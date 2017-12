 »  Bitcoin není, čím měl původně být, Facebook škodí zdraví a Uber prý hackoval konkurenci

Facebook umožnil politickou reklamu, která byla podvod a malware, píší v Facebook Allowed Political Ads That Were Actually Scams and Malware a zmiňují, že to vyvolává pochybnosti o tom, zda je Facebook schopen monitorovat placenou politickou komunikaci. Osobně bych řekl, že o tom žádné pochybnosti nejsou. Není schopen a nikdy nebude. A už vůbec ne v celosvětovém měřítku.

Agentura Bloomberg spouští TicToc, zpravodajskou síť na Twitteru. K vidění bude od 18. prosince na @tictoc. Nabízet by měla zpravodajský obsah získávaný z Twitteru (a ověřovaný) a live video zpravodajství. 24hodinový provoz zajistí padesátka reportérů, editorů, producentů a analytiků sociálních médií.

Facebook má zásadní problém: jeho užívání poškozuje uživatele. V posledních letech na to poukazují různorodé studie a zájem o toto téma probudil jeden z dřívějších manažerů firmy. Na jeho kritiku Facebook nejprve klasicky zareagoval tím, že je už příliš dlouho pryč, mimo realitu a Facebook je prý již jiný. O něco později ale Facebook uznal, že pasivní užívání poškozuje duševní zdraví, a aby vše bylo „cajk“, tak musíte Facebook používat aktivně. PR stroj Facebooku prostě jede: za škody nemůže firma, mohou za ni uživatelé, kteří Facebook „špatně“ používají. Viz Facebook Acknowledges Some Social-Media Use Is Harmful, Facebook on how it affects your mental health: It's you, not them a Hard Questions: Is Spending Time on Social Media Bad for Us? V tom posledním článku se dočtete, že všechno vyřeší další cenzurování newsfeedu a Snooze.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má nový seznam zakázaných slov. Jde o „vulnerable“, „entitlement“, „diversity“, „transgender“, „fetus“, „evidence-based“ a „science-based“. Trumpova administrativa zakazuje tato slova používat v dokumentech týkajících se rozpočtů na příští rok. Fascinující. Viz CDC gets list of forbidden words: fetus, transgender, diversity.

TELEgraficky

Windows 2000 v prohlížeči ■ Druhý trailer k Annihilation ■ Disney prakticky kupuje 21st Century Fox ■ Ubuntu Multipass ■ Pantone 448 C – nejošklivější barva na světě

WEBDESIGN, INTERNET

Chrome skoro 55 %, Safari 14,9 %, UC Browser skoro 8 % a Firefox těsně přes 6 %. Takový je celosvětový podíl prohlížečů podle služby Statcounter. Vysoký podíl UC Browseru je dost alarmující, ten je totiž rizikem pro soukromí (viz A TOUGH NUT TO CRACK). K číslům od Statcounter je klasicky nutno dodat, že služba je jednou z mnoha, které podobná čísla vytváří, takže berte s rezervou. V Česku to mimochodem vypadá takto: 56 % Chrome, 15,8 % Firefox, 7,9 % Safari.

Storify končí, nepřijímá nové účty a od 1. května 2018 neumožní ani vytvářet nové příspěvky (příběhy), aby 16. května přišlo kompletní vypnutí. Pokud tam tady něco máte, je nejvyšší čas exportovat. Viz Storify End-of-Life.

V lednu Facebook přiváděl vydavatelům skoro 40 % návštěvníků, aktuálně je to jenom 26 %. Google, který na začátku roku měl 34% podíl, je dnes na 44 %. Viz Google is sending more traffic than Facebook to publishers — again. Ptáte se proč? Masivní omezování dosahu stránek, selhání Instantních článků, příchod videa a (kontraproduktivní) snaha nahrávat je přímo na Facebook, růst významu Google AMP. Například.

Globální internet za uplynulý rok v rychlosti vyrostl o 30 %. Plyne to z dat firmy Ookla, které srovnávají listopad 2017 a 2018. 30% růst se týká mobilního i pevného připojení k internetu. U mobilního je růst větší u uploadu, skoro 39 %, ale u pevného připojení menší: 26 %. Viz Světový internet je o 30 % rychlejší než loni, hlásí provozovatel Speedtestu nebo THE WORLD’S INTERNET SPEEDS INCREASED MORE THAN 30% IN 2017. ARE YOU KEEPING UP?, kde najdete daleko víc informací i o změnách v různých zemích. Pokud nevíte, jak si otestovat rychlost vašeho internetu, můžete použít třeba speedmeter tady na Lupě.

HARDWARE

Qualcomm buduje Windows PC z dílů pro chytré telefony. Výsledek by mohl být hodně zajímavý – prakticky okamžité spuštění, LTE, 20 hodin chodu na jedno nabití. Pohání to Snapdragon 835. Viz QUALCOMM IS BUILDING AWESOME WINDOWS PCS OUT OF SMARTPHONE PARTS a tiskové zprávy – Qualcomm Launches Technology Innovation with Advancements in the Always Connected PC and its Next-Generation Qualcomm Snapdragon Mobile Platform a Qualcomm Announces Flagship Companies to Build Windows 10 PCs Powered by Snapdragon.

