Budníkův Thein chce konkurovat velké trojce operátorů v privátním 5G. Podívejte se do jeho laboratoře

V Mladé Boleslavi kousek od areálu Škody Auto stojí vila, kterou obývá česká IT společnost Síť. Jde o strategickou lokalitu. Firma, kterou koncem roku 2020 získala skupina Thein Tomáše Budníka a J&T, má mezi klíčovými zákazníky právě ikonickou českou automobilku. Zástupci Sítě nedávno Škodovce ukázali privátní 5G, tedy novou technologii, se kterou by se chtěli do areálu dostat. Prozatím to nevyšlo.

Škoda Auto jako první zdejší společnost oznámila rozjezd privátní 5G sítě. Thein si nevybrala a volba padla na Vodafone. Budník a spol. ale do privátního 5G nadále investují a chtějí světu sdělit, že soukromé mobilní sítě není nutné stavět pouze s velkou operátorskou trojkou. Ta je v současné době automaticky zvána do prozatím malého množství výběrových řízení. Thein je první hráč zvenčí, který veřejně ohlásil své ambice.

Thein v mladoboleslavských kancelářích Sítě vytvořil laboratoř dedikovanou pro privátní 5G a stejně tak investoval do vytvoření samostatného týmu zaměřeného na tuto oblast. Zkoušení soukromého 5G se ve zmiňované vile primárně odehrává ve dvou místnostech. Síť má ve sklepě vlastní menší chlazenou serverovnu, kde je umístěna současná podoba 5G core, tedy jádra sítě. V kanceláři nahoře je pak několik druhů antén pro bezdrátovou část RAN.

5G core v základu

Základ 5G core je v podstatě poměrně jednoduchý. Součástí „krabice“ jsou dva běžné servery Supermicro, dva 10Gb switche od Hewlett Packard Enterprise (OfficeConnect 1950) a jeden router na DHCP a konektivitu do internetu. Jde o základ dimenzovaný na rychlost do 1 Gb/s, na základě kterého se má celá laboratoř dodělat.

5G laboratoř Theinu v Mladé Boleslavi:

Na serverech běží standardní VMware, kde je na virtuálním stroji zprovozněn Metaswitch. Tuto původem britskou firmu v minulosti koupil Microsoft, stejně jako Affirmed Networks. Nyní obě technologie spojuje do nabídky pro operátory, kde se Redmond zřejmě postupně stane silným dodavatelem – stejně jako další tradiční IT hráči. Telekomunikace totiž stále více spojují znalosti z běžného telco prostředí a informačních technologií (virtualizace, Kubernetes, servery a podobně).

5G core neobsahuje složitý routing, náročnější je zejména redundance. Je ale nutné znát řadu protokolů 3GPP a umět s ní pracovat. Aktuální testovací prostředí Theinu například využívá patnáct protokolů 3GPP naráz. Ke zprovoznění je také potřeba vydavatel SIM karet, a to buď ve fyzické, či eSIM podobě.

5G core se připojuje k rádiové části, přičemž Thein to řeší pomocí optiky. Na konci se pouze používá převodník z optiky na ethernet, protože anténa má napájení přes PoE.

Dvě antény že čtyř

V době návštěvy Lupy byla v chodu bezdrátová technologie od společnosti Asocs, která patří mezi poměrně bující množství menších dodavatelů. V chodu byly dvě integrované antény že čtyř, což zajistilo rychlosti 600 Mb/s u downloadu a 60 Mb/s u uploadu s odezvou kolem deset milisekund. Se všemi zapnutými anténami by se šlo dostat na rychlost přes gigabit, tedy na maximum na straně coru.

Thein má v laboratoři také další dodavatele RAN. Tradičně jde o Huawei a dále pak o NavigateWorx a Advantech. Jedním ze současných problémů privátního 5G je fakt, že ekosystém je teprve na začátku. Zařízení jsou drahá, protože neběží skutečně masivní výroba. Například zařízení od Advantechu vyjde na více než tisíc eur, i když cena postupně klesá. Moduly už lze sehnat pod deset tisíc korun.

