Bittorrent slaví 20. výročí, data z jsou LinkedIn na prodej a Tamagotchi se vrací

Německé vládní organizace musí do konce roku zrušit stránky na Facebooku, píše agentura Reuters. Tamní komisař pro ochranu údajů to řeší s ohledem na to, že Facebook nedokáže zajistit ochranu dat uživatelů v souladu s německým ani unijním právem. Stejně problematicky na tom je Clubhouse, Tiktok či Instagram. S tím ukončením to není tak kategorické (viz originál dopisu), ale možná i na to dojde.

Právo na zapomnění u Googlu ukázalo na jeden žurnalistický nešvar. Osvobozující rozsudky a tomu podobné informace média zveřejňují zásadně méně, než obvinění, kauzy a další patřičně šťavnaté věci. Ke starému obsahu se také nevrací, aby došlo k doplnění souvislostí a vývoje. Zajímavé čtení v Opinion | Can Journalism Wean Itself Off the Cheap Clicks of Bad Crime Coverage?

Američtí policisté brání natáčení tím, že hrají autorsky chráněnou hudbu. Pokud takovou nahrávku někdo umístí na YouTube, bude buď smazána nebo z ní bude odstraněn zvuk. Via Cops are playing music during filmed encounters to game YouTube's copyright striking.

TELEgraficky

ali ■ jsisweird.com ■ Etsy kupuje brazilské Elo7 za 217 M$ ■ Zebra Technologie kupuje Fetch Robotics za 290 M$ ■ Beta macOS Montery je venku ■ HPE kupuje Zerto za 374 M$ ■ SolidJS ■ PowerToys v0.41.4 for Windows 10 jsou venku ■ GitLab 14 ■

WEBDESIGN, INTERNET

Jak stavové kódy http a chyby sítě/DNS ovlivňují vyhledávání v Googl? Užitečný dokument přímo od Google.

Jak došlo k tomu, že na internetu je MTU 1500 bajtů. Zajímavé čtení.

Neeva spouští vyhledávač bez reklamy a chránící soukromí. Uživatelé za něj ale zaplatí 4,95 USD měsíčně (první tři měsíce zdarma) a funguje pouze v USA. A stojí za ním lidé, kteří dříve pracovali pro Google. V Česku si ho bohužel nemůžete ani vyzkoušet.

Facebook spustil Bulletin, platformu pro newslettery, konkurenci pro Substack a řadu dalších. Bulletin kupodivu není součástí Facebooku, najdete ho na www.bulletin.com a pro využití nepotřebujete účet na Facebooku. Bulletin hned na počátku nalákal řadu známých jmen, kterým nabídl příjmy a doufá, že tím převálcuje konkurenci. Pokud byste sami měli zájem, máte prozatím smůlu. Facebook současný stav označuje za uzavřenou betu jen pro tvůrce vybrané Facebookem.

Youtube zablokovalo (a poté odblokovalo) Right Wing Watch, kanál věnující se odhalování pravicových konspirací. Odhalené pravicové extrémisty YouTube nechává v klidu šířit dezinformace.

Google vyměkl a konec cookies třetích stran odsouvá o další dva roky. Viz An updated timeline for Privacy Sandbox milestones.

Před dvaceti lety vznikl BitTorrent. Revoluční nástroj pro sdílení a stahování souborů vsadil na decentralizaci. Historii najdete v BitTorrent Turns 20: The File-Sharing Revolution Revisited.

HARDWARE

Handheld, na kterém běží MacOS Big Sur? První hardware na světě, navíc kompletně DYI. Delší čtení v An intrepid YouTuber created a handheld that runs macOS Big Sur. Neuvěřitelný kousek.

Google plánuje vlastní konkurenci sítě Apple Find My. Využívat by měla telefony s Androidem, stejně jako to Apple dělá se svými zařízeními. Každé zařízení je schopné sledovat okolní zařízení a zprostředkovávat informace o poloze. Google bude mít jedinou komplikaci, telefony nejsou vybaveny UWB a budou moci používat pouze Bluetooth.

Tamagotchi se vrací v podobě chytrých hodinek přímo od Bandai. Tamagotchi Smart je dotykové, ovladatelné hlasem. A právě včas k čtvrt stoletému výročí.

