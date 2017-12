 »  Bitcoin dorazil na Wall Street. Co Bitcoin Futures udělají s jeho cenou?

Začátek obchodování Bitcoin Futures na platformách Cboe Global Markets se nesl ve znamení přetížení obchodních systémů, druhotně pak přetížení centralizovaných bitcoinových burz, které mají dlouhodobě problém se škálováním a skokovým nárůstem ceny. Samotná Cboe musela obchodování futures hned dvakrát dočasně pozastavit, protože takový nápor ze začátku nečekala.

Zatímco v sobotu ještě panovala na trhu značná nervozita a cena bitcoinu se na chvíli propadla až na 12 700 USD, začátek obchodování BTC futures se nesl ve znamení i na Bitcoin v poslední době neobvyklé cenové pumpy. Během ní se cena v jeden okamžik dokonce dotkla 18 700 dolarů.

V době psaní tohoto komentáře se cena pohybovala zhruba tisíc dolarů pod novým rekordem a měla klesající tendenci. 26 % nahoru pro Bitcoin ale ani při současných cenách není očividně žádný velký problém.

Jak mohou Bitcoin Futures ovlivnit cenu bitcoinu?

Bitcoinové futures kontrakty, se kterými přišla Cboe, zatím tvoří jen asi 3 % obchodů na tradičních bitcoinových burzách, těžko tedy od nich zatím čekat nějaké velké zázraky. Jak to ale bude do budoucna?

Lze předpokládat, že rychle rostoucí poptávka po bitcoinových futures může nějaký čas tlačit nahoru i cenu samotného Bitcoinu, stejně tak vlna případných futures shortů může dočasně vyvolat paniku. Na druhou stranu dlouhodobě na cenu nemusí mít futures vliv prakticky žádný. Ostatně tak jako nemělo jejich zavedení dlouhodobý vliv ani na řadu jiných tradičnějších komodit. Bitcoin Futures totiž nemají přímý dopad na likviditu bitcoinů nabízených na burzách – vyrovnávání závazků neprobíhá v bitcoinech, ale zcela tradičně v dolarech na základě odchylek od skutečné ceny na trhu.

Tu je navíc v případě bitcoinu trochu obtížné přesně určit, protože cena se značně liší na jednotlivých burzách v návaznosti na rozdílné rezervy likvidity (více viz Tone Vays: 99 % kryptoměn nemá šanci přežít. Za hard forky je snaha o kontrolu peněz).

Cboe tento problém zatím řeší tak, že sleduje denní průměr z kryptoburzy Gemini bratrů Winklevossů. Ta využívá speciálně vytvořený cenový index, který v reálném čase sleduje vývoj ceny na čtyřech významných bitcoinových burzách.

Jak fungují klasické futures a jak s tím souvisí Bitcoin

Futures kontrakt nebo jednoduše futures je dohoda dvou stran o směně předem daného množství nějaké komodity za stanovenou cenu k předem stanovenému budoucímu datu dodání. Smyslem existence futures kontraktů je přesun rizika ze subjektů, které se zajišťují, na investory. Kupující futures kontraktu je zavázán odebrat ve stanovené době dané množství podkladového aktiva, v našem případě bitcoinů, za předem stanovenou cenu. Rozdíl mezi nákupní a skutečnou aktuální prodejní cenou je pak zisk nebo ztráta. To umožňuje jednak spekulaci na cenu, ale také například rozložení rizika tím, že si pojistíme budoucí nákup silně volatilní komodity za současné ceny. Často toho využívají například letečtí dopravci v případě nákupů ropy nebo zemědělci, kteří hedgují budoucí cenu pšenice.

Dnes ale ke skutečnému vypořádání v dané komoditě většinou nedochází. Namísto toho se vypořádání odehrává ve vypořádacím centru dané komoditní burzy formou finančního vyrovnání v dolarech. Na začátku obchodu obě strany složily patřičnou zálohu (která je mimochodem u BTC futures oproti jiným komoditám dvojnásobná), ze které potom burza vyplácí vítěze. Pro burzu je zde přitom určité riziko v podobě tzv. záruky za splnění kontraktu. V případě jejího sjednání má vyrovnávaná strana právo na finanční plnění od burzy, pokud dodávka od protistrany neodpovídá původně sjednaným podmínkám. Stejně zatím fungují i Bitcoin Futures. V praxi je to tedy podobné, jako když na dostizích sázíte na své oblíbené koně – na výkon koňů a jejich žokejů vaše sázky nemají přímý vliv, pokud už jste ale součástí byznysu, můžete se pokusit zahedgeovat riziko.

