 »  Beacony nejsou mrtvé. Čeští Spaceti zkouší vytvořit světový standard navigace v budovách

Když se projdete po chodbách Prague Startup Centre v Paláci Adria, můžete si na stěnách všimnout zaoblených bílých přístrojů, kterým se říká kameny. Nainstalovala je sem česká společnost Spaceti, která zde má sídlo a pomocí soustavy těchto „kamenů“ zde ukazuje, co tento podnik zaměřený na internet věcí (IoT) dělá.

„Chceme být celosvětovým standardem pro indoor lokalizaci v budovách,“ popisuje pro Lupu technologický ředitel a jeden ze spoluzakladatelů Spaceti Ondřej Plevka. Téměř třicetičlenný podnik na tuto vizi v polovině loňského roku získal prvotní investici 28 milionů korun od Ondřeje Fryce a jeho fondu Reflex Capital, připojil se také Radomír Čech z Fast Forward. Firma se postupně usazuje na trzích v Německu, Velké Británii, Švédsku nebo třeba Kanadě.

Zmiňované „kameny“ jsou ve skutečnosti senzory, pomocí kterých Spaceti získává informace o rozmístění lidí v budovách, zaplněnosti místností či dokonce obsazenosti židlí. Měřit lze také základní údaje, jako je vlhkost nebo teplota.

Jeden hub a spousta senzorů

Takto sbírané údaje následně míří k centrálnímu hubu, ke kterému se senzory hlásí a posílají mu data. Hub zvládne obsloužit 50 až 70 čidel, předzpracuje získané informace a následně je pomocí mobilní sítě odešle do cloudu (startup využívá Amazon Web Services) k finální kompletaci.

A tady už přichází uživatelská část. Lidé se mohou přihlašovat přes webové rozhraní či mobilní aplikaci a na půdorysu sledovaných prostor pozorovat zaplněnost a vytíženost, základní údaje (teplota a podobně), řešit údržbu, sledovat heatmapy, reagovat třeba na upozornění, že se někde srocují davy, a tak dále. Data o uživatelích jsou anonymizována. A systém jim nabízí využití indoor navigace.

Spaceti se svou sestavou chodí zejména za developery budov, majiteli nemovitostí nebo firmami, které se starají o správu budov. Mohou jim nabídnout systém, který v reálném čase monitoruje údaje o pohybu lidí, a tím jim pomoci třeba v úsporách. Rozmístěné prvky mohou pomoci, aby se někde nevytvářely tlačenice, pomůžou řešit případné krizové situace a podobně.

Firmy a organizace, které prostory využívají, pak mají k dispozici informace o lokalitě, zaplněnosti židlí (senzory se dávají na jejich spodní část), zasedaček a další údaje. Spaceti systém postupně integruje se stávajícími firemními aplikacemi využívanými pro bookování zasedaček a tak dále, typicky třeba s Microsoft Exchange.



Autor: Jan Sedlák

Uživatelé si sledování v mobilní aplikaci mohou vypnout, pak každopádně přicházejí o některé funkce, které jsou s tím spojené. Spaceti mimo jiné zabudovává také ARKit od Applu, který umožňuje navigaci a zobrazování informací pomocí rozšířené reality (AR) přímo na displeji telefonu.

Přípravy na NB-IoT

Jednotlivé senzory s centrálním hubem komunikují na frekvenci 868 MHz. Využívají průmyslové 3,6V AA baterie a při základní konfiguraci by měly vydržet i deset let. S větším množstvím měření (CO 2 a další) pak výdrž klesá nejméně na dva až tři roky. V senzorech je zabudované měření baterií, a když se blíží vybití, Spaceti či jeho smluvní partner se postará o výměnu. Celek je dodáván jako služba a Spaceti postupně pro tyto účely buduje zahraniční síť partnerů.

Pražská společnost v současné době pracuje na prototypech senzorů, které by se nemusely hlásit k centrálním hubům, ale využívaly by přímého napojení na mobilní NB-IoT síť, kterou u nás spouští Vodafone a s testováním začal i T-Mobile. Nasazení takového řešení by se oproti tomu standardnímu dělalo podle specifických potřeb.

Hub v dnešní podobě u sběru a předzpracování dat nevykonává zásadně náročnou práci. Informace ze senzorů mají pár bajtů. Uvnitř hubu je tedy aktuálně Raspberry Pi, Spaceti ale chystá přechod na kompletně vlastní design hardwaru.

Ten už firma používá v rámci senzorů (hardware se v Česku také vyrábí). V nich se využívá vylepšená technologie iBeacon a dále se využívá dalších údajů, jako je třeba čidlo pohybu. V senzoru je jeden čip na Bluetooth, čip na komunikaci přes 868 MHz a také jádro postavené na ARMu. Náročnější práce určení polohy řeší přímo chytré telefony uživatelů, na nichž běží aplikace (pro iOS a Android). „Přesnost u jednoho beaconu je pod tři metry,“ počítá šéf hardwarového týmu Tomáš Barták.

Doplňující integrátor

Spaceti se obecně staví do role hráče, který dokáže integrovat více světů dohromady. Konkurenci má v hardwaru i softwaru, Češi ale chtějí vše spojit v jeden prvek. Vedle napojení na Exchange a spol. proto využívají napojení na integrace do aplikací pro „facility management“ a probíhá rovněž vyvíjení potřebných konektorů, když chybí pořádné API.



Autor: Spaceti Tým společnosti Spaceti

Obecně se zapojují do trendů, které lze označit souhrnným pojmem „digitalizace budov“ nebo „well-being“ lidí v budovách. Koncepce se má v budoucnu rozšířit také na chytré hodinky Apple Watch a Android Wear. Přesné detaily Spaceti prozatím nekomentuje.

V plánu je rovněž větší automatizace celého procesu nasazení. Prostory budov se do systému „natahují“ skrze klasický formát AutoCADu, kde se následně vyměří metry čtvereční a vše se promítne do mapy reálného světa. V adminu se pak naklikají další kontexty. Cílem je dotáhnout službu tak, aby byl celý proces co nejjednodušší.

První kancelář v Londýně

Spaceti celý produkt staví jako službu, takže marže na samotném hardwaru je pro firmu minimální. Účtuje se podle toho, kolik metrů čtverečních zákazníci spravují a monitorují. Senzorů se prozatím mezi zákazníky dostaly tisíce. Spaceti běží jako cloudová SaaS aplikace, do budoucna se ale dělá i na on-premise nasazení.

Firma původně fungovala pod názvem Locaid.me. Zakladatelé přišli z tuzemské centrály společnosti IBM a mimo jiné se věnovali některým projektům na zakázku. Nakonec se jim podařilo uspět v soutěži Vodafone Nápad roku (ročník 2016), což zakladatele nakoplo a do ambicióznějšího rozjezdu vložili vlastní peníze.

Firma peníze od investorů používá k rozšíření vývoje (stále hledá lidi, jako dnes každý) a také obchodní expanzi. Už funguje zastoupení v Londýně, kde je realitní trh zejména kolem Canary Wharf stále velice aktivní. Součástí dlouhodobější vize firmy je i to, aby se jedna aplikace chytala ve více budovách.