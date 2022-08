Bitcoiny mizející z burz a chování minerů v medvědím trhu

Přestože se bitcoin právě vzpamatovává z propadu vyvolaného panikou ze silného dolaru a letošní prázdninový růst, který následoval po červnových výprodejích, byl spíše vlažný, jeden trend, který dominoval loňskému býčímu trhu, během toho medvědího ještě zesílil. Majitelé privátních klíčů (respektive v případě burz spíše práv na ně) stahují své bitcoiny ze spotových centralizovaných burz tak rychle, jako zatím ještě nikdy.

Proč mizí bitcoiny z burz

V době psaní tohoto článku tvořil pool bitcoinové likvidity na spotových kryptoměnových burzách přibližně 2,1 milionu bitcoinů a toto číslo klesá již sedmý měsíc. Jedinou výjimku, která na chvilku přerušila klesající trend, představuje květen, kdy na burzy připlulo 42 tisíc bitcoinů. Už leden přinesl poměrně rychlé stahování bitcoinové likvidity z burz, kdy uživatelé do svých peněženek stáhli 52 tisíc bitcoinů, nejnižší aktivitu naopak projevovali v dubnu, kdy stáhli z burz pouze 9 tisíc BTC. Květnový příliv likvidity představuje v tomto směru zajímavou anomálii, netrvala ovšem dlouho.

Na konci měsíce zasáhl kryptotrh kolaps ekosystému složeného ze stablecoinu UST a kryptoměny Luna, což vyvolalo domino efekt, během kterého se začaly hroutit nejpřepákovanější centralizované subjekty na trhu – mezi všemi zmiňme krypto hedgeový fond Three Arrows Capital a lendingové společnosti jako Celsius. To by mohlo zdánlivě nahrávat spíše většímu přílivu bitcoinů na burzy, ať již vlivem většího množství nucených likvidací, nebo prostou ztrátou důvěry v trh. K té na krátko skutečně došlo a bitcoin se na začátku druhé poloviny června dočasně propadl až na cenu 17 600 dolarů za BTC.

Trochu neintuitivně ovšem ve stejné době docházelo na burzách k nejrychlejšímu odlivu bitcoinové likvidity za letošní rok. Z burz zmizelo v průběhu června 119 tisíc bitcoinů, což je nejvíce od listopadu 2020, druhá nejvyšší hodnota za letošní rok pak pochází z července, kdy burzy opustilo 96 tisíc bitcoinů, srpen se za prvních 22 dní držel na 65 tisících, což je čtvrtá nejvyšší hodnota. Jak je to možné?

Zcentralizované spotové směnárny a burzy tvořily léta páteř kryptoměnového trhu a většina uživatelů s tím neměla navzdory prorockým varováním „not your keys – not your coins“ zásadní problém. S krizovými fondy, které alespoň ty větší burzy v posledních letech budovaly z části svých obchodních poplatků, tato důvěra ještě vzrůstala. Jenže pak přišla série insolvencí „krypto půjčoven“ a najednou se ukázalo, že na tom, kdo má přístup k uživatelským privátním klíčům, skutečně záleží, a řada zejména novějších uživatelů pochopila, co to znamená riziko třetí strany.

Přestože v tom tentokrát byly burzy poměrně nevině, svezly se s trendem a kryptoměnové vklady začaly na začátku léta masivně opouštět jak lendingové společnosti (například Nexo, které výběry nezastavilo, opustilo od května dosud 68 tisíc bitcoinů), tak samotné burzy. Přestože je zatím předčasné dělat nějaké plošné závěry, bylo by rozhodně ironické, kdyby se nakonec ukázalo, že myšlenku být sám sobě bankou do mainstreamového maindsetu prosadily lendingové firmy, které se vlastně celou dobu pokoušely zreplikovat ve světě kryptoaktiv tradiční bankovní model.

A když už je řeč o bitcoinových tocích směrem z burz a zpátky na ně, nesmíme zapomínat také na dalšího důležitého aktéra – minery.

Jakou úlohu v tom hrají těžaři

Mineři, tedy alespoň ti veřejní, zatím stále pokračují v likvidaci svých pozic, ovšem výrazně vlažněji než na začátku léta. Těžaři bitcoinu byli pod největším tlakem v červnu, kdy se cena kryptoměny propadla pod 20 tisíc dolarů (s lokálním dnem na 17,5 tisících USD). Poté, co cena začala opatrně růst, mineři začali na burzy posílat bitcoinů opět výrazně méně a navzdory tomu, že je miningový průmysl stále pod tlakem, se rozhodli své operační náklady pokrýt jinak a s prodejem počkat. Tedy, to alespoň platilo ještě na konci července. Jak dokládá třeba report Glassnode z předminulého pátku, od přelomu července do 12. srpna mineři prodali 4700 bitcoinů, což značí, že jsou více než ochotní prodávat do každého většího oživení trhu.

Pro kontext, v průběhu celého července zamířilo od minerů na burzy 6200 BTC a o měsíc dříve více než dvojnásobek. Jak si takové chování interpretovat?

Těžaři jsou na rozdíl od zbytku trhu velmi reaktivní element a až na výjimky neradi spekulují. Dříve bylo jejich hlavním cílem vydělat co nejvíce na rozdílu mezi tržní cenou bitcoinu a náklady na těžbu, různé bitcoiny přitom pro ně měly rozdílnou hodnotu (platí stále) v závislosti na kombinované obtížnosti sítě, ceně za elektřinu a případně nákladech za pronájem dalších těžebních zařízení.

Dnes ale až na výjimky většina minerů usiluje spíše o hromadění samotných bitcoinů namísto hotovosti, a to bez ohledu na to, zdali je zrovna býčí či medvědí trh. Hodnota bitcoinu na burzách má pro ně trochu jiný význam, než pro ostatní. Bitcoiny v rezervách těžařů totiž nejčastěji slouží jako kolaterál pro získávání prostředků na krytí provozních nákladů a větší pákový efekt – například zápůjčky těžebních ASIC strojů a kapacity v datacentrech.

Riziko takového přístupu je, že těžaři čas od času prodají v nejnevhodnější moment, protože takzvaně prohodlují nejvýhodnější okamžiky (cenová maxima) k prodeji, a naopak musí prodávat z donucení, když je cena příliš nízko a jejich bitcoinové zásoby jako kolaterál přestávají fungovat. Vztaženo na situaci letošního léta to pak vypadá následovně. V červnu, kdy probíhaly nucené likvidace (od května do června se takto na trh uvolnilo 240 tisíc BTC) klesla cena bitcoinu o 41 procent, což se také projevilo na suverénně nejvyšších těžařských výprodejích. Následný červencový obrat a 26% růst ceny naopak dodal těžařům trochu čerstvého vzduchu k nadechnutí a omezení prodejů a částečně dokonce akumulaci.

Opětovné mírné zesílení prodejů souvisí nejspíše hlavně se snižováním rizika, tedy vytvářením si polštáře pro případný další náraz a také financováním plánů na další expanzi po té, co ochota investorů poněkud ochladla. Mimochodem, těžaři Bitfarms a Core Scientific patřili v květnu a červnu k suverénně největším prodejcům bitcoinu na trhu. Ne náhodou šlo v dané době o těžební společnosti s nejrozsáhlejším vybavením a nejvyšším bitcoinem krytým dluhem.