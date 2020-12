Bezpečnostní chyba v iPhonech, změna Libra Associaton na Diem a nejlepší aplikace roku 2020

iPhone bylo možné hacknout přes Wi-Fi, aniž by o tom vlastník věděl nebo musel cokoliv udělat. Dost neuvěřitelná bezpečnostní chyba, na kterou po šesti měsících analýz přišel Ian Beer z Google Project Zero, je od května opravená. Kompletní ovládnutí zařízení bylo možné přes Apple Wireless Direct Link. Podrobnosti v An iOS zero-click radio proximity exploit odyssey.

Má být možnost vyhledávání dětské pornografie důvodem pro automatické prohledávání veškerého obsahu? Nebo má mít přednost právo na ochranu soukromí? Evropská unie od 20. prosince zakáže monitorování e-mailů, zpráv v aplikacích a dalších digitálních služeb. Omezí tím i doposud široce používané prohledávání kvůli obsahu znázorňujícího zneužívaní dětí. To bude možné pouze se soudním příkazem. Automatické vyhledávání přitom objevilo drtivou většinu 52 milionů fotografií, videí a dalšího materiálu od ledna do září (2,3 milionu v EU). Funguje zpravidla kontrolou obsahu proti databází už dříve objevených fotek či videí. V jiných případech (při vyhledávání groomingu) hledá slova a fráze, které predátoři používají. Čtěte v E.U. Privacy Rule Would Rein In the Hunt for Online Child Sexual Abuse.

TELEgraficky

GNU Octave Version 6 ■ Buxton Collection, tohle prostudujte ■ clockworkPi v3.14 ■ Facebook koupil CRM Kustomer ■ 21 příkladů stránek „O nás“ ■ Radicle je peer-to-peer alternativa pro GizHub ■ Microsoft PowerToys v nové verzi (v0.27.0) ■ iPhone 12 zlobí konektivita

WEBDESIGN, INTERNET

Plně decentralizovaný web? Ne tak snadno, zejména ne, pokud se vezme v potaz možnost neomezeného a nekontrolovaného (nekontrolovatelného) projevu. Zajímavé čtení v Maybe we shouldn't want a fully decentralized web.

Zajímavý pohled do historie webdesignu na příkladu hamburgerové ikony – té, která se týká hamburgerového menu. Čtěte v An oral history of the hamburger icon (by the people who were there).

Reddit má 52 milionů DAU (v říjnu 2020), meziročně o 44 % více. Vůbec poprvé tak Reddit uveřejnil informace o návštěvnosti. V porovnání s Facebookem (1,82 miliardy DAU) je to ale v zásadě zanedbatelné. Twitter, dlouhodobě kritizovaný za nízká čísla, má 187 milionů DAU.

HARDWARE

HP končí s „Free ink for life“ – službou Instant Ink – tři roky po jejím spuštění. Aktivita v průběhu své existence získávala řadu negativní hodnocení – založena byla na monitorování stavu inkoustu a automatickém zaslání nového za měsíční poplatek. Omezeno ovšem tiskem maximálně 15 stránek měsíčně (zábavné) a při překročení kvóty HP automaticky účtovali 1 USD za každých deset stránek. Po každých pěti vytištěných stránkách se navíc vytiskla reklama.Poučení? Nejen že nic není zdarma, ale neplatí to ani pro „doživotí“. Čtěte v HP's ‚free ink for life‘ plan is over because home printers are a scam.

WristCam je poněkud zvláštní pásek pro Apple Watch. To proto, že je v něm kamera a můžete fotit a točit videa. Stojí 299 dolarů, má 8m mpx a 2 mpx kamery, samozřejmě i mikrofon. A je to, samozřejmě, poněkud ošklivé. Nápad zajímavý.

Na palubě letadel se (v USA) telefonovat z mobilů nebude. FCC původně zvažovala, že umožní používat mobilní telefony ve výškách větších než 10 000 stop (3 kilometry). Závěr ale nakonec je, že to povolovat nebude. Via FCC cancels proposal to allow cell phone calls during flight a FCC Terminates Onboard Aircraft Proceeding.

Chytré hodinky od Wyze za 20 dolarů a s devíti dny výdrže baterie? Včetně měření tepu a kyslíku v krvi? Chybí ale GPS. Wyze Watch bude dostupné od února 20201 v USA ve dvou velikostech. Vedle Wyze Watch jde je na trhu už Wyze Band za 25 dolarů.

Apple Mac se stal hardwarem závislým na připojení k internetu. Nelze jej provozovat jako plně offline systém. Dost zajímavé čtení v On Trusting Macintosh Hardware. Samozřejmě u Windows je to dost podobné, Apple to jen dotáhl ještě dál.

