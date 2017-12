 »  Brzy pověsíme tebe i tvou rodinu aneb Zpráva o výhrůžkách smrtí na sociálních sítích v Česku

„Až ho budou věšet rád mu podkopnu židli smejdovi! Jednou vás pověsíme, jen se nebojte, všechno bude. Jsem ochoten se spojit s lidmi, kteří tě budou věšet sráči. Malý sluníčkář zřejmě bude viset na malém stromě.“

Přesně takové věty se stále sypou ze sociálních sítí, když datové filtry odladíte na výhrůžky smrtí a pustíte je na veřejně přístupné stránky. Takových perel vám přinese v průměru 136 denně – výše zmíněné příklady jsou aktuální a autentické, včetně překlepů a gramatických chyb.

Kdysi jsem prohlašoval, že uděláme analýzu na jakékoliv téma – pod podmínkou, že budeme mít dostatek dat. Inspirován nedávným článkem na Vice News (Facebook has a problem with death threats in the Czech Republic) jsem se rozhodl statisticky zjistit, kolik nenávistných příspěvků veřejným českým internetem koluje. Zaměřili jsme se na sociální sítě a diskuze pod články – jako datový zdroj jsme použili výstupy systému společnosti SentiOne monitorující již pět let internet a evropské sociální sítě.

Začali jsme od jednoduchého „zabiju tě“ + „já tě zabiju“

Pohledem na konkrétní zmínky a kontext, ve kterých se tato slova vyskytují, rychle zjistíte, že prosté „zabiju tě“ je obvykle myšleno především v nadsázce. Negativní sentiment (negativní emoční zbarvení) připisuje systém pouhým 5 % zmínek, domnělými „vražedkyněmi“ jsou navíc ze dvou třetin ženy.

Typickými zmínkami pro tato konkrétní klíčová slova jsou:

Katko, tys mu to řekla, zabiju tě .

. Buď budem kamarádi do smrti nebo tě zabiju …

… Kemosi, zabiju tě… ani jsem to nepustila, zakryla jsem to rukou, fuuuj.

Tady jádro internetové nenávisti rozhodně neleží. Někdo by možná skončil v tomto místě s tím, že je to celé vlastně takové miloučké a nevinné…

Ladění systému pro filtrování dat

Bylo evidentní, že potřebujeme poněkud sofistikovanější systém, takový, aby zachytil podrobněji definované vyhrůžky smrti nebo zabitím, zastrašování nebo přání, ať někdo zemře. Zmínky jako tato:



Autor: Jiří Kwolek, GoodMentions Příklad skutečného textu na facebookové skupině: klikněte sem, je to (v době publikování tohoto textu) poslední příspěvek dole.

Dva dny jsme systém ladili tak, aby zachytil formulace o věšení, pověšení, zastřelení, popravení, chcípání, vyvraždění, vyhlazení, chystaných popravčích četách… Pokud jsme narazili na ironii a nadsázku (jako u spojení „zabiju tě“), taková slovní spojení jsme dále nezohledňovali. Spustili jsme upřesněný dotaz na letošní data (rok 2017) a žasli, kolik se toho na nás sype:

Celkem 58 897 nenávistných zmínek není, vztaženo k celkovému objemu 148 000 000, vysoké číslo. Jedná se však o pověstnou špičku ledovce.

Náš systém analyzoval pouze běžně přístupná místa diskuze – neprováděli jsme analýzu soukromých zpráv, kde se výhrůžné zprávy vyskytují ve větší míře. O těch nevíme mnoho, protože je běžně nikdo nezveřejňuje. Neprováděli jsme analýzu jiných, mnohem běžnějších projevů nenávisti – například projevy rasové nenávisti, podporu fašizmu nebo projevy antisemitizmu. Nenávistné zmínky mají v určitých skupinách často mnoho podporovatelů – jak je vidět na předchozím screenshotu. V databázi jsou pouze zmínky obsahující přímo výhrůžky, nikoliv velké množství těch, které s názorem souhlasí a přitakají.

V době vložení do databáze byla každá námi označená zmínka veřejně viditelná – máme ji včetně odkazu na místo, kde se nachází nebo kde se nacházela.

Na koho cílí nenávist?

Pokud si někdo myslí, že se ho tento problém netýká, protože on stojí na té správné straně, mýlí se – vyhrůžky jsou směřované na všechny politické a ideologické směry:

Ty jsi zkrátka rudej kokot a patříš na šibenici .

. Jako jestli se SPD spojí s ANO tak bude Okamura viset

Ty hovada z neziskovek, ihned stavět ke kůlu a postřílet!

a postřílet! Postřílet všechny fízly do posledního, kurvy jedny.

fízly do posledního, kurvy jedny. Sobotko neser mě nemám už na tebe nervy prisam bohu zastřelím tě

Novináře ke zdi a členy KDU-ČSL taky a zastřelit za vlastizradu!

a členy KDU-ČSL taky a za vlastizradu! Hermane tebe povesit na nejblizsi strom jako vystrahu co se stane se vsemi co k nam vlezou!

jako vystrahu co se stane se vsemi co k nam vlezou! Už se těším, až bude Bureš viset za nohy na lampě a dnešní voliči na něj budou flusat :)

a dnešní voliči na něj budou flusat :) Babisi ty zmrde zasranej zkurvenej tahni pric z republiky. ihned nebo te povesime .