Amazon bude po dvou letech odmítání prodávat Apple TV i Google Chromecast. Což jsou, v zásadě, zařízení konkurující Amazon Fire TV. Jak zareaguje Google, který odmítá pustit YouTube na Amazon Echo Show a Amazon Fire TV, zatím není jasné. Viz Finally, Amazon to sell Apple TV, Google Chromecast.

Lytro kamera na webu umřela. A s vypnutím pictures.lytro.com přestaly fungovat všechny fotografie pořízené Lytro kamerami od doby uvedení na trh. Prohlížet si je vlastnící mohou pouze v desktopové aplikaci. Viz FAQ – What happened to pictures.lytro.com? a raději moc nepřemýšlejte nad hypem, který okolo toho před pár lety vládl.

MARKETING A KOMUNIKACE

The Shed v Dulwichi byl nejlépe hodnoceným restaurantem v Londýně. Měl ale zásadní problém, nikdy neexistoval. Perfektní příběh v ‘The Shed at Dulwich’ was London’s top-rated restaurant. Just one problem: It didn’t exist ukazuje, jak je snadné ošálit TripAdvisor. A nejenom ten. Kouzelné.

Mark Zuckerberg odešel na mateřskou dovolenou. Vcelku vhodný tah v okamžiku, kdy se na Facebook ze všech stran sype spousta dost zásadních problémů (ovlivňování voleb, další kreativita v reklamách a číslech, atd). Viz Mark Zuckerberg Takes Leave from Facebook to Focus on His Family a oznámení na Facebooku.

Mozilla se rozhodla propagovat Mr. Robot nevyžádanou instalací rozšíření do prohlížeče. Což můžeme shrnout do „jak si jednou hloupou aktivitou poškodit reputaci na hodně dlouhou dobu“. Viz Mozilla’s Mr. Robot promo backfires after it installs a Firefox extension without permission, kde najdete i vysvětlení Mozilly. Je přesně takové, jak se dalo čekat. Ani slovo omluvy, jen marketingové řeči.

Měl by novinář píšící o Bitcoinu uvádět, že je také vlastní? V ideálním světě samozřejmě ano, protože pokud novinář vlastní bitcoiny, může být v jeho zájmu, aby psal ve prospěch téhle měny/komodity (nehodící se škrtněte). Viz COVERING BITCOIN WHILE OWNING BITCOIN.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

HP v ovladači klávesnice skrylo keylogger. Bylo možné ho zapnout vytvořením klíče v registru. Viz HP keylogger.

Opera prodala SurfEasy Symantecu a VPN v Opeře se dočkalo zásadních změn. Nově vytvořené „VPN“ má podstatně menší možnosti, kam se připojíte, a končí tak možnost jeho využití k obcházení geo-blockingu. V nové verzi navíc VPN nebude aktivní pro přístup k vyhledávacím strojům. Viz Changes to Opera’s VPN service. A stále platí, že jde spíše o web proxy, než o skutečnou VPN – viz náš loňský text Opera představila VPN, která vlastně není VPN. Takhle funguje.

Tři čtvrtiny aplikací na Androidu šmírují uživatele přes pomůcky od třetích stran. V řadě případů sami tvůrci aplikací netuší, co tyto pomůcky dělají, v řadě jiných případů to vědí, ale ignorují to, a často o tom mlčí i v podmínkách užití. Nepředstavujte si nějaké obskurní aplikace, je mezi nimi Tinder, Spotify, Uber a OKCupid: ty používají Crashlytic od Googlu, což je jak užitečný vývojářský nástroj, tak pomůcka použitelná pro zjištění věci, které zasahují do soukromí uživatele. Ještě lepší je FidZup, které využívá ultrazvukové triky. Viz Three quarters of Android apps track users with third party tools – study a pro uživatele Applu zařízení mají výzkumníci varování, že to nebude o nic lepší.

Uber hackoval a šmíroval konkurenci, tvrdí bývalý manažer v dopise, který může zásadně změnit průběh u soudního sporu s Waymo (Google). Viz Uber Hacked and Surveilled Rivals, Alleges Ex-Manager in Letter. Je to dost divoké, protože kontraktoři Uberu prý byli trénování CIA a ve hře jsou hacknuté telefony i zařízení pro odposlechy. Dál případně v New letter: Top Uber officials engaged in illegal wiretapping, shady spycraft či Uber Accused Of Espionage, Bribery, Hacking, And More In Bombshell Letter.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Delší tweety mají více retweetů i lajků, dokonce až dvakrát tolik. Říká to analýza od SocialFlow. Viz Twitter Users Like Long Tweets More Than Short Ones.