SOFTWARE

Amazon nabízí Mac Mini v AWS cloudu. Služba hodící se vývojářům má ale drobný nedostatek, je velmi nákladná. Technicky jde o Mac mini Intel počítače s 32 GB paměti a macOS Mojave či Catalina (Big Sur později, stejně jako M1). Hodně zajímavé na tom je i to, že něco takového je možné až po nedávných změnách v licenčních podmínkách – ty umožnily pronajímat software a hardware od Applu jednotlivcům a organizacím pro vývojářské účely. Via Amazon is bringing macOS to its AWS cloud.

Virtualizované ARM Windows na M1 Mac běží skoro dvakrát rychleji než na Surface Pro X.

Gala Games a Brave chtějí budovat hry… hádejte na čem… na blockchainu. Což, jak už pár let víme, je vždy jenom snaha se dostat do médií tvrzením, že na něco, na co jde lépe, levněji a efektivněji použít cokoliv jiného, prostě nasadí blockchain. Tady by měl sloužit k udržování toho, co hráči ve hře „vlastní“. Jenže na to opravdu není potřeba blockchain a nic nového nepřináší.

Google Poly, platforma pro 3D modely, končí v červnu 2021. Spuštěna byla v listopadu 2017. Měla sloužit jako katalog 3D objektů – uživatelé je mohli nahrávat i stahovat. Možná dobrý důvod se podívat, zda tam nenajdete něco, co by se vám mohlo hodit.

MARKETING A KOMUNIKACE

Libra Associaton se mění na Diem, aby to stihli ještě před lednovým pokusem o další spuštění. Změna jména má pomoci v nápravě pošramocené pověsti a dalšímu vzdálení se od Facebooku. Samozřejmě jen formálně, byť v Diem je 27 členů. Snaha skrýt Facebook jde až tak daleko, že ho na webu nenajdete ani mezi členy. K přejmenování došlo 1. prosince 2020. Viz The Libra Association put together by Facebook last year is rebranding in further efforts to distance itself from the original Facebook-led vision rolled out last year.

Podivný monolit z Utahu má podle všeho autory. Ti se k němu hlásí a prodají vám ho za 45 000 dolarů. The Most Famous Artists je skupina umělců. Monolit nabízí na svém webu.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Baidu Maps a Baidu byly vyhozené z Google Play. Byly děravé a ohrozily celosvětově až stovky miliony uživatelů. Baidu samotné je opravené zpět, Mapy prozatím nikoliv. Baidu SDK odesílalo citlivá data (model telefonu, IMSI a MAC adresu) na čínské servery, což umožňovalo sledování uživatelů napříč aplikacemi i po změně telefonu. Detailní zpráva viz Android Apps Leaking Sensitive Data Found on Google Play With 6 Million U.S. Downloads.

Microsoft se omluvil za „skóre produktivity“ v Microsoft 365. Šlo o funkčnost využitelnou pro sledování zaměstnanců. Funkčnost bude přepracována tak, aby neumožňovala manažerům získávat příliš mnoho informací o jednotlivých zaměstnancích. „Skóre produktivity“ bude nadále ukazovat, jak jsou různorodé funkce Microsoft 365 využívány, ale už nebude vidět kým konkrétně. Viz též Microsoft will remove user names from ‘Productivity Score’ feature after privacy backlash.

Americké ICE i FBI získávají celosvětová data o pohybu lidí, aniž by to dotyční tušili. V How an ICE Contractor Tracks Phones Around the World zjistíte, že i například pořízení navigace od Sygicu či aplikace na počastí zpřístupní informace o vašem pohybu těmto službám (a těžko říct komu dalšímu ještě). Sygic data z aplikace totiž sdílí se dvěma dalšími společnostmi, odkud se dostávají dál. Posléze skončí u společnosti Venntel, která je dodavatelem ICE, FBI a také data dodává dalším komerčním subjektům.

Ransomware udeřil na TransLink, provozovatele veřejné dopravy ve Vancouveru. Došlo k přerušení služeb i narušení fungování platebních systémů. Šlo o ransomware Egregor a vedlejším projevem bylo i to, že tiskárny v TransLinku opakovaně tiskly požadavek výkupného. Detaily v Metro Vancouver's transit system hit by Egregor ransomware a Statement from Kevin Desmond, TransLink CEO.

Hip-hopová streamovací platforma Spinrilla byla soudem uznána odpovědnou za porušování autorského práva svými uživateli. Žalujícím byla organizace RIAA a předmětem je 4 082 děl, která porušují autorská práva. Spinrilla stavěla obranu na klasickém využití DMCA, ale neřídili se tím. Chybí postih opakovaného porušování a dokonce i nastavení, jak řešit DMCA stížnosti. Nyní musí DMCA s RIAA dosáhnout shody v řešení nebo se vydat k soudu ohledně určení výše škody. Viz též Hip-Hop Streaming Platform Spinrilla Found Liable for Users' Copyright Infringement.

