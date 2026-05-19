Lupa.cz

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny. Česko se postavilo proti, prý jde o uzurpování pravomocí

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 6 minut
11 nových názorů

Sdílet

EU versus Čína
Autor: Lupa.cz, Gemini
Evropský a český boj o zákaz dodavatelů technologií nejenom z Číny pokračuje. Centrální řešení EU u nás moc nepochodilo.

V České republice a celé Evropě už se od konce roku 2018 řeší, jak naložit s potenciálně nebezpečnými dodavateli technologií. Začalo to telekomunikacemi a IT a v poslední době se problém přelil také do solární energetiky, zejména střídačů. Do hry se nyní snaží vstoupit Evropská unie s centrálním řešením. Ovšem není jasné, zda se jeho navrhovanou podobu podaří prosadit. Česko se postavilo proti.

Debata se točí hlavně kolem hráčů z Číny jako jsou Huawei nebo ZTE, které řada evropských institucí včetně našeho Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) označuje za rizikové. Problémem je napojení firem na stát nebo zákonná povinnost čínských občanů a firem podílet se na špionáži.

NÚKIB prosadil již platný nový zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož součástí je kromě implementace NIS2 mechanismus pro zákaz z pohledu státu nebezpečných firem. Jenže tato část se i díky lobbingu už za Petra Fialy zasekla na vládě a nezdá se, že by s tím ta současná chtěla něco dělat. Mechanismus by NÚKIBu umožnil určit problémové dodavatele s možností vydat příkaz k odstranění jeho technologií z důležité infrastruktury.

Orgány Evropské unie se nějakou dobu snaží členské státy přimět, aby se situací kolem Huawei a spol. něco dělaly. Vydán byl například takzvaný 5G toolbox, z něhož si ale mnoho zemí nic moc nedělá. I proto se připravuje nové nařízení označované jako Cyber Security Act 2 (CSA2). Jeho návrh předložil Evropský parlament společně s Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA). Členské státy nyní posílají své připomínky.

Celoevropské zákazy a pokuty

CSA2 chce pojmout kybernetickou bezpečnost mnohem více ze široka. Podobně jako NÚKIB například nechce hodnotit dodavatele pouze na základě technických parametrů, ale i na základě netechnických rizik. To zahrnuje vliv cizích vlád, absenci demokratických záruk nebo strategickou závislost. Na tomto základě by bylo možné dodavatele zakázat, a to v 18 kritických sektorech jako jsou telekomunikační sítě, energetika, doprava, bankovnictví a další.

Čína uvalila sankce na čtyři české firmy. Jedna z nich odhalila zapojení Číny do sabotáže internetového kabelu Přečtěte si také:

Čína uvalila sankce na čtyři české firmy. Jedna z nich odhalila zapojení Číny do sabotáže internetového kabelu

Dodavatelé by mohli být postiženi na několika úrovních. Řeší se zákaz účasti ve veřejných zakázkách, nemožnost čerpat evropské dotace a granty nebo neudělení certifikací (ENISA by zde získala větší operativní prostor). Dále by bylo nutné zavést mitigační opatření zahrnující zákaz vzdálené správy zařízení z třetích zemí, povinné audity třetích stran nebo omezení outsourcingu.

Nejpřísnějším bodem je pak povinné odstranění technologií. Na to by mobilní operátoři a spol. měli pouze 36 měsíců. Pokuty za nedodržení pravidel by mohly dosáhnout až sedm procent celosvětového ročního obratu.

Příliš moci do Bruselu

Návrh CSA2 nyní musí projít procesními útrobami sedmadvacítky. Tématu se koncem dubna věnovala sekce evropských záležitostí na Úřadu vlády ČR. Ta zjednodušeně řečeno naznala, že CSA2 odebírá pravomoci členských států a zbytečně posiluje pravomoci Bruselu. Vláda dodala, že CSA2 také zvyšuje administrativní zátěž, což jde proti programovému prohlášení o snižování byrokracie.

Není překvapivé, že už před touto fází byly aktivní různé organizace, které dlouhodobě tlačily na mírnější podobu tuzemského zákona o kybernetické bezpečnosti. Dopisy a různá prohlášení posílal například Svaz průmyslu a dopravy a aktivní byla Hospodářská komora a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Prostřednictvím těchto dvou organizací je aktivní i Huawei.

EU uvalila sankce na čínskou firmu a její zakladatele, která hacknula komunikaci českého ministerstva zahraničí Přečtěte si také:

EU uvalila sankce na čínskou firmu a její zakladatele, která hacknula komunikaci českého ministerstva zahraničí

Krátce po vládě návrh zamířil do výboru pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně. Ten současné podobě CSA2 vystavil takzvanou žlutou kartu. Výbor naznal, že návrh nařízení porušuje princip subsidiarity, tedy že si EU přivlastňuje něco, co si mají členské státy řešit samy. Začátkem května se debata přesunula do Senátu, který v podstatě potvrdil to, co zaznělo ve sněmovně.

