 »  Bitcoiny energii nešetří, seriózní weby šmírují a Německo zakázalo chytré hodinky pro děti

The Trust Project bude označovat důvěryhodná média, viz The Trust Project brings news orgs and tech giants together to tag and surface high-quality news. Nápad dobrý, ale řešit nic nebude. Lžimédia a propagandistické věci jako Sputnik, Aeronet, Parlamentní listy či RT to nijak neovlivní a lidé je (a stovky ještě horších) stále budou masivně sdílet, obdivovat a věřit jim výmysly.

Chovají se WikiLeaks jako internetový troll s politickou agendou? Změnily se z původně předpokládaného neutrálního zprostředkovatele informací v něco jiného? V řadě případů z poslední doby to tak vypadá, včetně zvláštní komunikace WikiLeaks směrem k mladému Trumpovi. Viz WIKILEAKS HITTING UP DONALD TRUMP JR. SHOULDN'T SURPRISE YOU, kde najdete i další příklady, kdy WikiLeaks koná zvláštně. Včetně zveřejňování „informací“ s ruským původem a jasnými cíli. A to nejzábavnější na kauze s Donaldem Trumpem Jr? WikiLeaks si s ním psaly DM přes Twitter. Viz The Secret Correspondence Between Donald Trump Jr. and WikiLeaks.

Google chce manuálně penalizovat články z RT a Sputniku, aby je bylo těžší nalézt. Viz Google will ‘de-rank’ RT articles to make them harder to find – Eric Schmidt, kde je řeč o „inženýringu specifického algoritmu“ a také o tom, že je nechtějí prostě zakázat. A také o tom, že prý jde o Google Zprávy, k čemuž je nutné dodat, že o ty jde až někde hodně daleko poté, co jde především o vyhledávání jako takové. Zástupci RT na to pochopitelně reagují slovy o cenzuře a nakonec nejsou jediní, kdo se na to dívá stejně. Na druhou stranu, Google má už teď algoritmus, který rozhodně není nestranný. V celé téhle komedii je navíc potřeba vidět i to, že „Rusko“ je teď nepřítel číslo jedna, takže „proti Rusku“ se bude dělat leccos. A zbytek problémů se bude prostě ignorovat.

Hackeři ukradli Uberu údaje o 57 milionech zákazníků a řidičů. Uber hackerům zaplatil a udržel vše v tajnosti. Což už vlastně po sérií zásadních selhání téhle firmy nemůže nikoho překvapit. Až teď za to dostal padáka šéf bezpečnosti a jeden z jeho podřízených. K úniku došlo v říjnu 2016 a útočníci získali e-maily, jména a telefonní čísla zákazníků Uberu z celého světa a k tomu údaje o 7 milionech řidičů, včetně stovek tisíc čísel řidičáků těch z USA. Uber tvrdí, že neunikla čísla platebních karet ani údaje týkající se jízd. Viz Uber má problém: útočníci mu ukradli data uživatelů a firma to zkusila zatajit nebo Uber Paid Hackers to Delete Stolen Data on 57 Million People, kde zjistíte, že útočníci získali přístup k soukromému GitHubu používanému vývojáři z Uber a tím se dostali k datům v Amazon Web Services, kde získali archiv řidičů i zákazníků. Pak už jen chtěli po Uberu peníze a firma, ač má povinnost ze zákona, celý incident ututlala. Představa, že hackeři po zaplacení 100 tisíc dolarů data poslušně smazali, je velmi úsměvná.

Zajímavé shrnutí problémů Facebooku (a sociálních médií obecně) najdete v Mark Zuckerberg's Big Blind Spot And The Conflict Within Facebook. Článek se věnuje nejenom zneužívání sociálních sítí k ovlivňování voleb, ale také tomu, jak Facebook (a Mark Zuckerberg) škodí svým dravým přístupem ignorujícím možné důsledky. To vše diktováno Markovou posedlostí metrikou jménem engagement, kterou lze (podle něj) určit úplně všechno. Včetně zmínky o tom, že to začíná vadit i lidem, kteří pro Facebook pracují. A to by byla dost zásadní změna.

RSS – nic lepšího tu nemáme, říká starší RSS: there's nothing better. Říká to správně, hlavně v kontextu ke směru, kam se vydaly sociální sítě: algoritmické řízení toho, co smíte vidět, a zásadní omezování dosahu (s cílem nechat si platit) znamená, že Facebook i Instagram jsou už komplet nepoužitelné pro sledování informačních zdrojů. Twitter prozatím ano, ale musíte si vybrat něco jiného než klienta/web Twitter, tam už tok tweetů není přirozený a úplný. Mimochodem – RSS kanál s články a aktualitami Lupy můžete začít odebírat zde. ;)

Google má problém se „zlými jednorožci“, ve skutečnosti fake news, které se objevují tam, kde nemají, tedy zejména v Google News či ve vyhledávání. Samozřejmě, mohou za to algoritmy. Nebo, lépe řečeno, mohou za to stále titíž lidé, kteří si myslí, že všechno lze zvládnout algoritmy. Viz Inside Google’s Struggle to Filter Lies From Breaking News.