SOFTWARE

Windows 11 vyžadují od počítače podporu TPM. Pro řadu počítačů to je konečná. Sice snad už nepůjde o hodně striktní požadavek na TPM 2.0 (stačit má 1.1) ale stále to bude znamenat problém. Starší počítače TPM vůbec nemají, u řady nových budou uživatelé tápat v BIOSu, kde TMP povolit.

Windows 11 beta ve videu od The Verge.

Stručný přehled historie všech zprávových aplikací od Googlu. V kompletní podobě je to dost neuvěřitelné – Google Talk, Buzz, Plus Huddle, Hangouts, Allo, Chat, Chat v Docs, Voice, Android Messages, Plus Hangouts, Hangouts Meet, Duo, Meet, Wave. A dodnes vlastně není jasné, která zůstane a proč jsou stále navzájem nekompatibilní.

MARKETING A KOMUNIKACE

Sociální sítě a YouTube zaplavují “svědectví” Ujgurů o tom, jak jim nikdo neubližuje a je jim skvěle. Jde samozřejmě o masivní čínskou propagandistickou kampaň. Jak jinak. Via How China Spreads Its Propaganda Version of Life for Uyghurs.

Děti jmenující se Alexa jsou šikanovány, protože se jmenují stejně jako virtuální asistent/ka od Amazonu. Amazon tradičně moc nechápe pointu.

Apple trápí úniky informací. Pomoci mají osobní kamery (body cam). Povinné nošení by se mělo týkat těch, kdo pracují na utajovaných projektech. Nutno dodat, že smysl to příliš nedává.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Data o 700 milionu účtů z LinkedIn jsou na prodej. S ohledem na počet účtů celkem (756 milionů) jde prakticky o 93 % celku (LinkedIn operuje s počty založených účtů, nikoliv MAU a většina z účtů je dlouhodobě neaktivní). Zajímavé je, že zdrojem dat má být LinkedIn API, takže poněkud lepší způsob než běžný web scrapping (ale nemusí tomu tak být). Data jsou tradičně dobrými podklady pro hackování, sociální inženýring, krádeže identit i phishing. A tradičně to není hack (byť nepochybně v médiích brzy uslyšíte), ani to není únik (veřejně dostupné informace nemohou být únik). Ostatně viz Únik“ dat o více než 500 milionech uživatelů Facebooku: o co ve skutečnosti jde.

Hackeři na WD My Book Live zařízení útočili přes 0day, ne přes chybu z roku 2018. Co hůře, jde o 0day umožněný tím, že programátoři WD odstranili nutnost zadat hesla u uvedení zařízení do továrního nastavení. Viz Hackers exploited 0-day, not 2018 bug, to mass-wipe My Book Live devices.

0day ve Windows od sedmé verze výše umožňuje vzdálené spuštění kódu spolu se získáním práv a tím hacknutí počítače. Oznámení Microsoftu viz Windows Print Spooler Remote Code Execution Vulnerability.

Juniorní inženýr u Microsoftu přišel k penězům přes dárkové karty pro Xbox. Byl testerem e-shopu s testovací platební kartou. Pomocí té šlo objednávat, ale dodávka se nekonala. S výjimkou toho, že pokud koupil dárkovou kartu pro Xbox, systém mu vygeneroval platný kód. V momentu, kdy ho dopadli, tímto způsobem získal 10,1 milionu dolarů. Dostal nakonec devět let.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon vyžadující od sociálně-mediálních gigantů otevřít v Rusku kanceláře/pobočky. Jde o něco, co by mělo být běžné ve většina zemí po celém světě, a něco co Facebook dělá velmi nerad, Twitter prakticky vůbec, Google ale běžně. V Rusku jde samozřejmě o trochu jinou motivaci než zajistit podporu uživatelů a podnikání. Místo toho jde hlavně o možnost kontroly, cenzury a dozoru.

Všichni vývojáři pro Google Play (Android) budou muset používat dvoufaktorové ověření přihlašování, ověřit e-mail a telefonní číslo a poskytnout kompletní jméno i bydliště. Užitečné bezpečnosti opatření, nutno dodat.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zpráva o tom, že Twitter ruší chronologický newsfeed a ponechá pouze algoritmický, vyplašila uživatele. Padla by tak poslední výhoda Twitteru oproti jiným sociálním sítím a nastoupilo zásadní omezení dosahu a možnosti být vidět. Po velké vlně odporu Twitter oznámil, že šlo o chybu a už je opravená.

