V obou kategoriích výrazně předstihla konkurenci. Sedm z deseti diváků bylo spokojeno s britskými médii veřejné služby jako celkem.
Nová pravidla mají platit od roku 2028
Britská vláda v prosinci předložila zelenou knihu s variantami dalšího fungování BBC. Připouští zachování nebo reformu televizního poplatku. Zvažuje také omezenou reklamu v internetových službách, reklamu na všech platformách nebo placený přístup k archivnímu a komerčně atraktivnímu obsahu.
Vláda naopak neuvažuje o nahrazení poplatku financováním z obecných daní, novou daní pro domácnosti nebo odvodem z příjmů streamovacích služeb. Veřejná konzultace skončila 10. března. Její výsledky, stanovisko vlády a následná bílá kniha mají být zveřejněny během letošního roku. Zatím k tomu nedošlo.
BBC navrhla, aby příští Královská charta už neměla pevné datum konce platnosti. Současná úprava totiž znamená, že korporace musí přibližně jednou za deset let vyjednat nový dokument, na němž závisí její další existence. Pokud by nová charta nebyla přijata nebo dosavadní pravidla prodloužena, BBC by po skončení roku 2027 přišla o právní základ fungování. Vedení BBC míní, že takové vyjednávání vytváří příliš velký prostor k politickému nátlaku.
Britská ministryně kultury dala v březnu najevo, že na to má podobný pohled. Označila za neudržitelné, aby BBC potenciálně hrozil úplný zánik jen kvůli tomu, že se včas nepřijme nová charta. Neznamená to však, že by se fungování korporace nemělo pravidelně přezkoumávat. Základy by sice už byly pevně dané, ale vláda chce nadále v určitých intervalech jednat o rozsahu služeb, řízení a financování.
Než začne platit nová charta, musí BBC vzhledem k okolnostem ušetřit dalších 500 milionů liber a během dvou let zrušit 1800 až 2000 pracovních míst. Nový ředitel tak musí současně omezovat náklady a investovat do služeb, které mají oslovit mladší publikum.
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