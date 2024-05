Budníkův Thein vstupuje do byznysu s 5G. Začíná nabízet stavbu privátních sítí

Technologická skupina Thein Digital bývalého šéfa O2 Tomáše Budníka a J&T po asi dvou letech příprav spouští nabídku pro budování privátních bezdrátových sítí 5G. Do značné míry v tom v podstatě jako jediný subjekt na našem trhu chce konkurovat třem velkým operátorům O2, T-Mobile a Vodafonu. Thein se mimo jiné bude snažit zaujmout výrazně nižšími cenami.

Privátní 5G je koncept objevující se už řadu let. Dodavatelé technologií v minulosti naslibovali, že takové sítě přinesou u operátorů hodně žádané nové obchodní modely. Privátní 5G může doplnit či nahradit firemní drátové i Wi-Fi sítě s tím, že přináší garantovanou frekvenci. Privátní 5G se má hodit zejména na automatizaci továren, skladů a tak dále.

Realizace myšlenky je ale výrazně za očekáváním. „Nejsme tam, kde jsme před asi třemi roky chtěli být. Privátních sítí u nás fungují jednotky a často jde o proof-of-concept,“ shrnul situaci David Spies, který má v Theinu 5G na starost.

Důvodů je více, mimo jiné nebyl připraven kompletní dodavatelský řetězec a roli sehrály i zákazy či omezování čínských dodavatelů v Evropě a Česku. To podle Budníka z trhu odstranilo progresivní a cenově zajímavou konkurenci. A evropští konkurenti se nemusí tolik snažit.





„Zbyli dva poskytovatelé, Ericsson a Nokia. Vznikl v podstatě monopol, který nemá motivaci jít s cenami dolů. Zákazníky těchto dodavatelů jsou velcí operátoři, takže se tolik nezajímají o menší odběratele. Ať jsme dělali, co jsme dělali, vždy jsme u privátního 5G narazili na minimální cenu instalace přes 400 tisíc eur s tříletou návratností TCO,“ poukázal Budník na další z překážek nasazení.

Síť za dva miliony

Theinu se podle jeho slov podařilo náklady výrazně snížit a dokáže kompletní projekt privátní 5G sítě nasadit do dvou milionů korun. Samozřejmě se to týká spíše menších či středních českých podniků, na něž Thein cílí. „Taková cena už zákazníkům umožňuje udělat arbitrážní cvičení, zda provozovat Wi-Fi, či to řešit skrze 5G,“ uvedl Budník.

Balík od Theinu se jmenuje Private 5G Open Stack s tím, že nemá nic společného s OpenStackem jako open source platformou pro budování cloudů. Thein v rámci toho umí postavit privátní 5G na klíč. Balík obsahuje standalone jádro (5G SA core), rádiové jednotky, implementaci nebo 5G spektrum. Součástí je i Wi-Fi, kterou lze využít jako doplněk. Ideální scénář by mohl být, že na 5G poběží business critical systémy a na Wi-Fi zbytek.

V rámci privátního 5G od Theinu lze dosáhnout odezvy deset až dvacet milisekund s jitterem dvě milisekundy. Downlink na zařízení činí 500 Mb/s a uplink až 100 Mb/s. Celková propustnost sítě je 2,5 Gb/s. Jiné hodnoty kolující v prezentacích jsou dle firmy aktuálně pouze marketing. Počet současně připojených zařízení na jeden vysílač je 32. Jde o ukázku instalace na frekvenci 3,5 GHz (blok 80 MHz) při nasazení 2×2 MIMO.

Thein buduje referenční projekt u strojírenské společnosti Ponec spadající do průmyslové sekce skupiny. Rozjede se na ploše dvou tisíc metrů čtverečních, kde kromě pracovníků fungují soustruhy a frézy. Instalace IT infrastruktury, 5G, Wi-Fi a oživení vyjdou na 1,498 milionu. V ceně není kabeláž a práce. Podpora vyje na 24 tisíc měsíčně (monitoring, údržba, L3). Součástí je SLA na opravu do druhého pracovního dne.





Za menšími hráči

Ponec je ukázkový příklad, kam Thein s nabídkou 5G cílí. Jde o firmu s 28 lidmi, výnosy 80 milionů a aktivy 87 milionů. Podobné firmy mimo jiné kvůli drahým energiím a práci musí řešit digitalizaci, zefektivnění výroby, vzdálený monitoring strojů, nedostupnost dat o vytížení a podobně.

Budník Lupě řekl, že nemá přílišné ambice chodit do velkých provozů typu Škoda Auto, což je spíše působiště pro tři velké operátory. Ti naopak nemají zase tak velký zájem o střední a menší podniky, protože nepředstavují dostatečně velké objemy byznysu. „Když Vodafone s Nokií přijdou do Škodovky, může to fungovat. Ale běžná firma si takovou instalaci nemůže dovolit,“ dodal Spies.

Otevření dodavatelé

Thein privátní 5G staví na frekvenci 3,5 GHz. K ní lze dle podmínek aukce získat přístup. Jednorázový poplatek je padesát tisíc korun a pak se ročně platí podle velikosti pokrytí, řádově jde o stovky korun.

Thein nabídku nestaví na technologiích velkých dodavatelů z Evropy, USA a Tchaj-wanu. Na každou část sítě má na výběr dva až tři dodavatele, aby existovala cenová konkurence, šlo vyjednávat a minimalizoval se vendor lock-in. Často se sahá po open source, na coru je například Proxmox místo VMwaru, což pomáhá snížit cenu. Na letošním Mobile World Congressu v Barceloně už bylo vidět hodně dodavatelů kolem privátního 5G a open RAN.

Thein do vývoje 5G stacku investoval asi dvacet milionů korun. Budník Lupě řekl, že v Česku je potenciál dostat se ke stovkám zákazníků. Společnost rozjela obchodní aktivity postavené na obchodní síti, které získala odkupem IT firem Síť, Aitcom a C System CZ. Síť v Mladé Boleslavi provozuje 5G laboratoř, odkud jsme v minulosti přinesli článek.

Stovky milionů od státu

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro podporu nasazení privátního 5G v Česku vypsalo výzvu „Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro průmyslové oblasti za použití 5G“ spadající do Národního plánu obnovy. Ponec nabídky využije.

Ukončení příjmu žádostí v rámci výzvy je 30. června 2024 s potenciální možností prodloužení. Schválený projekt se musí realizovat do konce roku 2025. K dispozici je přes 360 milionů. Jde o dotaci proplácenou ex-post. Minimálně lze čerpat jeden milion korun a maximálně patnáct milionů na případ (use case). Těchto případů je ale možné mít v jednom projektu více, maximální cena je 75 milionů.

Zástupci ministerstva zatím neuvedli, kolik projektů se může objevit. U podobné výzvy zaměřené na nasazení 5G pro chytrá města registrují sedmdesát zájemců, z nichž zhruba šedesát peníze dostane. Tato výzva stoprocentně pokrývá náklady, takže budí zájem. Je otázkou, kolik projektů skutečně potřebuje 5G, kamerové a další systémy by šly řešit i jinak.

Jak vypadá 5G laboratoř Theinu: