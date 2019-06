 »  Blockchain-neblockchain a kryptoměna-nekryptoměna, to je Zuckerbergova Libra

Po prvotní velké skepsi před samotným představením projektu z jedné strany a napjatém očekávání z druhé vyšla Libra z prvních zmínek v médiích skoro přesvědčivě. Kryptoměna podporovaná jednou z největších technologických společností na světě bude k dispozici v aplikacích, které používáme každý den (Messenger, WhatsApp, Spotify, Lyft, Uber), slibuje soukromí a bezpečnost a chce být stabilnější než jiné kryptoměny, má dokonce vlastní blockchain (nebo nemá?).

Aby bylo možné s měnou pracovat, není z pohledu uživatele třeba nakupovat na burze a vystavovat se riziku vysoké volatility, vše funguje jednoduše a přímo v aplikaci. Facebook dokonce zdánlivě rozptýlil obavy z přílišné centralizace systému a kontroly nad tokenem. Pak se ale začaly objevovat první znepokojivé otázky a přiznejme si, čerstvě zveřejněný whitepaper plný podivných frází a občas si i odporující, partneři projektu, a dokonce ani Mark Zuckerberg na ně nedokázali dát zrovna uspokojivou odpověď.

Proč vůbec Facebook na svůj hlavní veřejně deklarovaný záměr – zapojit do finančního systému lidi bez bankovního účtu (číslo každým rokem klesá, přesto je jich 1,7 miliardy), tedy provozovat alternativní hotovost a obdobu kreditních karet a bankovních transferů, potřebuje kryptoměnu?

M-Pesa něco podobného (byť v menším měřítku) dělá léta bez kryptoměny a nutno říci, že mnohem efektivněji, než by na tom byla s ní, stejně je na tom třeba WeChat s WeChat Payment, o kterém Charlie Munger loni prohlásil, že může jednou seriozně ohrozit Visu, Mastercard a American Express.

Může vůbec Facebook, potažmo jím iniciovaná nezisková organizace Libra Association, z principu garantovat elementární vlastnosti, které se od kryptoměn očekávají, tedy rezistenci proti vyloučení z transakčního procesu či odolnost proti manipulaci transakcí, cenzuře a zabavení? Co se stane v případě hacknutí, bude úschova Libry probíhat pouze kustodiálně?

Je Libra Blockchain vůbec blockchainem? A proč se vůbec píše s velkým „B“? Proč vlastně Facebook, i když je hlavní (mediálně zatím prakticky jedinou) tváří Libry a s ním projekt zatím stojí i padá, je na stránkách projektu vedený jen jako jeden z partnerů? Proč musela firma vytvořit v souvislosti s projektem dceřinou společnost? Co se stane v případě krize, bude asociace schopná a ochotná vyměnit v zátěžové situaci Libru zpět například na dolary, nebo jinou bezpečnou fiat menu v kurzu 1:1 (Libra je krytá košíkem měn, řada z nich v krizi může vůči dolaru ztratit hodnotu)? A co na to regulátoři?

Jisté je zatím jedno, podivný whitepaper (zcela v duchu nejhorší ICO tradice, včetně nicneříkající doprovodné grafiky) přináší hlavně další otázky, ale téměř žádné odpovědi. Celé to působí hlavně jako snaha něco zamaskovat. Ale co a před kým?

Možný strach z regulace

Že se podaří oblafnout kryptoměnovou komunitu, která má navzdory značně tunelovému vidění vypěstovaný poměrně dobrý kritický úsudek a čich na hoštaplery, nemohl Mark Zuckerberg příliš počítat, celá maškaráda tak musí cílit na někoho jiného.

Dalšími logickými kandidáty tak zůstávají běžní lidé a regulátoři. Osobně bych si vsadil hlavně na to druhé. Z dosavadní zkušenosti totiž víme, že regulátoři mají k blockchainovým technologiím a kryptoměnám poměrně shovívavý přístup (jsou stále spíše pasivní pozorovatelé), výjimku začínají tvořit jen styčné plochy s tradičním finančním systémem.

Facebook se pokouší stát vydavatelem elektronických peněz a ukousnout si pořádný kus z koláče globálních plateb. Obojí za běžných okolností představuje do extrému zregulované prostředí, které je pro instituci typu Facebook naprosto nedostupné. Na trh vstupuje s velmi velkou pravděpodobností bez licencí, s trochou (co na tom, že vyprázdněné) kryptoměnovo-blockchainové rétoriky by to ale mohlo fungovat.