To lze ale v případě Bitcoinu provést i bez regulovaných futures. Celý smysl oficiálních bitcoinových futures tak spočívá hlavně v umožnění institucím a velkým individuálním hráčům z tradičních trhů sázet na Bitcoin bez toho, že by museli podstupovat rizika, spojená s držením reálných bitcoinů, ať již u sebe, nebo na neregulovaných a často nedostatečně transparentních bitcoinových burzách. Cboe zanedlouho s futures kontrakty doplní CME Group a NASDAQ a my tak můžeme říci, že Bitcoin konečně (byť ve značně zregulované podobě) dorazil na Wall Street. Start futures tradingu je tak hlavně symbolickým milníkem na cestě kryptoměn z tržní periferie do světa mainstreamového obchodování.

Zcela jinou otázkou je, zdali jsou bitcoinové futures vzhledem k velké popularitě pákového typu obchodování komoditních futures a vysoké volatilitě podkladového aktiva, která hravě překoná i venezuelský bolívar, vůbec dobrý nápad.

Aktuální cena bitcoinu vs. některé fundamenty

Bankovní analytici a komentátoři finančních trhů velmi často kroutí hlavou nad aktuální cenou bitcoinu, která je schopná se v průběhu jednoho měsíce zdvojnásobit. Ponechme teď stranou, že to dělali vždycky, a zamysleme se zcela seriózně, jak dlouho je takové tempo růstu udržitelné. Trochu napovědět by nám možná mohly některé fundamenty.

Na jedné straně se o bitcoinu dozvídá stále více lidí, což stimuluje poptávku, zatímco přísun likvidity v podobě nově vytěžených bitcoinů zůstává konstantní a každé čtyři roky klesne na polovinu. Momentálně se tak vytěží 1800 nových BTC za den (144 bloků krát 12,5 bitcoinu odměny za jeden vytěžený blok), zatímco jen mezi 22. a 26. listopadem zaznamenala například americká bitcoinová burza Coinbase 300 000 nových žádostí o registraci. Není při tom tak daleko doba, kdy trojnásobně menší počet žádostí pokryl celý měsíc, čtvrtletí, nebo dokonce mnohem delší období. Rostoucí poptávka vytváří efekt sněhové koule, tedy alespoň do doby, než nezbude nikdo další, kdo by nakupoval. Je taková doba ještě hodně vzdálená, nebo ne?

Ono je to popravdě trochu složitější. Na druhé straně zde totiž máme například rozevírající se nůžky mezi používáním bitcoinu jako nástroje pro spekulaci a skutečným využíváním bitcoinové sítě. Ještě před rokem bylo používání bitcoinu doménou jen určité části Evropy, USA a relativně malé části Asie. Prostor pro exponenciální růst by zde tedy teoreticky byl a vůbec se tak nemusí jednat o cenovou bublinu, jak se nám snaží namluvit finanční veteráni starého světa.

Jenže je zde jeden háček, zatímco vidíme exponenciálně narůstat cenu, reálná adopce Bitcoinu, která by tento nárůst ospravedlnila, stagnuje někde kolem 1 % populace (což v absolutních číslech není málo). Srovnání může působit trochu nefér, protože většímu rozšíření Bitcoinu do značné míry brání jeho současná technologická omezení, ale tak to prostě je. Je zde tedy určitý rozpor a současná cena tak může být jen důsledkem divoké spekulace a hysterie jménem fear of missing out (strach, že nám ujede vlak). Jak dlouho tento stav potrvá? Těžko říci, osobně ale věřím, že k nějakému návratu do „normálu“ před skutečnou adopcí bitcoinové sítě ještě dojde.

Pak je tu ještě jedna záludná věc – otázka, co to ten Bitcoin vlastně je? Z technického hlediska může Bitcoin představovat mnoho věcí a jeho dominantní úloha se jen v posledních třech letech několikrát měnila. Původní Satoshiho vize byla decentralizovaná a vůči cenzuře rezistentní forma peněz, dnes naopak převládá funkce nesystémového uchovatele hodnoty (digitálního zlata), za rok to ale klidně může být zase úplně jinak. Bitcoin je vlastně pořád takový startup, jehož skutečná hodnota zůstává trochu zamlžená, neboť není ještě úplně zřejmé, jaká bude jeho dominantní úloha v budoucnosti, a s tím je zkrátka třeba počítat.