Ryan Hernandez, hacker zodpovědný za vyzrazení informací o Nintendo Switch před uvedením na trh, dostal tři roky vězení. Nintendu navíc zaplací 259 323 dolarů za ukradené informace. V roce 2016 získal phishingem informace ze zaměstnance v Nintendu. Případu se pak věnovala FBI a Hernandezovi bylo nařízeno, aby s nelegálními aktivitami přestal. Nepřestal. V roce 2019 se na jeho pevném disku našla zásoba dětské pornografie a videa zneužívaných dětí.

Activision Blizzard žaluje Netflix. Měl přetáhnou dřívějšího šéfa financí a mělo tak dojít k porušení smlouvy.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook News se neobjevují v plánech vydavatelů. A to i přes to, že Facebook New spouští brzy ve Velké Británii a vydavatelům chce za spolupráci platit. Zkušenosti z USA ale ukazují, že návštěvnost je minimální, někde v nízkých jednotkách procent. Via ‘Not something we think about’: Facebook News still a non-factor in publishers’ plans.

Podařilo se Microsoftu zničit Slack, jak naznačuje článek How Microsoft crushed Slack? Je prodej Salesforce koncem éry svobodného využívání toho, co využívat chcete? Něco na tom bude, nové (doposud) svobodné nástroje se konsolidují, vše přechází zpět do podoby ovládané technologickými giganty.

Čínský tweet, který způsobil diplomatický konflikt s Austrálií, má další vývoj. Mimo to, že ho Čína odmítá smazat, se ukazuje, že je propagován podivnými účty. Zmanipulovaná fotografie ukazuje australského vojáka se zakrváceným nožem na krku afghánského dítěte a byla zveřejněna na účtu mluvčího čínského ministerstva zahraničí.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple oznámil nejlepší aplikace roku 2020. Většina z nich je nicméně placených, takže Lifehacker přináší přehled zdarma dostupných alternativ. Bude se vám hodit jak pro iPhone/iPad, Apple Watch tak pro Mac.

Mapy Google umožňují vytvářet Street View přímo pomocí telefonu. Žádné extra zařízení potřebovat nebudete. Telefon pochopitelně musí podporovat ARCore. Na Mapy ale můžete nahrát pouze ve vybraných místech v USA, Nigerii, Indonésii a Kostarice.

Microsoftí Project Latte by měl umožnit spouštět aplikace z Androidu na Windows 10. Otázkou zůstává, zda tento projekt nepotká stejný osud jako totožnou snahu pojmenovanou Astoria. Zajímavé na Latte je, že by měl využívat WSL (Windows Subsystem for Linux). Problematické bude i to, jak se vyrovnat s nemožností využívání Google Play Services.

STARTUPY A EKONOMIKA

Salesforce kupuje Slack za 27,7 miliardy dolarů.

Facebook bude médiím ve Velké Británii platit miliony liber ročně za zprávy. Snaží se tak vyhnout hrozbě regulace či vládních zásahů z důvodu dominantní pozice v online reklamě. Zprávy se objeví ve vyhražené zpravodajské sekci (záložce) od ledna 2021.

Stripe oznámili Stripe Treasury, novou službu nabízející „banking-as-a-service“. Tedy alespoň podle toho, jak to Stripe v oznámení podává. Protože ale Stripe není banka, je dobré se na to podívat podrobněji. Čtěte v Stripe: Platform of Platforms.

Tony Hsieh, legendární šéf Zapposu, zemřel (jak jinak) za podivných okolností – včetně užívání drog, zrušení kontaktů s přáteli, psychických problémů a změn v chování. Vliv na to podle všeho měl příchod pandemie, která zcela změnila prostředí, ve kterém Hsieh působil. A také ho od silné konzumace alkoholu přivedla k drogám. Zajímavé čtení v Tony Hsieh’s American Tragedy: The Self-Destructive Last Months Of The Zappos Visionary shrnutelné i do klasického „za peníze si štěstí nekoupíte.“

ESA: Hry přímo přispívají k ekonomice USA 40,9 miliardami dolarů a zaměstnávají přímo 143 045 lidí. Vliv mají až na 90,3 miliardy příjmů a 428 646 pracovních míst. V roce 2019, aby to bylo přesně. Hry v USA hraje 214 milionů lidí.

Steve Wozniak zakládá novou společnost. Efforce (efforce.io) se věnuje blockchainu a zeleným technologiím.

Na černou listinu se v USA dostala další čínská firma, největší výrobce čipů SMIC. Vláda Donalda Trumpa společnost označila za vlastněnou či ovládanou armádou.

Cyber Monday nakonec očekávání velkých čísel nesplnilo, v USA se v něm protočilo „pouze“ 10,8 miliardy dolarů. Stále ale jde o rekordní objem prodejů za jeden den. Analytici předvídali 10,8 až 12,7 miliardy. Loni to bylo 9,4 miliardy. Tedy alespoň podle Adobe. Odhady jiných firem se totiž mohou o nějaké ty miliardy lišit. Salesforce například odhadlo 11,8 miliardy dolarů.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.