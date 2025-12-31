Blažkovy bitcoiny, maléry OnePlay a konec webu kvůli AI. Co jste na Lupě v roce 2025 nejvíce četli

Než se začtete do tradičního přehledu nejčtenějších článků Lupy za uplynulý rok, věnujte prosím pozornost krátkému upozornění: berte naše žebříčky s rezervou.
I když mohou nazačit, jaká témata byla v roce 2025 pro čtenáře zajímavá, čtenost ovlivňuje řada faktorů: třeba to, jak článek zaujal algoritmy a editorský dohled na hlavní stránce Seznamu, kam své texty pravidelně posíláme (náš vydavatel, firma Internet Info, má stejně jako řada dalších médií se Seznamem uzavřenu partnerskou smlouvu).
Celkovou čtenost také samozřejmě ovlivňuje datum, kdy jsme článek publikovali. Texty ze začátku roku mají na oslovení čtenářů daleko delší čas než ty, které spatřily světlo světa třeba v prosinci. I tak ale může jít o zajímavý pohled na to, co vás letos na Lupě nejvíce zajímalo.
Mezi texty na Lupě dominovala tzv. bitcoinová kauza. Záhy po odhalení Deníku N, že ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem uzavřelo podivnou dohodu s odsouzeným provozovatelem darknetového tržiště Sheep Marketplace, jsme se pustili do analýzy pohybů v souvisejích bitcoinových peněženkách. Ukázalo se, že byly velice zajímavé. K případu jsme vydali více zajímavých analýz, do první desítky nejčtenějších se propracovaly ještě další dvě.
V sekci Digizone je téma roku poměrně jasné: březnový příchod streamovací služby OnePlay operátora O2, která nahradila i do té doby pracně budovanou značku Voyo televize Nova. Převod velkého množství zákazniků provázely technické problémy, ale bohužel také snaha operátora na změně nekale vydělat. Český telekomunikační úřad (CŤÚ) ji nakonec „odměnil“ pokutou 750 tisíc Kč. V žebříčku se projevuje také to, jak Filip Rožánek na Digizone dlouhodobě sleduje zápas o fungování veřejnoprávních médií v Česku.
Třetím žebříčkem je seznam nejposlouchanějších podcastů letošního roku.Většina se nepřekvapivě týká umělé inteligence (AI), ale v rozhovorech jsme mluvili i třeba o aplikaci PID Lítačka, online službách katastru nemovitostí, těžkém období Heureky nebo placeném obsahu na serveru Seznam Zprávy.
Přejeme vás příjemné čtení (a poslech)!
Deset nejčtenějších článků Lupy v roce 2025
- Spící peněženka z bitcoinové kauzy obživla jen na dva dny. Miliardy z ní mizely před darem i po něm
- Nechci se budit s představou, že nás někdo vyvlastní, říká šéf Wedosu stěhující z Česka jeden z největších hostingů
- Bitcoiny z ministerské kauzy někdo až do konce května opakovaně rozměňoval
- Jméno a příjmení na konci e-mailu splňuje podmínku elektronického podpisu
- Velmi nefér byznys. Takto vypadá první čip z Česka vyrobený u nejlepší světové firmy v oboru
- Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká výrobce 3D tiskáren Průša, který bojuje s „patentovou smrští“ z Číny
- Z čínských kamer na úřadu vlády si každý dělal legraci. Ale sranda už to není, varuje přední český výrobce
- Vedl jsem stovky pohovorů s ajťáky. Čím dál více z nich jsou falešné osoby z podvodných „farem“ z Asie
- Neumím programovat. Přesto jsem si za pár dní do firmy vytvořila dvě aplikace, díky AI a vibe codingu
- Záhada Bitcoinů v pohybu: z peněženek Nuclea odcházely i v noci po dealerově zatčení
Deset nejčtenějších článků na DigiZone
- Diváci ČT si letos stěžovali na rušení pořadů i konkrétní moderátory
- Přehledně: Jaké změny čekají uživatele Voya a O2 TV kvůli službě Oneplay
- Oneplay a ti další. Jak teď vypadá nabídka konkurenčních televizních tarifů?
- Milionová škoda kvůli rozhodnutí Rady ČT. Řeší se, zda ji má televize vymáhat po radních
- Nenávistné útoky i kritika Rady ČT. Pořad Chi Chi na gauči ukázal hlubší problém
- Půl milionu přihlášených za den. Oneplay se omlouvá za výpadky
- Oneplay – velký přínos, nebo velké zklamání? První část srovnání
- Babiš vyhrál volby. Co to znamená pro česká média?
- Jak to bude s televizí přes anténu po roce 2030? ČTÚ naznačil další kroky
- Skandinávie jako vzor? Jak platí televizi ve státech, které zrušily poplatky
Deset nejposlouchanějších podcastů Lupa.cz
- Martin Kopta: Web úplně nezmizí, bude ale pro lidi něčím, co se používalo v minulosti
- Zbyněk Jiráček (ROPID): Aplikaci PID Lítačka čekají změny. Zlepší vyhledávání spojů, přinese nové informace
- Leoš Kyša: První recenzi na moji knihu o AI napsala umělá inteligence
- Honza Javorek (Junior Guru): Jenom člověk vám řekne, co ChatGPT poradil špatně
- Jiří Veselý (ČÚZK): Lidé používají katastr skoro jen digitálně, elektronické uzavírání smluv je ale příliš složité
- David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici, ale loni už jsme rostli ve všech ohledech
- Radek Tomšů (ČHMÚ): AI modely mohou přinést revoluci v předpovědích počasí
- Jan Vetyška (APEK): Žádné město vám neřekne, že boxy nechce. Chápu, že se někomu nelíbí, ale Češi si je oblíbili
- Robert Čásenský (Seznam Zprávy): Média jsou v krizi permanentně. První placený obsah plánujeme spustit během jara
- Ondřej Svoboda: Díky AI vznikne řada filmů, na které by jinak nebyly peníze
A tradiční bonus na konec: připomeňte si, co jste na Lupě nejvíce četli v roce 2024.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem