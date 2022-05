Broadcom kupuje VMware, Kanada zakázala Huawei, představeny nové Ryzeny od AMD

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Broadcom za 61 miliard dolarů kupuje VMware. Stalo by se tak po několika měsících, kdy došlo k finálnímu vyčlenění z Dellu. Ten většinu VMwaru získal díky odkupu EMC. Broadcom je známý čipový hráč, který ale v posledních letech diverzifikuje směrem do softwaru. Za desítky miliard dolarů koupil CA Technologies (silný vývoj v Praze) a Symantec. V minulosti se také snažil koupit Qualcomm, to neprošlo přes regulátory. Broadcom je známý svými divokými byznysovými taktikami, kdy po akvizicích často začne zvedat ceny. The Register komentuje, že by po spojení mohl vzniknout velmi silný edge a IoT hráč.

Kanada v 5G sítích zakazuje Huawei a ZTE. Operátoři navíc musí do roku 2028 tyto dodavatele nahradit ve stávajících LTE instalacích. Kanada, stejně jako další západní země, mluví o národní bezpečnosti. Kanada následuje přísné kroky například Austrálie. V Česku jsou pravidla, která by mohla čínské dodavatele omezit či zakázat, v přípravě. O politickém pozadí rozhodnutí v Kanadě píše Reuters.





AMD na Computexu představila novou procesorovou architekturu Zen 4 a sérii Ryzen 7000. Takt se má dostat až na 5,5 GHz, nárůst výkonu na jedno vlákno bude až 15 procent, k dispozici bude podpora DDR5 a PCI Express 5.0 a součástí budou i integrované grafiky RDNA2. Nejvyšší model počítá s TDP 170 wattů. Výkon oproti Intel Core i9–12900K má být v prezentovaných testech vyšší až o 31 procent. AMD vyrábí 5nm procesem u TSMC, čipletové řadiče jsou na 6 nm. Na Cnews.cz si lze přečíst představení platformy AM5, která bude pro Zen 4 potřeba. Šéfka AMD Lisa Su také ujistila, že AM4 čeká ještě dlouhý život a že platforma bude nadále podporována.

Na Computexu vystoupila i Nvidia. Pročíst si lze další detaily o Grace CPU Superchip pro datacentra, přichází kapalinou chlazené GPU A100, jsou zde nové Jetson stroje a RTX už je podporováno v 250 hrách.

ProtonMail sjednocuje služby a mění ceny. E-maily, kalendář, VPN a úložiště jsou na doméně proton.me. Nejvíce viditelné jsou grafické sjednocení a modernizace. ProtonMail a ProtonDrive mají sjednocené úložiště a zdarma 1 GB.

Amazon Web Services spouští nové instance na svých ARM procesorech Graviton3. Označení mají C7g.

Tento týden proběhl Microsoft Build 2022. Oznámena byla například široká dostupnost GitHub Copilot, Dev Box a další novinky.

Rusko se možná pokusí nahradit Intel a AMD čínskými x86 procesory Zhaoxin. Firma Dannie na tamním trhu začala prodávat základní desku určenou pro tento typ procesorů. Zhaoxin je vedle Intelu a AMD jediným vlastníkem licence na x86, což jsme na Lupě probírali v rozhovoru s Tralalákem. Zatím to ale nevypadá, že by čínský podnik v Rusku působil napřímo. Čína se mimo jiné obává zpřísnění amerických sankcí. Rusko se v čipech dostává do značné izolace.

Samsung do roku 2026 investuje 355 miliard dolarů do posílení strategických oblastí. Tam patří zejména čipy, biotechnologie a technologie nové generace. Větší část z těchto prostředků bude investována doma v Jižní Koreji. Samsung se kromě jiného snaží soupeřit s TSMC v zakázkové výrobě čipů a s 5G instalacemi zakořeňuje v mobilních sítích s tím, že v 6G už chce hrát výraznější roli.

Velká Británie spouští bezpečnostní analýzu obchodu, kdy čínská Nexperia kupuje největšího britského čipového výrobce Newport Wafer Fab. Cena je nízká, jde o další ránu pro chřadnoucí polovodičový sektor na ostrovech a přenechání Číňanům budí vášně. Newport Wafer Fab chtělo převzít konsorcium vedené Ronem Blackem, ten ale nakonec zakotvil jako ředitel české firmy Codasip.

Vyšel macOS Monterey 12.4. Opraveno bylo zejména 54 bezpečnostních chyb s tím, že několik jich reportovala česká společnost ABC Research. Dále nechybí aktualizace firmwaru pro čipy M1 nebo byl dokončen Universal Control.

Huawei vstupuje na trh podnikových počítačů. Začíná nabízet firemní verze notebooků MateBook, monitory, počítače MateStation, tablety MatePad a tiskárny PixLab. Dostupnost v Česku není jasná. Huawei ale v expanzi do nových oblastí postupuje rychle i u nás. Displeje, hodinky, počítače a další komponenty jsou pro firmu náhradou za těžce postižený byznys se smartphony, který spadl kvůli americkým sankcím.

Xiaomi začne v mobilech používat foťáky Leica, doposud s touto firmou spolupracovalo Huawei. Naposledy se takto ukázal model P50 Pro, který už nemá Google. První Xiaomi s Leicou dorazí v červenci.

HP Inc. a System76 se spojují a nabídnou profesionální notebook s Linuxem. Model Dev One vyjde později letos s cenou 1099 dolarů. Předinstalovaná bude distribuce Pop!_OS vycházející z Ubuntu.

SSD disky využívající PCI Express 5.0 mají být až dvakrát rychlejší. Ukazuje to rozbor řadiče Phison E26.

Nejvíce vývojářů používá JavaScript, Python a Javu, nejrychleji roste Rust. Ukazuje to aktuální zpráva State of the Developer Nation od SlashData.

DigitalOcean spouští serverless službu Functions. Je postavená na dřívější akvizici firmy Nimbella. V ostré verzi už je dostupná ve všech regionech.

Alibaba Cloud otevírá třetí datacentrum v Německu, konkrétně ve Frankfurtu. Čínská alternativa AWS a spol. se pomalu šíří do dalších regionů, byť slouží hlavně čínským firmám v expanzi. Alibaba Cloud už má 84 zón dostupnosti v 27 regionech.

Nové Snapdragony od Qualcommu mají názvy 7 Gen 1 a 8+ Gen 1. Oba jsou vyrobeny pomocí 4nm procesu. První z nich míří do mainstreamu, druhý do high-endu. Snapdragon X70 zase zvládl přenos o rychlosti 8,3 Gb/s v rámci mmWave.

Microsoft má další vlastní linuxovou distribuci. Jde o CBL-Delridge a využívá se pro Azure CloudShell. Postavená je na Debianu. První distribucí je CBL-Mariner, nedávno vyšla její druhá verze.