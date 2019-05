 »  Bitfinex a Tether: jak utajit ztrátu 850 milionů dolarů

Státní zástupce také zakázal tisk dalšího Tetheru a požaduje po Bitfinexu, aby se zdržel jednání, které by mohlo zapříčinit ztráty záznamů o jeho aktivitách, a doložil dokumenty, které by prokázaly, že je všechno v pořádku, což se pravděpodobně nestane, neboť (pokud se celá žaloba nezakládá na fabulaci) v pořádku na straně Bitfinexu v tomto případě není prakticky nic.

Jak jsme čtenáře informovali minulý pátek , ve čtvrtek 25. dubna byla firma iFinex Inc, provozovatel svého času největší bitcoinové burzy Bitfinex a firmy Tether Ltd. (společnost emitující stablecoin Tether), obviněna generální prokurátorkou státu New York z toho, že se nelegálně pokusila utajit ztrátu ve výši 850 milion dolarů (téměř 20 miliard korun).

Tím, že Bitfinex neblokoval obyvatele New Yorku v používání burzy, operoval navíc jako kryptoměnová burza na území New Yorku bez New York BitLicense. To je ovšem ve světle předchozích obvinění už jen skoro taková perlička.

Bitfinex samozřejmě všechna obvinění popírá, důkazy, které by je vyvracely, nepředložil. Takový postup je na jedné straně pochopitelný, neboť k insolvenci se dobrovolně bude přiznávat málokdo, na druhé straně to však začíná působit tak, že Bitfinex už jen hraje o čas. Třeba nás ale ještě překvapí. Na serveru Coindesk se ostatně ve středu 1. května také objevila spekulace (opírající se o prohlášení jednoho z akcionářů Bitfinexu na čínských sociálních sítích), že Bitfinex hodlá ztrátu vykompenzovat vydáním vlastního digitálního tokenu (pro tento způsob emitování kryptoměny se v roce 2018 ujalo označení initial exchange offering coby údajně bezpečnější alternativy ICO) za miliardu dolarů.

Podobný model se už společnosti jednou osvědčil při kompenzaci kolektivizované ztráty po krádeži bitcoinů z burzovních peněženek v roce 2016. Tehdy se ovšem jednalo o ztrátu „pouhých“ 78 milionů dolarů a burze situaci značně usnadnil prudký růst kurzu Bitcoinu na podzim 2016 a následná kryptoměnová bublina v roce 2017.