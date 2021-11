Bitcoinové město a bitcoinové dluhopisy? President El Salvadoru staví vzdušné zámky

Plán je smělý a riskantní i na poměry kontroverzního mladého prezidenta předlužené země. O co v něm vlastně jde? Jde o sázku na Bitcoin, která, kdyby nevyšla, by mohla mít podobné následky jako (pomyslný) výbuch sopky s hustě osídlenou aglomerací na svém úpatí. Jde také o provokaci Mezinárodního měnového fondu a možná ještě o mnohem víc. Pěkně ale popořadě.

Salvadorský prezident Nayib Bukele před pár dny světu oznámil, že na úpatí sopky Conchagua, která leží na jihovýchodě země, vybuduje „bitcoinové město“, které ponese nepříliš originální název Bitcoin City. Stavět by se mělo začít již příští rok.

Projekt působí trochu jako utopie, respektive jako dokonalý daňový ráj, protože Bukele slíbil, že se ve městě nebudou vybírat daně z příjmu, ale pouze daň z přidané hodnoty. Jeho výstavba by měla být financována právě bitcoinem. Odhadované náklady na projekt postavení kompletní infrastruktury se mají pohybovat okolo 300 tisíc bitcoinů. Geotermální energie vulkánu má následně být využita při bitcoinové těžbě. Výnos z ní má být využíván na další budování města, ale také jeho údržbu a řízení.

Město má dostat pravidelný kruhový tvar, který symbolizuje minci, a veškeré transakce ve městě mají fungovat skrze bitcoin. Nakolik idylická bude skutečnost je otázka, již v současných plánech se totiž počítá s tím, že s rozvojem města v první fázi, tedy než přivítá první vlastní obyvatele, pomohou (otázkou je nakolik dobrovolně) lidé z nedalekého La Unión. Ponechme teď ale starosti bitcoinového města, na jehož obyvatele čeká život ve stínu vulkánu, stranou.

Prezident malé země ve Střední Americe si v souvislosti s projektem přichystal ještě jednu novinku. Protože se pro zemi, která má v poměru ke svému HDP úctyhodné zadlužení, jedná o skutečně velkorysý a meganákladný projekt, mají s jeho financováním pomoci dluhopisy. Tedy ne klasické státní dluhopisy země, které již beztak nikdo nebere vážně a jež světové ratingové agentury klasifikují jako „odpad“, respektive patří mezi nejrizikovější aktiva, díky čemuž nesou velmi zajímavý výnos (desetileté státní dluhopisy nesou výnos zhruba 13%), ale něco, čemu říká bitcoinové dluhopisy.

Půjde o státní dluhopisy v hodnotě jedné miliardy dolarů (22,5 miliardy korun) kryté bitcoinem. Bukele si od nich slibuje, že za ně nakoupí další bitcoin za pět set milionů dolarů a zbytek pak půjde na investice do infrastruktury pro jejich těžbu. Slíbený počáteční výnos by měl být 6,5 procenta, ale investoři nebudou moci dluhopisy prodat po dobu pěti let a budou dostávat speciální roční dividendu z likvidace nakoupených bitcoinů.

Technicky se o jejich vydání postará kanadská společnost Blockstream. Poběží totiž v rámci jejího bitcoinového sidechainu Liquid Network. O jejich zprocesování se pak bude starat lehce kontroverzní kryptoměnová burza Bitfinex. Země ale bude muset nejprve upravit zákon o cenných papírech a následně zařídit Bitfinexu potřebnou licenci. To by nicméně v diktátorském režimu neměl být zase až takový problém.

Na první pohled je vidět trik, který Bukele krokem sleduje. Nejde mu ani tak o adopci kryptoměny a větší stabilitu ekonomiky země, i když projektu nelze upřít experimentální hodnotu, ale spíše o to, jak dosáhnout na nižší úroky.

Půjčky pro zadlužené země se slabou ekonomikou, mezi které El Salvador beze sporu patří, mají totiž zcela běžně dvouciferné procentuální výnosy. Otázku je, jakou výhodu tento trik přináší pro investory, kteří vlastně dostanou za své peníze méně, než kdyby nakoupili přímo konvenční nesplacené dluhopisy. Bukele se je zjevně snaží nalákat na provizi z cenového pohybu bitcoinu vzhůru.

To je samo o sobě trochu nebezpečná spekulace. Celý plán je jednak postavený na modelu vývoje ceny (od zainteresovaného Blockstreamu), který předpokládá, že se cena jednoho bitcoinu do pěti let vyšplhá na jeden milion dolarů, což je odvážná vize, která se nemusí naplnit. Půl miliardy dolarů je na jednu stranu určitě částka, která dokáže krátkodobě masivně pohnout s trhem (El Salvador stáhne bitcoiny za uvedenou cenu na pět let z trhu), není ale zřejmě dost vysoká na sebe naplňující proroctví.

Je také otázka, proč by investor do bitcoinového dluhopisu měl na podobnou hru vůbec přistoupit. Pokud věří, že cena jednoho bitcoinu skutečně dosáhne uvedené hodnoty, jeví se jako mnohem lepší investice rovnou (včas) nakoupit přímo bitcoin coby podkladové aktivum, než vysoce rizikový státní dluh s bitcoinovou třešničkou na povrchu. Je totiž pravděpodobnější (neříkám, že se to musí stát), že v uvedené desetileté lhůtě, po které jsou dluhopisy splatné, selžou dluhopisy El Salvadoru, než Bitcoin. Proč tedy zbytečně riskovat?