Instagram se bude měnit více směrem k TikToku. Bude ukazovat více celodisplejových videí, včetně těch od účtů, které vůbec nesledujete. Podle šéfa Instagramu Adama Mosseriho už Instagram není aplikací na sdílení fotek ani aplikací na sdílení čtvercových fotek. Za vážnou konkurenci pak považuje právě TikTok, ale také YouTube. Užitečné čtení v Facebook is testing drastic changes to Instagram to make it more like TikTok.

Twitter zvažuje možnost přidat omezení cílení tweetů na “důvěryhodné přátele”. Zdůvodňuje to částečně tím, že uživatelé si musí zakládat pracovní a soukromé účty pro oddělení profesního a soukromého tweetování.

Facebook se bude uživatelů ptát, jestli neznají někoho extrémistu. A také je upozorňovat, že byli vystaveni extremistickému obsahu. Další ze zvláštních nápadů Facebooku, který má základ čistě ve snaze pracovat na pozitivním PR. A ne, vtip to není.

Team Trump spustil vlastní sociální síť GETTR. Prozatím v beta podobě, s datem oficiálního spuštění 4. července. A bez Donalda Trumpa. K nalezení na gettr.com

MOBILNÍ APLIKACE

Google v Play Store odchází od použití APK, vývojáři musí přejít na Android App Bundle. Rozhodně v oznámení změny nehledejte nic společného s tím, že Microsoft oznámil, že Windows 11 budou podporovat aplikace pro Android právě ve formě APK.

Je plán Microsoftu podporovat aplikace z Androidu ve Windows 11 odsouzen k neúspěchu? V Microsoft's Android App Plan For Windows 11 Is Doomed se to pokoušejí zjistit. Hlavně proto, že Microsoft nedokáže vyřešit to, že bez Google Play skoro nic nefunguje a Microsoft chce vše postavit na obchodu od Amazonu.

STARTUPY A EKONOMIKA

Rozruch kolem kryptoměn je příčinou rekordních ztrát z investičních podvodů, varuje americké FTC. Podvodníci využívají rozruch kolem kryptoměn a lákají lidi na falešné investiční příležitosti v rekordním počtu. Od října 2020 počet hlášení prudce vzrostl a téměř 7 000 lidí nahlásilo ztráty na těchto podvodech ve výši více než 80 milionů dolarů. Jejich nahlášená průměrná ztráta? 1 900 amerických dolarů.

Amazon používá algoritmus pro vyhazování kontraktorů, zejména řidičů rozvážejících zboží. S minimálním zasahováním člověka. Včetně chybujícího systému pro rozpoznávání obličejů. Možná takhle vypadá budoucnost? Via Amazon is using algorithms with little human intervention to fire Flex workers.

Apple je největším firemním uživatelem cloudu od Googlu a míra využití stále stoupá. Dost zajímavé čtení v Apple’s Spending on Google Cloud Storage On Track to Soar 50% This Year.

GroupM: Pětice technologických gigantů má 46% podíl na příjmech z reklamy. Celosvětově. V roce 2010 přitom první pětice měla podíl pouze 17 procent. Google, Facebook, Alibaba, ByteDance a Amazon si z koláče ukously 296 miliard dolarů v loňském roce. Detaily v THIS YEAR NEXT YEAR: GLOBAL 2021 MID-YEAR FORECAST a Quintopoly? Five tech companies now earn 46% of global ad revenues as news media left behind.

Růst Disney+ v USA se v první polovině 2021 výrazně zpomalil. Mírně to zachraňuje růst v Indii a Latinské Americe. Celkem jde o 110 milionů předplatitelů, čtvrtletní růst o zhruba 7 milionů – 38 milionů je ale v Indii a stejný počet v USA a Kanadě dohromady.

INFOGRAFIKY

Kolik si myslíte, že existuje “schválených” emoji? V roce 2022 by jich měly být přes tři tisíce. Počátky jsou v roce 1995, kdy jich bylo 76 a trvalo hodně dlouho, než došlo k prvnímu zásadnímu růstu.

E-KNIHY

Má elektronický papír budoucnost? Přečtěte si rozhovor s Nickem Sheridonem, “otcem” e-papíru. Tedy technologie schopné ukázat “obrázek”, aniž by to vyžadovalo vysokou spotřebu a nechat ho zobrazený, aniž by to vyžadovalo další energii.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.