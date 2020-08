BlackBerry se (už zase) vrací, Apple překonal dva biliony, konec Internet Exploreru 11

Microsoft vydal nový Flight Simulator . Exceluje zejména v tom, jak detailně dokáže zobrazovat zeměkouli a jak dokáže posouvat hranice převodu skutečného světa do virtuálního. To, jak komplexní věc se Redmondu podařila, rozebírá třeba Protocol .

Pro herní nostalgiky je zde další věc, a sice kampaň na Kickstarteru na ZX Spectrum Next – Issue 2 . Jde o druhou revizi moderní reinkarnace slavného počítače, ke kterému existoval i československý klon Didaktik M. Autoři už vybrali přes 1,5 milionu dolarů. Modernizované ZX Spectrum je kompatibilní s původním modelem jak v případě her, tak u většiny příslušenství. Zároveň je možné využívat moderní funkce typu Wi-Fi. Stroj běží na čipu Xilinx Spartan-6 XC6SLX16 (FPGA) pracujícím s instrukcemi původního procesoru.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Huawei vypršela několikrát prodloužená licence umožňující spolupráci s americkými firmami zejména v oblasti podpory zákazníků, kteří Huawei začali používat ještě před embargem. Vláda USA k výjimkám přistupovala zejména kvůli tomu, aby „venkovské“ sítě nepřestaly fungovat, vedlejší efekt byl ale i ten, že Huawei mohlo nadále poskytovat aktualizace a podporu pro telefony využívající Google. Další vývoj je nejasný, čínská firma ale říká, že telefony s Googlem bude běžně podporovat i nadále.

Řada lidí se v týdnu drbala na hlavě u zprávy, že dalším zájemcem o koupi TikToku je Oracle. K tomu jsem nahazoval vtip, že více než čtyřicetiletý podnik asi chce konečně někoho, kdo by reálně používal jeho Oracle Cloud. Ukazuje se ale, že to zase takový vtip nebude. Bloomberg rozebírá, že má Oracle zájem o data uživatelů, která by mohl skrze cloud dále prodávat. Tento jeho byznys byl utlumen regulacemi typu GDPR. TikTok by také v USA skutečně mohl na Oracle Cloudu běžet. Obchod podpořil i Donald Trump. Zakladatel Oraclu Larry Ellison a výkonná šéfka Safra Catz totiž Trumpa veřejně podporují a jsou jedni z jeho mála zastánců v Silicon Valley. „Oracle je skvělá společnost,“ uvedl mimo jiné americký prezident. Už dříve vzkázal, že by velká část z prodeje TikToku měla jít do federální kasy.

Další zemí, která se brání technologickému vlivu Číny, je Tchaj-wan. Tamní ministerstvo pro ekonomické záležitosti vydalo zákaz nabízení a prodeje čínských streamovacích video služeb od Tencentu a iQiyi (takový čínský Netflix), píší Reuters. K blokování ale dojít nemá. Tchaj-wan na těchto službách pozoruje čínskou propagandu a takzvaný brainwashing.

Streamování her GeForce Now od firmy Nvidia se rozšiřuje na Chromebooky a obecně Chrome OS. Nový klient je prozatím dostupný v beta verzi a přidává se k aplikacím pro Windows, macOS a Android. S iOS jsou problémy, protože Apple streamování her nepovoluje v rámci App Store, což postihlo i Google Stadia. Tento přístup dlouhodobě kritizují i čeští Gamee.

Při používání VR brýlí Oculus bude nutný účet na Facebooku. Ten jako majitel Oculusu už od podzimu rozjede postupné kroky, což samozřejmě obhajuje „odemykáním sociálních možností“.

Amazon Web Services v ostré verzi spouští Amazon Braket, díky čemuž je možné skrze cloud pracovat s kvantovým hardware či algoritmy. IBM zase oznámilo, že u kvantových počítačů dosáhlo na quantum volume o velikosti 64.

Mirantis kupuje projekt Lens, což je jedno z nejpopulárnějších IDE pro Kubernetes, které je zároveň dostupné pod MIT licencí. Mirantis chce usnadňovat nasazování a práci s Kubernetes, i proto už letos koupil firmu Kotena. Zajímavou novinku kolem Kubernetes má i AWS, které v ostré verzi rozjelo EKS (managed Kubernetes) na svých ARM čipech Graviton2.

Tento týden se odehrály další tři akvizice. Take-Two získává herní studio Playdots (mobilní hry Dots nebo Two Dots) za 192 milionů dolarů. Warner Music za sto milionů dolarů kupuje IMGN Media, což je platforma pro publikování na sociálních sítích. A Informatica si pořídila GreenBay Technologies pro strojové učení.

Facebook se stal platinovým členem The Linux Foundation. Šéfka open source ve Facebooku Kathy Kam zároveň usedne do představenstva organizace. Posílení dává smysl, Facebook výrazně přispívá do rozvoje open source (React a spol.).

Jsou k dispozici detaily hardwarové architektury nadcházejícího Xboxu Series X. Microsoft je prezentoval na akci Hot Chips 2020. Zároveň odhalil více informací o architektuře AMD RDNA 2, která v novém Xboxu poběží. Detaily rozebírají AnandTech a Tom's Hardware.

Dvě zprávy z Česka bez většího komentáře: Home Credit je další finanční institucí, která začala podporovat Apple Pay. Pražská městská firma Operátor ICT, která mimo jiné vyvíjí Lítačku, vydala Smart Prague Index za rok 2019 (PDF). Hodnotí se v něm projekty chytrého města.

Vzniká organizace Rust Foundation. Zakládají ji vývojáři jazyka Rust a někteří lidé z Mozilly. V ní se na Rustu rovněž pracuje, ale Mozilla rozjela propouštění. V Rust Foundation se mají kromě Rustu řešit i Crates.io či Cargo.