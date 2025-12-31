Lupa.cz  »  Blažkovy bitcoiny, maléry OnePlay a konec webu kvůli AI. Co jste na Lupě v roce 2025 nejvíce četli

Blažkovy bitcoiny, maléry OnePlay a konec webu kvůli AI. Co jste na Lupě v roce 2025 nejvíce četli

David Slížek
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Lupa.cz
Vybrali jsme nejčtenější články, které jsme vám v roce 2025 na Lupě přinesli. A také TOP 10 podcastů, které jste si nejvíc oblíbili.

Než se začtete do tradičního přehledu nejčtenějších článků Lupy za uplynulý rok, věnujte prosím pozornost krátkému upozornění: berte naše žebříčky s rezervou. 

I když mohou nazačit, jaká témata byla v roce 2025 pro čtenáře zajímavá, čtenost ovlivňuje řada faktorů: třeba to, jak článek zaujal algoritmy a editorský dohled na hlavní stránce Seznamu, kam své texty pravidelně posíláme (náš vydavatel, firma Internet Info, má stejně jako řada dalších médií se Seznamem uzavřenu partnerskou smlouvu). 

Celkovou čtenost také samozřejmě ovlivňuje datum, kdy jsme článek publikovali. Texty ze začátku roku mají na oslovení čtenářů daleko delší čas než ty, které spatřily světlo světa třeba v prosinci. I tak ale může jít o zajímavý pohled na to, co vás letos na Lupě nejvíce zajímalo. 

Mezi texty na Lupě dominovala tzv. bitcoinová kauza. Záhy po odhalení Deníku N, že ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem uzavřelo podivnou dohodu s odsouzeným provozovatelem darknetového tržiště Sheep Marketplace, jsme se pustili do analýzy pohybů v souvisejích bitcoinových peněženkách. Ukázalo se, že byly velice zajímavé. K případu jsme vydali více zajímavých analýz, do první desítky nejčtenějších se propracovaly ještě další dvě

V sekci Digizone je téma roku poměrně jasné: březnový příchod streamovací služby OnePlay operátora O2, která nahradila i do té doby pracně budovanou značku Voyo televize Nova. Převod velkého množství zákazniků provázely technické problémy, ale bohužel také snaha operátora na změně nekale vydělat. Český telekomunikační úřad (CŤÚ) ji nakonec „odměnil“ pokutou 750 tisíc Kč. V žebříčku se projevuje také to, jak Filip Rožánek na Digizone dlouhodobě sleduje zápas o fungování veřejnoprávních médií v Česku.

Třetím žebříčkem je seznam nejposlouchanějších podcastů letošního roku.Většina se nepřekvapivě týká umělé inteligence (AI), ale v rozhovorech jsme mluvili i třeba o aplikaci PID Lítačka, online službách katastru nemovitostí, těžkém období Heureky nebo placeném obsahu na serveru Seznam Zprávy.

MM 26 AI

Přejeme vás příjemné čtení (a poslech)!

Deset nejčtenějších článků Lupy v roce 2025

Deset nejčtenějších článků na DigiZone

Deset nejposlouchanějších podcastů Lupa.cz

A tradiční bonus na konec: připomeňte si, co jste na Lupě nejvíce četli v roce 2024.

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Seriál: Ročenka 2025
Přečtěte si všechny díly seriálu Ročenka 2025 nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Matka a dcera lásku k přírodě proměnily v kvetoucí byznys

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Půlka vinných klobás v testu propadla. Šidí Lidl, Globus i Makro

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Zdravotnictví v roce 2026: Bílé plomby na pojišťovnu a jiná prevence u praktiků

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).