 »  Budu si na vás stěžovat! Vážné i kuriózní podněty k vysílání českých stanic

Češi si stěžují hodně a rádi a ani televizní nebo rozhlasové vysílání nezůstává stranou. Posílají své stížnosti do televize, do rádia i oběma mediálním ombudsmanům. Co diváky a posluchače nejčastěji pálí? A jak to může ovlivnit plat generálního ředitele?

Doba čtení: 8 minut