Google nově zobrazuje při vstupu na vyhledávač poslední položky z vaší historie vyhledávání. Objeví se to při vstupu na www.google.com i při umístění kurzoru (fokusu) do vyhledávacího pole. Nejsem si příliš jist tím, jestli to je zrovna vhodný nápad, třeba i kvůli příliš snadnému (okamžitému) zpřístupnění toho, co někdo na počítači doposud hledal.

Elder Scrolls V: Skyrim pro Nintendo Switch:

Bluehole, autoři PUBG, pracují na nové steampunkové open world MMO. Jmenovat se bude Ascent: Infinite Realm. Vypadá dobře a doufejme, že se chytne víc než Tera či Devilian:

StarDock se vrací s Groupy, softwarem umožňujícím seskupovat a opatřit záložkami libovolná okna. Můžete si seskupit například všechny otevřené Průzkumníky, ale klidně i zcela nesourodá okna například podle toho, že k sobě patří podle toho, na čem zrovna pracujete. Zajímavý koncept. Zatím beta, takže pokud půjdete zkoušet, má to mouchy:

Skype má trable v Číně, už někdy zhruba před měsícem zmizel z obchodů s aplikacemi. Může za to prý to, že „více VoIP aplikací neodpovídá místním zákonům“. Přidejte k tomu i několik měsíců blokování WhatsApp. Prostě cokoliv, co neumožňuje neomezené šmírování a odporuje nově zavedené povinnosti používat na internetu pravá jména, má smůlu. Viz Skype Vanishes From App Stores in China, Including Apple’s.

Dolování Bitcoinu spotřebovává víc energie než 20 největších evropských zemí, uvádějí v Bitcoin mining consumes more electricity than 20+ European countries. Dokonce tam uvádějí přesněji, že spotřeba převyšuje spotřebu 159 zemí. Studovat můžete na powercompare.co.uk/bitcoin/ a najdete tam i Česko. Pokud se ptáte, co tohle řeší, tak vlastně nic. Ale je tam zajímavé povídání o tom, kolik tahle sranda vlastně stojí. A nejsou to zrovna malé částky.

Apple má novou reklamu, Holiday – Sway. A když se budete dobře dívat, najdete… Prahu!

YouTube má nový problém: videa spoře oděných dětí s komentáři od pedofilů. Značky, jejichž reklamy se u těchto videí objevily, stahují z YouTube reklamu. Paradoxem na tomto novém problému je, že má prastarou příčinu, která se netýká pouze YouTube, ale všech sociálních sítí. Děti na sociální sítě běžně nahrávají obsah, který by tam v žádném případě být neměl. Navíc se dá poměrně snadno najít a účty dětí jsou velmi často nezabezpečené a nehlídané rodiči. Google (a ostatní) se naopak stále spoléhají na „algoritmy“, které mají tohle všechno ohlídat. Viz Brands pull YouTube ads over images of children, Firms ditch YouTube ads over predatory comments on videos of children a YouTube adverts fund paedophile habits. Zmíněno je i to, že část takovéhoto obsahu je nahrávána i přímo pedofily.

Nekupujte „chytré hračky“ připojené k internetu, říkají na How-To Geek a dokládají to řadou příkladů toho, jak jsou tyhle věci nebezpečné a (to hlavně) jak jejich tvůrci bezpečnostní nedostatky prostě ignorují.

Německo zakázalo chytré hodinky pro děti a žádá rodiče, aby je zničili (hodinky, ne děti, samozřejmě). Důvod je prostý, šmírování a nebezpečí s ohledem na ochranu dětí. Hodinky odposlouchávají, sledují pozici, v řadě případů jsou tyto informace dostupné eventuálním hackerům. K tomuhle všemu je nutno dodat, že „chytré hodinky pro děti“ jsou většinu nesmyslné plastové hračky, které tak jako tak nemá smysl kupovat. Viz Germany bans smartwatches for kids and asks parents to destroy them a Germany Bans Kids' Smartwatches, Classifies Them as Illegal Spying Devices. Vhodná souvislost je i varování od BEUC z října (v PDF).

Stovky webů šmírují každé stisknutí klávesnice i pohyby myši v reálném čase. Ještě předtím, než odešlete obsah formuláře, ho už dávno mají a pracují s ním. Studie No boundaries: Exfiltration of personal data by session-replay scripts) vám představí na 1239 webů, na kterých si nemůžete být jisti soukromím. Patří mezi ně i místa, kde byste nic takového nečekali – Microsoft.com, Adobe.com, Wordpress.com, Spotify.com, Skype.com či stovky firemních webů. Nasnímaná data o vašem chování zpravidla odesílají třetím stranám a „v dobré víře“ to dělají proto, aby lépe pochopili, jak se na jejich webu chováte. Součástí dat jsou ale běžně vaše přihlašovací údaje, hesla, čísla platebních karet.

Google shromažďoval lokační data i při vypnutých lokačních službách, píší v Google collects Android users’ locations even when location services are disabled a ironie téhle další patálie na téma Google vs. soukromí je, že Google data používal jako test něčeho, co chtěl implementovat a nakonec se rozhodl to neudělat. Nashromážděná data (o rozmístění BTS v okolí telefonu) prý smazal a nic nikomu nehrozí. Jeden musí žasnout, že se nepoučili z minulosti.

