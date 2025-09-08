Lupa.cz  »  Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace? Hledá se, kdo něco takového využije

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace? Hledá se, kdo něco takového využije

Jan Sedlák
Včera
Česko chce získat dotovanou evropskou AI gigafactory se stovkou tisíc Nvidií. V Evropě jich má být pět. Je to správná cesta?

Evropská komise chce za 20 miliard eur (skoro 500 miliard korun) postavit pět takzvaných AI gigatováren, tedy datových center plných čipů (GPU) pro chod umělé inteligence od firem Nvidia či AMD. O jednu takovou má zájem i Česko, díky čemuž by se již naplánované datacentrum Českých Radiokomunikací na Zbraslavi mohlo rozšířit z 26 na 77 až 100 MW. Do gigatováren dají větší část peněz soukromí investoři, zbytek ale dohodí Komise, respektive jednotlivé státy. Tento přístup probouzí první kritiky s tím, že pošleme nemalé dotace na něco, co vlastně nevíme, jak využít.

Česká AI gigafactory operuje s plánem na zprovoznění až stovky tisíc čipů (teď se mluví o Nvidia GB200), což je skutečně velké množství. Český trh doposud ročně spotřeboval maximálně do tisícovky high-end Nvidií. Největší instalace, což je superpočítač na IT4Innovations v Ostravě, jich má ani ne 600, a další stovky provozuje Seznam.

V současné době neexistují statistiky, jak velké objemy výpočetních kapacit si české firmy a organizace pronajímají z cloudů typu Azure, AWS, CoreWeave nebo Lambda. Poptávka po fyzických nákupech serverů s Nvidiemi ale není zásadní.

Samé pilotní projekty

Například Rohlík si před časem u pražské firmy ČMIS, která v 3MW malešickém datacentru TTC provozuje kolem 70 kW racků, koupila server se čtyřmi dnes již staršími kartami Nvidia A100 (80 GB). ČMIS podle spotřeby vidí výtěžnost, jde o pár hodin týdně. Rohlík se rozhodl dvě karty vrátit a ČMIS je prodala Second Foundation.

“Měl jsem opravdu značné množství debat se zákazníky, ale žádná z nich nevedla k tomu, že by někdo potřeboval serverový rozvaděč plný karet Nvidia H100. Desítky firem nás poptaly, přičemž 90 procent z nich skončila na tom, že AI/LLM zatím neumí věci v kvalitě, jakou požadují. A zbytek si své aplikace postavil nad ChatGPT,” popsal Lupě Václav Svátek, ředitel ČMIS. “Firmy si s AI hrají a moc nevědí, co s tím reálně dělat. Většinou skončí na tom, že se udělá fine tuning existujících modelů.”

Největší česká IT firma Aricoma spadající pod KKCG má v provozu vlastní cluster s 24 kartami Nvidia A100 s tím, že nejspíš přikoupí nové Blackwelly. Aricoma zákazníkům ladí na míru LLM modely a staví nad nimi aplikace, například automatické zpracování faktur a podobně. Zákazníci asi dvě třetiny projektů kupují nad výpočetní sílou z velkých cloudů, zbytek je fyzická infrastruktura. “Zákazníci pořád k AI hledají cestu a zkouší zjistit, jak její potenciál využít. V současné době běží primárně pilotní testovací projekty,” řekl Lupě Hynek Cihlář z Aricomy, který má byznys kolem AI na starost. V byznysu ale vidí velký potenciál.

Také další lokální provozovatelé infrastruktury mají AI čipů skromné množství. Brněnský Zoner disponuje zhruba 100 GPU a samotné České Radiokomunikace aktuálně operují s desítkami GPU s výhledem na rozšíření dle potřeb. Situace na trhu by se dala shrnout tak, že se kapacita AI čipů nakupuje v cloudu (nevíme objem) a když někdo hodně chce, koupí si malé množství serverů.

Chystané komerční 20MW datacentrum v Česku

Masivnímu dotování datacenter pro AI nenahrává ani to, že se v Evropě objevují první větší čistě komerční projekty. Například polská společnost Beyond.pl v Poznani rozjíždí AI datacentrum s výkonem 100 MW. Rozvaděče se servery SuperPod od Nvidie tam dodávají Češi.

Dále zakladatel VSHostingu Damir Špoljarič chystá se svými německými partnery 20MW AI datacentrum v severních Čechách, už se řeší pozemek, a další 100MW ve Finsku.

A pak je zde třeba Nebius. To je podnik, který vznikl poté, co lidé kolem Vladimira Putina v podstatě znárodnili Yandex, respektive jeho ruské aktivity. To, co zbylo mimo Rusko, si zakladatel Yandexu Arkady Volozh ponechal, vrátil na newyorskou burzu a usídlil se v Amsterdamu. Nebius v rámci skupiny dělá moc pěkné technologie a jednou z nich jsou datacentra pro AI.

Nebius má 300MW datacentrum v New Jersey a další kapacity v kolokaci v Missouri, v rámci evropského kontextu ale provozuje vlastní AI objekt ve Finsku a další hromady Nvidií má v kolokacích ve Velké Británii, Francii a na Islandu. Vývojové centrum pro tyto aktivity se buduje v Praze.