Facebook na osobní profily přidal „Did you know“ (na mobilu Fun Facts). Můžete tam odpovídat na předložené otázky, odpovědi se promění v podbarvený příspěvek, přidají do boxu v levém sloupci a také na novou část vašeho profilu. Je to evidentně test, protože ne každý má novinku dostupnou (zkuste tudy) a vaši sledující tedy ani nemusí takto vytvořené příspěvky vidět. Otázky pokládá Facebook, odpovědi jsou na vás. Celé to trochu připomíná počátky Facebooku, kdy byl zaplavován kvízy a srovnávacími aplikacemi. „Odpovídat na otázky“ (Answer a Question) je dostupné i přímo při psaní příspěvku. Jinak viz též zábavné komentáře z The Verge v Facebook's new Did You Know feature asks you to answer icebreaker questions a TechCrunch píše, že to celé dost připomíná nedávno koupenou aplikaci TBH.

Koláž vašich devíti nejlepších fotek na Instagramu za rok 2017 získáte… tradičně na 2017bestnine.com. A nejenom vašich, můžete tam napsat ID jakéhokoliv účtu.

Poskytovatelé internetu by neměli být schopni rozhodovat, co lidé smí vidět. Říká ten, kdo o tom rozhoduje v bezprecedentním měřítku. Viz ‘Internet Service Providers Should Not Be Able To Decide What People Can See Online,’ Says Man Who Decides What People Can See Online. Neměl by vlastně princip síťové neutrality platit i pro Facebook? Jasně. Nadsázka.

E-KNIHY

Google Docs umí uložit dokument v e-knižním EPUB formátu, nezapomeňte. Je to až tak prosté, že prostě Google Docs dokument přes File → Download As → EPUB stáhnete v podobě přímo použitelné pro e-knihy.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple vyrazil do boje proti aplikacím vytvořeným aplikačními generátory či z šablon. Podle Apple’s widened ban on templated apps is wiping small businesses from the App Store to ale vyvolává trochu chaos, protože ne všechno tohoto druhu je smetí, které zaplavuje App Store (ale i Google Play).

STARTUPY A EKONOMIKA

Apple kupuje Shazam, aplikaci na rozpoznávání hudby, ale třeba i seriálů, filmů či reklamy. Cena by se mohla pohybovat až okolo 400 milionů dolarů. V roce 2016 měl Shazam tržby okolo 54 milionů dolarů a ztrátu 5 milionů dolarů a o nějakých reálných ziscích si od spuštění (rok 1999) může nechat jenom zdát. Viz Sources: Apple is acquiring music recognition app Shazam a pozdější potvrzení v Apple confirms it has acquired Shazam.

1000 lidí, kterým patří 40 % trhu. Uhádnete jakého? Viz The Bitcoin Whales: 1,000 People Who Own 40 Percent of the Market, kde to rozebírají podrobněji. Včetně hlediska toho, jak se tihle lidé mohou snadno domluvit a s Bitcoinem cvičit.

Bitcoin není nic z toho, co měl původně být, píší v BITCOIN IS NONE OF THE THINGS IT WAS SUPPOSED TO BE. Tedy „new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party“. Zajímavé čtení, ve kterém až příliš často uvidíte prostředníky, bez kterých by Bitcoin už dávno přestal existovat, ale kteří jsou v příkrém rozporu s původní myšlenkou.

V roce 2020 bude Bitcoin spotřebovávat víc energie než celý svět, píší v THE HARD MATH BEHIND BITCOIN'S GLOBAL WARMING PROBLEM a celé to tak trochu přivádí na myšlenku, že vlastně vlády nakonec Bitcoin možná začnou regulovat jenom pro to, kolik CO 2 vlastně plodí a jak škodlivý (může být) je. Tento týden mimochodem Bitcoin dosáhl jedné důležité mety – začaly se obchodovat Bitcoin futures – více viz Bitcoin dorazil na Wall Street. Co Bitcoin Futures udělají s jeho cenou?

INFOGRAFIKY

4 aplikace pro sledování času pro freelancery (infografika) obsahuje nejenom tipy na aplikace pro „timetracking“, tedy sledování toho, čemu věnujete čas, ale také nějaké ty praktické tipy. Viz Freelance Time Tracking.

Master Google Docs In Minutes With This Infographic asi není pro někoho, kdo Google Docs zvládá a nepřijde mu na téhle službě nic zvláštního. Pro ty méně zkušené to ale může být užitečné.

Předpovědi pro sociální média na rok 2018 jsou sice jen taková trochu „textová“ infografika, ale body v ní uvedené jsou užitečné. V Social Media Today Predictions for 2018 [Infographic] jsou navíc odkazy na jednotlivé sekce rozvedené více do detailů.

Pět velkých trendů v marketingu pro rok 2018 (infografika) je ambiciózní v tom, že očekává silnější využití microinfuencerů, personalizaci založenou na datech (ta se předpovídá a očekává už dlouho), augmentovanou realitu, AI vedoucí k efektivnosti a věří v mapování cesty zákazníka (customer journey mapping).

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.