Přibývající noví dodavatelé na druhou stranu mohou vytvořit alternativu k běžným dodavatelům. To je věc, po které v poslední době volají zejména regulátoři a vlády, jež se bojí závislosti na Číně nebo dvou evropských dodavatelích. Roztříštěnost ale přináší nové problémy. Telco hráči doposud byli zvyklí, že přijely firmy typu Ericsson, Nokia, Huawei nebo Cisco, které dodaly vše potřebné a nešlo o směsici hromady menších dodavatelů, což může být technické a provozní peklo.

V řadě nových zařízení pro 5G a sítě internetu věcí lze nicméně nalézt prvky zejména od čínské společnosti Quectel nebo dalších čínských dodavatelů jako Fibocom, takže ani zde nelze mluvit o výrazném zbavení se závislosti na Číně.

Širší nabídka se hodí i v tom, jak někteří zákazníci začali odmítat Huawei. I Thein má zkušenosti s tím, že během dodávky bezdrátové Wi-Fi sítě zákazník odmítl prvky od této čínské společnosti a vyžádal si jiné. Stejně tak v Theinu využívají otevřenou technologii open RAN. Tu například Evropská komise označila za nepříliš bezpečnou a k velkým instalacím u běžných operátorů má dalekou cestu, může ale začít ukazovat nové cesty a v privátním 5G se může začít chytat.

Zatím na 3,7 GHz

Thein bude u privátních 5G sítí primárně využívat frekvenci 3,7 GHz. Na její využití podepsal smlouvu s operátorem Nordic Telecom, který je držitelem licence a sám na této frekvenci provozuje takzvaný bezdrátový fixní internet s rychlostmi až 100 Mb/s. „Třisedmička“ má podle Theinu výhodu, že se pro stejné účely používá i v Německu, které by mělo celý průmysl 4.0 táhnout a standardizovat.

Nordic může poskytnout blok až 80 MHz. Dohoda Theinu s tímto operátorem je čistě o frekvenci, nikoliv o využití vysílačů. Thein si tedy může v daných areálech vybudovat vlastní rádio čistě díky využití pronajaté frekvence.

U některých případů se nedá vyloučit využití dalšího pásma. Zde ale Thein prozatím žádné dohody nemá. Firmu například oslovila společnost Incrate. Tam Kaprain a Nej.cz Karla Pražáka převedly své vydražené frekvence 3400 až 3480 MHz, aby je bylo možné nabízet na trhu. Podle informací Lupy ale v podstatě mají síť prázdnou. Nabízí se také 3,6 GHz od O2, ale ani tam zatím nedošlo k uzavření spolupráce.

Podle techniků Theinu by na některé obchodní případy u privátního 5G měl stačit blok 20 až 40 MHz. U bloku 100 MHz pak lze aktuálně získat rychlosti kolem 1,2 Gb/s s tím, že tyto možnosti porostou. I to by tedy neměl být problém. A v budoucnu se objeví další dostupné frekvence a především milimetrové vlny (mmWave). Ty už v Praze testuje O2. Konkrétně na frekvenci 26,5 až 27,3 GHz s šířkou pásma 800 MHz. Rychlosti se dostaly až na 5 Gb/s. S testy začala i VŠB-TUO v Ostravě.

Privátní 5G sítě zatím v Česku nejsou žádný megahit a v dohledné době nelze očekávat rapidní růst příležitostí, byť několik tendrů už běží. Podle Theinu je zde ale ve střednědobém výhledu potenciál vyšších desítek zákazníků. Projekty vypisuje také Technologická agentura ČR a další se najdou díky evropským fondům v rámci programu OP TAK.

Privátní 5G má oproti Wi-Fi několik výhod. Jde zejména o licencované bezdrátové pásmo s možnosti garantovat SLA. Dále se nabízí zabezpečená komunikace a také end-to-end QoS, kdy aplikace, RAN a core sdílí stejnou QoS.