Něco by se našlo

Jak do toho tedy zapadají plány na českou AI gigafactory se stovkou tisíc GPU? Toto datacentrum nemá sloužit jen České republice, ale dalším evropským zemím, poptávka by se tedy mohla objevit. Zároveň stroje v národním superpočítačovém centru IT4Innovations ukazují, že zájem o náročné výpočty je. Ředitel centra Vít Vondrák pro Lupu sdělil, že poptávka po výpočetní GPU části je větší než počet volných výpočetních hodin. Evropská komise skrze projekt EuroHPC vybudovala jedny z největších superpočítačů na světě a všechny mají výtěžnost.

Něco naznačili také Švýcaři, kteří na superpočítači Alps s 11 tisíci čipy Nvidia GH200 (vyroben byl v Kutné Hoře), vytvořili vlastní velký jazykový model konkurující GPT, Llamě a dalším, který dali plně k dispozici jako open source včetně vah či dat. Tento model má být alternativou k americkým a čínským LLM, které takto kompletně otevřené nejsou. Lokální evropské LLM mohou být důležité pro udržení kultury, hodnot, otevřenosti nebo odborníků, kteří nemusí odejít do zahraničí.

Na evropských strojích se má počítat i OpenEuroLLM, projekt vedený Janem Hajičem z Matfyzu a finskou firmou Silo AI koupenou AMD. Její ředitel Peter Sarlin si na letošním Mobile World Congressu v Barceloně pochvaloval, že díky superpočítačům EuroHPC v Evropě existuje infrastruktura pro výpočty, ale chybí jednotný trh. S tím souhlasí i francouzský Mistral a další firmy, které zároveň varují před zbytečnou regulací typu AI Act.

Volání po suverenitě

Jak to zatím vypadá, hlavním tématem Evropské komise ohledně výstavby AI gigatováren (a chystají se i menší AI továrny) je takzvaná technologická suverenita. To je ožehavé téma, které akcelerovalo přiznáním Microsoftu, že nemůže zaručit, že data evropských zákazníků nebudou vydána do USA. Evropa je závislá na amerických cloudech, datacentrech a výpočetní síle a AI gigatovárny a továrny mají dle představ byrokratů nabídnout alespoň v AI rozumné kapacity.

Jedním z hlavních subjektů podílejícím se na definování AI gigatováren je německý SAP, společně s ASML nejhodnotnější technologická firma v Evropě. SAP nemá být tím, kdo by nakonec tato datacentra stavěl, ale může být potenciálním uživatelem. Firma si například vytvořila vlastní AI model Joule, který integruje do svých produktů používaných celým světem. Potřeby SAPu po GPU jsou značné a suverénní evropskou infrastrukturu by přivítal.

Ale i samotný SAP upozorňuje, že stavba masivních datacenter nebude samospásná. “Buďme k sobě upřímní. I když postavíme lokální datové komplexy, budou používat americké čipy a tak dále,” řekl na setkání s novináři Thomas Saueressig, člen představenstva SAPu.

Výkonný ředitel SAPu Christian Klein nedávno uvedl, že konkurovat americkým hyperscalerům typu Azure nebo AWS je nesmysl. Takového rozsahu už nejde dosáhnou, jejich náskok je příliš velký, stejně jako kapitálové výdaje těchto firem. Podle Kleina je nutné v Evropě prioritizovat software a konkrétní užití AI oproti lití peněz do betonu.

CIF25

Klein na téma AI a digitální suverenity Evropy publikoval komentář v týdeníku The Economist. “Posílat miliardy eur do budování rozsáhlých datacenter a dotovat investice do hardwaru je špatné řešení špatného problému,” napsal šéf SAPu. Hardwarový vlak podle něj už vyjel ze stanice a zákazníci potřebují inovace, které velcí američtí hráči přinášejí. Stavba datacenter podle Kleina sama o sobě nezajistí suverenitu ani nenakopne produktivitu. Důležité bude, jak evropské podniky a státy začnou AI využívat v praxi. Reálná aplikace AI může přinést zvýšení efektivity a konkurenceschopnost. Podobný komentář do The Economist nedávno napsal bývalý britský premiér Rishi Sunak.

Zároveň je nutné doplnit, že Evropská komise zatím nevydala žádné specifikace toho, jak by AI gigatovárny měly vypadat a jak konkrétně se v jejich stavbě bude postupovat. Na detaily si budeme muset počkat ještě řádově měsíce. Pak se zřejmě řada věcí ohledně užitku takových věcí vyjasní.

Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Myslím, že je to realistické shrnutí. Velké množství karet s hodně VRAM se hodí hlavně na trénování velkých sítí. Na rovinu kdo to vůbec je schopný reálně provádět? Dobře to zapadá i do informace, že v Číně je velké množství datacenter téměř nevyužitých. Není co na nich provozovat, o energetické náročnosti nemluvě. Neuronové sítě jsou super věc, ale žvanilské aplikace alá ChatGPT opravdu nejsou to důležité v AI oboru. Navíc pokud chcete trošku chytřejší model musíte mu radikálně navýšit výkon i…
Jan Forman
Digizone.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).