. TY SVINĚ HNUSNÁ, POVĚSIT TEBE I S TÍM KOKOTEM ONDRÁČKEM, TO BY BYLA KRÁSA.

I S TÍM KOKOTEM ONDRÁČKEM, TO BY BYLA KRÁSA. Havla měli otravit a bylo by lip…

Pravdou ale je, že politické preference vyhrožujících a podíl potenciálních cílů vyhrůžek a nenávisti nejsou v přehledu zastoupené rovnoměrně. Nejvíce drsných vyhrůžek je obecně směřováno vůči dříve působícím politikům, činitelům a institucím. Velká část vyhrůžek je směrovaná obecně k diskutující protistraně (budeš viset…, pověsíme vás…).

Na koho míří nenávist – analýza jmen

Analýzu osob, na které míří vyhrůžky, „vedou“ Bohuslav Sobotka a Angela Merkelová (716× a 306×). Naopak, v jiných ohledech nepříliš oblíbený „chlap s gulama“ Mirek Topolánek nebo „mlátička“ Zdeněk Ondráček je ve výhrůžkách jmenován 40× méně.

Že by zde hrála roli podvědomá obava z toho, že teoreticky existuje možnost, že by se pisatel musel svému cíli postavit tváři v tvář?

Počet autorů nenávistných výroků – data za rok 2017

Počet autorů/sociálních profilů v databázi nenávisti je 34 773. Pokud chcete vědět, kolik profilů publikovalo určitý počet zmínek, například 4 a více nebo 10 a více – podívejte se do následujícího grafu:

Jak vidíte, s klesajícím počtem zmínek počet autorů roste, a to podle mocninné závislosti (koeficient R2 je 0.996). Deset a více vyhrůžek poslalo 356 autorů. Pokud limit posuneme na čtyři, takových autorů již v datech dohledáme 1975.

Top 20 klíčových slov nenávisti

Jak vidíte, současný systém není nastavený na zachycení rasistických výroků, ale pouze na vyhrůžky různého kalibru.

slovní spojení počet výskytů chcipni 11984 na sibenici 2634 ja te zabiju 2564 povesit za 2082 at chcipnou 1684 chcipni ty 1495 bude viset 1284 ho zastrelit 1245 zastrelit je 720 zhebni 685 je postrilet 681 budou viset 674 postrilet je 671 ho zastreli 577 je zastrelit 550 je povesit 511 budeme strilet 436 je utopit 430 budes viset 407 zastrelit ho 392

Nenávistný obsah – data za poslední tři roky

Tříletý graf ukazuje denní počet zmínek s vyznačeným trendem. Graf kulminoval v první polovině roku, po volbách nenávist poněkud polevila. V současnosti jsme na počtu 136 vyhrůžek denně.

Pokud se podíváte na špičky na grafu, zjistíte, že často korelují s teroristickými útoky – je tady Charlie Hebdo, atentát v Nice i útok na vánočních trzích v Německu. Evidentně platí, že strach vyvolává agresi a nenávist. Narůstá zloba a potřeba si to s někým „vyřídit“. Strach nemusí být racionální, neznamená to ale, že vyhrůžky jsou „měkčí“ – právě naopak.

Pokud se podíváte na vývoj diskuzí, které k vyhrůžkám vedou, je vidět často nebezpečné schéma stupňování: já bych mu dal facku… co facku, zaslouží nakládačku… nakládačku? to je rozhodně málo! … my tě pověsíme (zrádče, kolaborante, zmetku, komediante…). Mnoho diskutujících testuje, co vše jim projde. A pokud to bude procházet, stane se to normou. Už dnes jsem zachytil reakce – co blázníš, takové příspěvky jsou přece normální.

Co s tím?

Mám jeden nápad: rád bych vytvořil malou skupinu, která by na podobné vyhrůžky reagovala ad-hoc (otevírám diskuzi jak – prosím ozvěte se mi s návrhy).

Myslím, že je zájmem všech (koalice i opozice, médií, ale i diskutujících), aby se takový necivilizovaný způsob komunikace minimalizoval. Důležitá je rychlá reakce. Je třeba být mnohem rychlejší než dnes, bude to efektivnější a pro všechny strany mnohem méně bolestivé.

A nakonec několik švestiček z naší české zahrádky…

Následuje screenshot části databáze zmínek – pro hrubou ilustraci, o jakém obsahu se tady bavíme. Citlivějším jedincům a mladistvým jejich četbu nedoporučuji. Chyby jsem ponechal záměrně, tento text si to ani nezaslouží.