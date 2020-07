Boj o veřejný blockchain přituhuje. Zvítězí snaha udržet si soukromí, nebo přijde přísná regulace?

„První klíčovou regulační výzvou je praní peněz (AML) a boj proti financování terorismu (CFT). Otázkou je, zda a do jaké míry nárůst kryptoměn umožnil vyhnout se některým opatřením AML/CFT, jako jsou standardy KYC. Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou anonymní (většinou nejsou – pozn. redakce), je obtížné kvantifikovat, do jaké míry jsou používány k vyhýbání se kapitálovým kontrolám, danění, nebo obecněji do jaké míry jsou zapojeny do nezákonných transakcí. Události, jako byla silná reakce Bitcoinu na uzavření Silk Road, však naznačují, že nezanedbatelná část poptávky po kryptoměnách vychází právě z nezákonné činnosti,“ uvádí k potřebě většího dohledu ve své zprávě o kryptoaktivech z roku 2018 přímo „banka všech bank“ – Bank for International Settlements.

Tlak na obfuskaci zejména bitcoinových transakcí ale přichází ještě z jiné strany: meziročně vzrostlo jen množství Bitcoinů odeslaných do mixovacích služeb uživateli darknetu o stovky procent. Problém sám není úplně nový, jedná se o dlouhodobý boj, který ale ještě nikdy nehořel tak intenzivně jako nyní. Vyhrají jej nakonec cypherpunkeři, nebo celý průmysl nakonec ovládnou gatekeepeři, jako se to stalo bankovnímu sektoru?

Podle kontraktu, který lze dohledat na stránkách americké federální vlády, navíc s Coinbase uzavřela na čtyři roky (od letošního května do května roku 2024) dohodu o přístupu k analytickému softwaru Neutrina také americká vládní agentura US Secret Service (USSS). Firmě za to zaplatí 183 750 amerických dolarů.

Krok Coinbase ale měl zajímavou reakci i na opačné straně barikády. Alespoň na krátko oprášil zájem širší skupiny uživatelů (nebo alespoň oborových médií) o jinak prázdnotou zející decentralizované burzy, bitcoinové mixéry nebo třeba coinjoin transakce.

Horečnatá aktivita začala být detekovatelná také na darknetu, a to přitom podle reportu Crystal Blockchain ze 14. června množství bitcoinů poslaných v prvním čtvrtletí mezi darknetovými entitami naopak pokleslo. Podle stejného reportu ale zato letos prudce stouplo množství bitcoinů poslaných do mixérů, děje se tak nicméně již od počátku roku. Zatímco v prvním čtvrtletí 2019 zamířily do bitcoinových mixérů transakce za 790 bitcoinů, letos to bylo za stejné období již 7946, tedy více než desetinásobek. Dolarová hodnota těchto transakcí vzrostla ze 3 milionů za stejné období 2019 na 67 milionů za první tři měsíce letošního roku (pro srovnání v letech 2017 a 2018 to byly v každém roce jen dva miliony). Tato data se dají číst prakticky jediným způsobem: kriminální sféra letos začala velmi rychle adoptovat dříve často přehlížené anonymizační technologie veřejného blockchainu.

Důvody mohou být různé, od většího povědomí o aktivitách společností, které se analýzou veřejných blockchainů živí, až po nárůst adopce kryptoměn, a především Bitcoinu v rámci darknetových aktivit obecně (Bitcoin je například dlouhodobě bezkonkurenčně nejpopulárnějším nástrojem pro platbu výpalného u ransomware). Jisté je ale jedno, čím intenzivnější je snaha kontrolovat a rozkrývat všechny transakce, které se na veřejném (především bitcoinovém) blockchainu odehrávají, tím silnější je reakce ze strany uživatelů, a to i těch, které až dosud celá diskuze na toto téma nechávala poměrně chladná.

Známý bitcoinový evangelista Andreas Antonopoulos hlásal již dávno před bitcoinovou bublinou 2017, že Bitcoin potřebuje dostat anonymitu na první vrstvu a že stále není příliš pozdě tento bod v protokolu změnit. Přirovnával přitom současnou podobu sítě k TCP protokolu a problémům, které se objevily s příchodem internetu. Tehdy se ale v tomto konkrétním bodě s příliš velkým pochopením komunity nesetkal. Anonymita na první vrstvě totiž přináší řadu nových technických problémů a naopak odebírá i některé žádoucí vlastnosti sítě. Současný stav věcí, ale i technologie, na které se nyní soustředí vývoj, mu ale možná pomalu začínají dávat za pravdu.