Bitcoin o víkendu zažil bezprecedentní útok na síť, který sestával ze spamování mempoolu drobnými transakcemi kombinovaného se snahou bitcoinového forku Bitcoin Cash o převzetí velké části síťové hashrate. Důsledkem je skoro 180 tisíc nepotvrzených bitcoinových transakcí a řada nefunkčních služeb. Co k tomu vedlo a proč se tak děje?

Odpověď na otázku je trochu složitější, jasno v ní totiž ještě nemají ani někteří odborníci. A speciálně sociální sítě Twitter a Reddit, které jsou baštou kryptoměnové komunity, jsou zaplaveny protichůdnými prohlášeními a stanovisky, které často slouží té či oné lobby.

Celá snaha mohla mít pravděpodobně následující možné cíle: skutečně svrhnout Bitcoin z piedestalu nadřazené kryptoměny, donutit vývojářské jádro „core“ k navýšení kapacity BTC bloku tak, aby vyhovoval byznysu, nebo naopak získat populární značku pro jiný projekt, který z různých důvodů (nejde zdaleka jen o velikost bloku) více vyhovuje byznysové lobby.

Bylo by něco takového vůbec možné? Technicky vzato ano. Pokud totiž z Bitcoinu vznikne fork (odvozený blockchain s upravenými pravidly), který využívá stejný způsob miningu, podle tzv. Nakamotova konsensu platí, že nejdelší řetězec, který se jinými slovy rovná největší kombinované obtížnosti, vyhrává a je pokračováním původního blockchainu. Podrobněji tuto problematiku rozebíráme v článku Jak porozumět blockchainu v deseti minutách aneb Jak funguje technicky a k čemu je. Pokud se tedy odvozenému forku podaří převzít většinu původní bitcoinové hashrate, jako se to o víkendu na chvíli podařilo projektu Bitcoin Cash (viz statistiky serveru fork.lol), mohl by si teoreticky titul Bitcoin nárokovat. Tak jednoduché to ale naštěstí zase není.

Přestože se najde poměrně dost zastánců technického konsensu, je potřeba dodat, že jeho smysl byl původně trochu jiný než řešit spory v rámci bitcoinové občanské války. Konsensus s nejdelší kombinovanou obtížností zajišťuje jednak bezpečnost celé sítě (brání podvrhnutí falešných transakcí jednotlivými útočníky) a řeší technické problémy, jako je situace, kdy dva mineři (dnes spíše mining pooly) vytěží blok přibližně ve shodný čas. V takové situaci, která statisticky nastává dvakrát do týdne, totiž dochází k dočasnému nežádoucímu rozdvojení blockchainu, které síť vyřeší tím, že chain s menší kombinovanou obtížností prostě zahodí.

Programově vytvořený a záměrně při životě udržovaný fork, který by si chtěl nárokovat titul Bitcoin, by ale měl splňovat více podmínek. První je samozřejmě technická a spočívá v dlouhodobě udržitelném přelivu hashrate, což se Bitcoinu Cash zatím nikdy nepodařilo a ani na to původně na rozdíl od Segwit2× chainu neaspiroval. Napovídá tomu i dynamický systém úpravy obtížnosti pro případ velmi slabé hashrate (tzv. EDA), kterým byl na svém počátku vybaven. Mnohem důležitější jsou ale elementární vlastnosti, které Bitcoin definují, a ty jsou:

Odolnost proti cenzuře Otevřenost Decentralizovaná povaha sítě

Tyto výhody s Bitcoinem Cash i Segwit2× do velké míry mizí (centralizovanější vývoj, ale i infrastruktura sítě). Co naopak zůstává, jsou větší bloky (v prvním případě 8MB, ve druhém 2MB) a tím pádem teoreticky větší propustnost sítě, což je záležitost, na kterou dlouhodobě tlačí jedna část na bitcoin navázaného byznysu.