“Návrh významně omezuje prostor členských států ovlivnit rozhodnutí s dopadem na národní bezpečnost, a to zejména v části návrhu, který se týká bezpečnosti dodavatelských řetězců. Návrh pomíjí, že v celém procesu identifikace rizikových dodavatelů hrají důležitou roli národní specifika, členské státy mohou mít přístup k informacím, které Komise k dispozici nemá, a zároveň členské státy obecně disponují hlubší odborností a povědomím o fungování jednotlivých sektorů než Komise,” stojí v usnesení sněmovny.

Kritický je i NÚKIB

Na zbytečný přesun pravomocí z národních států na unijní úroveň v rámcové pozici pro Parlament ČR upozornil také samotný NÚKIB. “Otázky národní bezpečnosti musí zůstat v rukou členských států. ČR bude požadovat zrušení neopodstatněných zmocnění Evropské komise, omezení zmocnění na nutné minimum, a zabránění uzurpování výhradních pravomocí členských států. Členské státy musí mít zásadní slovo ve všech podstatných rozhodovacích procesech, a to na expertní i politické úrovni,” napsal úřad ve zmíněném dokumentu.

Spoluzakladatel i v Česku oblíbené firmy byl zatčen za pašování grafických karet. Podívejte se, jak takové stroje vypadají Přečtěte si také:

Spoluzakladatel i v Česku oblíbené firmy byl zatčen za pašování grafických karet. Podívejte se, jak takové stroje vypadají

NÚKIB prosazuje, aby ENISA měla především podpůrnou a koordinační roli a aby nepřebírala roli národní týmů CSIRT a nevstupovala do vztahu s regulovanými subjekty.

NÚKIB zároveň možná trochu překvapivě přišel s tím, že navrhovaná lhůta 36 měsíců, během níž se mají technologie nebezpečných dodavatelů odstranit z mobilních sítí, je nerealistická a že musí být upravena a náležitě prodloužena. “Cílem ČR bude, aby byl mechanismus přiměřený a reflektoval životní cyklus produktů,” uvedl kromě jiného kyberúřad.

Právě to, aby již instalované 5G technologie v sítích “mohly dožít”, bylo jedním z velkých témat tuzemského kyberzákona. Operátoři argumentovali tím, že do sítí investovali hodně peněz a nemohou si investice dovolit odepsat dříve, než se zaplatí. Zároveň je nutné zohlednit to, že samotný proces nákupu a výměny nejde v celé zemi realizovat za pár měsíců.

První krok proti střídačům

CSA2 se má do konce května projednat na senátním plénu a pak Česko prostřednictvím NÚKIBu pošle své stanovisko Evropské komisi. Ta by věc chtěla uzavřít do konce roku.

To, jakou formu CSA2 nakonec dostane, bude vedle Česka záležet na dalších zemích. Pokud se podobných vážných znepokojení objeví více, bude nutné návrh přepsat. Zajímavé bude sledovat pozice silných států typu Německo, které se dlouhodobě snaží ohledně čínských technologií balancovat na hraně.

CF26

Čína se v celé věci snaží hrát také svoji hru. Tamní obchodní komora za asistence KPMG vypracovala studii, podle níž by náklady spojené s omezením dodavatelů z této země v letech 2026 až 2030 Evropu vyšly na skoro 370 miliard eur. Ze zemí střední velikosti by byl největší dopad na Česko. Stanovisko vydala také oborová organizace GSMA, dlouhodobě hodně spojená s Huawei a dalšími čínskými subjekty.

Evropská unie tlačí i dalšími cestami. Rozjel se zákaz o používání čínských střídačů ve všech energetických projektech financovaných Evropskou unií. Podle Evropské komise jsou tyto střídače jednou z největších hrozeb pro kritickou infrastrukturu v Evropě. Jsou totiž připojeny ke vzdáleným serverů a jdou ovládat na dálku. Toto omezení dopadne hlavně na firmy Huawei a Sungrow. Střídače z Číny začal v solárních elektrárnách používat třeba ČEZ a jejich vstup umožňuje i distribuční síť E.ONu. Více jsme se tomu věnovali v našem článku.

Zahrávají si ČEZ či E.ON s ohněm? Do české energetiky pronikají Číňané, kteří zkoumají vyvolání kolapsu Přečtěte si také:

Zahrávají si ČEZ či E.ON s ohněm? Do české energetiky pronikají Číňané, kteří zkoumají vyvolání kolapsu

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse (11 názorů)

Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek
@Zdenek - ;-) "V Cine na to zapomente." ---- V USA zase mají nepsaný NEJpřísnější zakořeněný zákon "America First!", tudíž jako cizinec = smolík, pokud proti prospěchu USA. ;-)19. 5. 2026, 16:45 editováno autorem komentáře
regine


Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Televize se zatím AI herců bojí, ale to se změní

Proč se AI v Česku nedaří?

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

T-Mobile v Praze ukázal špičkové technologie na síti 5G SA

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Ministerstvo chce zrušit preventivní cytologii u mladých žen

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

EU zvažuje omezení využívání amerických cloudových služeb

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).