Sociální sítě slouží k podkopávání demokracie, konstatuje studie Freedom of the Net 2017 od společnosti Freedom House. Česku se studie nevěnovala. Dlouhé a velmi zajímavé čtení.

Falešné profily na Facebooku mají řadu využití a jsou masivně používány, ukazuje velmi detailní From temptation to sextortion, kde najdete až děsivý popis toho, jak celé řetězce falešných účtů pracují společně na získávání obětí.

YouTube zrušilo podivný kanál ToyFreaks, jeden z mnoha „generátorů“ absurdních „dětských“ videí. Celé je to součást kauzy, která se řeší už zhruba třetí týden. Viz YouTube terminates exploitive ‘kids’ channel ToyFreaks, among broader tightening of its child endangerment policies. Podle 5 ways we’re toughening our approach to protect families on YouTube and YouTube Kids to navíc vypadá, že se Google odhodlal k mimořádně velké čistce, USA Today v té souvislosti uvádí, že došlo k smazání pěti set dětských kanálů.

280 znaků na Twitteru nepřineslo záplavu dlouhých tweetů, ale výrazně pomohlo tomu, že se snížil počet tweetů, kterým docházelo místo. Viz Tweeting Made Easier a osobně mohu potvrdit, že snaha psát dlouhé tweety není, ale je jednodušší mít těch pár znaků či slov navíc, které se předtím musely pracně mazat.

Rostoucí výskyt sexuálně přenosných nemocí souvisí se seznamkami jako Tinder či Grindr, říká článek Tinder and Grindr don't want to talk about their role in rising STDs. Má to být proto, že přispívají k více rizikovému chování. V zásadě anonymní zprostředkování navíc znemožňuje vysledování kontaktů v okamžiku výskytu některé z nemocí. Nepříznivé je i to, že tyto aplikace vytvářejí v zásadě omezené skupiny z geografického pohledu.

Facebook vám umožní zjistit, jak jste se zapojili do ruských manipulačních aktivit. V Continuing Transparency on Russian Activity slibuje, že do konce roku zprovozní pomůcku, která vám ukáže, kterou ze stránek (i profilů na Instagramu) vytvořených ruskou Internet Research Agency jste lajkovali či sledujete. Zábavná představa Facebooku o tom, jak bude řešit problém. Ale vcelku v souladu s tím, jak na to jde jejich PR oddělení.

Facebook Messenger nově umožní posílat „4K“ fotografie, tedy místo maxima 2048×2048 dvojnásobek, 4096×4096. Viz Making Visual Messaging Even Better – Introducing High Resolution Photos in Messenger a není tam, samozřejmě, ani slovo o tom, že Facebook všechno převádí na JPEG s velmi vysokou kompresí. Což v praxi obnáší, že teoreticky můžete poslat fotku z 12 MPx foťáku, ale jestli vám do ní Facebook klasicky zasáhne kompresí, tak je dost dobrý důvod ji rozhodně neposílat přes Messenger.

Apple už má opět problém, iPhone X v Číně sestavovali studenti v 11hodinové pracovní době. Viz An Apple supplier has been accused of using illegal student interns to assemble the iPhone X, kde píší i o tom, že studenti museli absolvovat tříměsíční „praxi“, aby mohli dokončit studium. Denní dávka 1200 telefonů a také něco těžko představitelného – Foxconn běžně zvyšuje od srpna do prosince stavy ze 100 tisíc až na 300 000 lidí. A taky že prý studenti pracovali dobrovolně.

Tesla to schytává ze všech stran, prý je odsouzena k zániku. V Tesla Approaches Terminal Decline se to alespoň snaží analyzovat a je to velmi detailní čtení.

34 tisíc domén, přes milion URL a botnet sloužící k okrádání inzerentů ve velkém. Objev společnosti Adform (How Adform Discovered HyphBot) je pohledem na to, s čím se vlastně internetová inzerce potýká. Masivní podvádění s návštěvností, klikáním a zobrazováním inzerce strojům. Vše ve snaze získat peníze za nic. Viz Fake-Ad Operation Used to Steal From Publishers Is Uncovered.

Třetí největší čínský bikesharing Bluegogo krachl a zákazníci mají problémy získat zpět vložené peníze, píší v Bluegogo's failure renews bike share deposit debate. Píší i o nevyplacených mzdách a dluzích u poskytovatelů služeb. A zmiňují i další, již dříve zkrachovalé společnosti a problémy získat zákaznické peníze. Financial Times píše něco splaskávající bublině, možná je ale spíše vhodné to chápat jako tolik potřebnou konsolidaci. Jednička a dvojka jsou každopádně ofo a Mobike, za kterými jsou skoro 2 miliardy dolarů investic jenom v roce 2017 (Bluegogo dokázalo získat jen 58 milionů). Ve FT zmiňují i to, že právě tyto dvě firmy se nejspíš nakonec spojí.