Slovníček Bitcoin Cash – hardfork Bitcoinu vzniklý 1. srpna jako reakce na postoj bitcoinové komunity, která se postavila pro navýšení kapacity bloků ze současného 1 MB po přechodu bitcoinu na SegWit. Nod (full nod) – je program, který validuje transakce a bloky v síti a přispívá tak k její větší bezpečnosti. Hard fork – trvalá změna pravidel v blockchainu, kterou staré nody nejsou schopné následovat, a tudíž ani nadále validovat nové bloky. Nody jsou postaveny před možnost upgradovat, nebo pokračovat na původním blockchainu. Replay protection – ochrana proti utracení mincí na obou blockchainech v případě provedení transakce pouze na jednom z nich. SegWit – neboli Segregated Witness je tzv. soft fork (zpětně kompatibilní fork) v bitcoinové síti (využívají je ale také některé další kryptoměny, jako například Litecoin), který mění transakční formát a optimalizuje tak propustnost sítě. SegWit se snaží řešit škálovatelnost a snížení kvadratické složitosti ověřování a podepisování transakcí. Také umožňuje zvětšení velikosti současného bloku o necelých 70 % prostřednictvím úpravy algoritmu, který stanovuje limit velikosti bloku. Kromě toho odstraňuje také možnost neúmyslné změny ID transakce oddělením (segregací – odtud název) podpisu do samostatné části, která je ignorována při počítání unikátního ID transakce. V Bitcoinu se objevuje od verze bitcoin core 0.13.0. SegWit2× – poněkud kontroverzní hard fork podle dohody společností Bitmain, BitFury, Purse a těžebních poolů F2Pool a ViaBTC na blockchainové konferenci Consensus 2017. HF by zvětšil velikost bitcoinového bloku ze současného 1 MB na 2 MB.

Přestože oficiálním důvodem odporu proti současnému SegWit chainu Bitcoinu zůstávají hlavně 1MB bloky, nesmíme zapomínat také na další věc. Letošní upgrade BTC na SegWit přinesl mimo jiné znemožnění nasazení funkce ASIC boost, což byl softwarová funkce využívající slabinu v proof of work algoritmu, která minerům umožňovala ušetřit při stejném hashovacím výkonu 20–30 % energie. To je trnem v oku zejména pro Jihana Wu, CEO společnosti Bitmain, největšího světového výrobce ASIC minerů. Nesouhlas se současnou podobou Bitcoinu tak může mít i nejrůznější skryté příčiny.

Co útoku předcházelo

Ještě před několika dny žila velká část bitcoinové komunity a kryptoměnových spekulantů v napjatém očekávání v pořadí již třetího hard forku bitcoinového blockchainu. Ve čtvrtek 9. listopadu ale vývojářská komunita dostala e-mail, ve kterém ředitel společnosti BitGo Mike Belshe oznamoval, že se pro nezájem a odpor komunity nakonec žádný hard fork konat nebude. Pod e-mailem byl kromě něho podepsaný technologický investor a CEO webové peněženky Xapo Wences Casares, zmíněný ředitel největšího světového výrobce ASIC minerů Jihan Wu, šéf vývoje hard forku Jeff Garzik, CEO a spoluzakladatel společnosti Blockchain Peter Smith a majitel bitcoinové směnárny ShapeShift Erik Voorhees.

Komunita si oddechla a spekulanti byli možná trochu zklamaní, neboť za extrémní cenou Bitcoinu (až kolem 7500 USD) stála v poslední době zejména spekulace na „dividendy“ v podobě mincí z druhého chainu zdarma. A to kupodivu i přesto, že u forku záměrně nebyla plánována replay protection. Od forku, který měl přinést dvojnásobnou kapacitu bloků, se ale postupně distancovala jak většina vývojářů, tak těžařské pooly, bez jejichž podpory by byl projekt tak či tak odsouzen k zániku.

Velká vlna nevole proti SegWit2× forku se na straně bitcoinové komunity zvedla hned od počátku, a to z několika důvodů. Prvním byly okolnosti vzniku forku a snaha obcházet všeobecný konsensus ve prospěch těžařů a úzké skupiny komerčních subjektů. Druhým důvodem pak byla obava o zachování decentralizované povahy sítě. Dvojnásobně větší bloky kladou dvojnásobně velké nároky na provozovatele nodů, které obsahují aktuální kopii blockchainu a dohlížejí nad poctivostí minerů. To by pak v praxi mohlo vést k postupné centralizaci nodů převážně u velkých společností navázaných na bitcoinový ekosystém a tím ke ztrátě hned tří zásadních výhod – skutečné decentralizaci, rezistenci vůči cenzuře a také „trustless“ povahy sítě.

Míra decentralizace se neomezuje jen na úroveň samotného blockchainu, ale odráží se v modelu řízení celého projektu (kdokoli může přispět návrhem, o kterém se pak diskutuje, a implementace návrhů přijde až po dosažení většinové shody), což Bitcoin odlišuje od velké části alternativních kryptoměn s jednou centrální osobností, týmem, nebo společností, která za projektem většinou stojí. Jednu z mála světlých výjimek tvoří například Monero, které má navíc oproti Bitcoinu vyřešenou anonymitu transakcí a tím pádem i lepší zaměnitelnost tokenů.

Co se stalo

Několik early adopterů BTC v čele s Rogerem Verem, kteří disponují desítkami až stovkami tisíc BTC (Verův původní kapitál byl podle internetové diskuze na bitcointalk.org asi 300 tisíc BTC), se pokusilo masivním prodejem za první trhem poptávanou cenu srazit hodnotu Bitcoinu co nejvíce dolů, a naopak masivním nákupem forku Bitcoin Cash (BCH) vyhnat jeho cenu co nejblíže té, kterou disponuje Bitcoin. Nákup probíhal převážně z burzy Bithumb, což je největší jihokorejská burza kryptoměn.

Bitcoin Cash se tak dočasně stal mnohem výhodnější volbou pro těžaře, kteří sledují pouze zisk, a ti přepojili své stroje na ověřování BCH transakcí. Podle zakladatele bitcoinového mining poolu BTC.Top Jianga Zhuoera se jednalo o koordinovanou a dlouho plánovanou akci odmítnutých příznivců SegWit2×. Ti prý přesunuli jak své investice, tak svůj hardware právě do Bitcoinu Cash.

Následkem toho klesla v noci ze soboty na neděli cena Bitcoinu o více než 15 %, tedy z 6500 dolarů (na které spadla po zrušení SegWit2×) na 5500 dolarů a momentálně se nejistě vrací zpět. Již pár dní před tím ale trh vykazoval vysokou volatilitu okolo 4 procent (pohyb mezi 6060–6500 USD), což prozrazuje velkou nervozitu mezi investory. Oproti tomu cena Bitcoinu Cash poskočila z přibližně 590 dolarů až na neuvěřitelných 2800 USD (lokální maxima jsou 3000), aby vzápětí prudce spadla a konsolidovala se v rozmezí 1100–1300 dolarů. Tím také nakrátko přeskočila Ethereum a stala se druhou největší kryptoměnou dle své kapitalizace.

V bitcoinovém mempoolu se také objevilo nezvykle velké množství nezpracovaných transakcí (nárůst o stovky procent vůči běžnému průměru), což vedlo jednak k dramatickému nárůstu poplatků (desítky dolarů – podle velikosti transakce) a zpomalení všech na bitcoin navázaných služeb.

Reakce trhu

Bitcoin je na nejrůznější útoky – ať již na samotnou síť, nebo ze strany regulátorů – celkem zvyklý a z každého souboje vyšel zatím vždy odolnější než před tím. Často se mu proto přezdívá Medojed, což je nebojácná malá šelma, která se umí dostat téměř z každé nebezpečné situace.

Koordinovaný ekonomický útok na Bitcoin v době, kdy jej začalo masově přijímat velké množství nových uživatelů, navíc časovaný na období, kdy Bitcoin čekala pravidelná úprava obtížnosti, vyvolal na trhu dočasnou paniku a zchladil dosavadní investorské nadšení z rychle rostoucího aktiva. Některé uživatele také přiměl znovu se zamyslet nad do té doby nepříliš vážně braným forkem Bitcoin Cash (pro ostatní naopak potvrdil jeho pověst nespolehlivé a snadno manipulovatelné měny) a znovu rozproudil debatu nad velikostí bloků.

Core developeři Bitcoinu tak určitě nyní budou pod ještě větší tlakem než dříve. Mimo jiné i proto, že většina nových uživatelů politika skrytá za Bitcoinem příliš nezajímá. Za to je ale zajímá reálná použitelnost služby a výše poplatků, která se přímo dotýká jejich vlastních kapes. Nebudou tedy pravděpodobně zdaleka tolik tolerantní jako jádro komunity. V současné chvíli to vypadá, že útočníkům došly síly, cena BTC se pomalu vrací nahoru a jediná věc, která by nyní mohla Bitcoin ohrozit, by byl dlouhodobý pokles hashrate, který ale momentálně není příliš pravděpodobný.