Bývalý produkťák Blog.cz: Blogování má stále budoucnost, i když už jej všichni stokrát pohřbili

Když jsem přišel do TV Nova, samotné vyhledávání Jyxo bylo po dvou letech bez údržby prakticky zničené. O indexy se nikdo nestaral, Seznam, který kdysi Jyxo používal pro Sklik, už dávno přešel na vlastní technologii, do českého vyhledávání stále více promlouval Google. Bylo zjevné, že slavný vyhledávač, „česká altavista“ nemá šanci pokračovat bez značných technických a provozních investic, ke kterým na Nově, z čistě obchodního pohledu logicky, nebyla vůle.

Důvody, pro které Nova pořídila společnost Jyxo, se dají obecně shrnout do jednoho slova: čísla . Majitelé televizní společnosti potřebovali rychlý růst svého internetového portfolia, což se dá udělat buďto masivními investicemi do reklamy, nebo akvizicí. A protože velké ryby (myšleno Atlas a Centrum apod.) byly rozebrané, dohodlo se vedení televize s Michalem Illichem, který ta čísla měl. Prakticky přes noc se z TV Nova stal jeden z největších poskytovatelů internetových služeb v České republice.

Online divizi TV Nova tehdy vedl Pavel Krbec, jeden ze známé dvojice „Bratři v triku“. Ačkoli by se to zvenčí nemuselo zdát, v nováckém onlinu tehdy pracovala spousta kvalitních lidí. Tehdejší šéf oddělení business developmentu Lukáš Marek, později známý svým účinkováním ve společnosti Zonky, Petr Kabrna, pozdější ředitel online oddělení vydavatelství Burda, Tomáš Pondělík, který za několik let pomohl výrazně růst online aktivitám největších evropských sázkovek, a řada dalších.

Všechno zkrátka hrálo proti blogům, a tak bylo nutné hledat nové strategie.

Nová strategie

Jeden z velmi důležitých lidí v historii serveru Blog.cz, jeho dlouholetý komunitní manažer Stanislav Rulc, mi před pár dny řekl: „Myšlenka koupit si za 200 milionů Blog.cz s jeho návštěvností byla od začátku špatná, protože vytrhla Blog z jeho původního kontextu. Nekomerční Blog.cz nikdy nezapadal do portfolia nováckého onlinu.“

Pod křídly společnosti Jyxo se Blog.cz dotoval z jiných projektů a byl čistě projektem, který nemá vydělávat, jen nosit návštěvnost, o jejíž monetizaci se nikdo nebude křečovitě pokoušet. To se však v TV Nova změnilo, podstatné byly vždy tržby, i proto se musel obchodní model blogu změnit z ryze podpůrné komunitní služby na službu ryze komerční. Nova tak zkoušela obří návštěvnost Blog.cz (ve své době v desítce největších služeb českého internetu) monetizovat kontextovou a bannerovou reklamou, což nutně vedlo ke konfliktům s komunitou a dalšímu pádu.

K tomu se přidaly technické potíže, od začátku například šílené problémy se spamem, který zaplavoval komentáře, což autory blogů neuvěřitelně iritovalo. Systém pro jejich potlačení se vyvíjel několik měsíců (klasická captcha nepomohla). Přepsaly se také velké části backendu systému.

Hodně jsem si sliboval také od značného rozšíření počtu templatů, které uživatelé vybírali při zakládání blogů, připravoval se dokonce převodník mezi už tehdy rozšířenými templaty na Wordpress a samotným Blog.cz. Jeho technologicky (a tedy časově a finančně) náročné funkce se však nakonec nerealizovaly, protože by se firmě jednoduše nevyplatily.

Pohádky pro kulíšky

Blog jako takový se dělil na dvě skupiny. První, která tvořila dejme tomu 60 % návštěvnosti celé služby, dělalo několik desítek opravdu velkých blogů. Ty byly měsíčně schopné udělat i statisíce PV. A pak tu byl obrovský longtail, který přidával po jednotkách zobrazení.

Abychom udrželi návštěvnost, začali jsme tedy intenzivně komunikovat s elitními blogery. Stálo to uvnitř korporátu spoustu přemlouvání, ale nakonec se dokonce podařilo vydat knihu pohádek, které napsali blogeři z Blog.cz, dodnes je k sehnání, jmenuje se Pohádky pro kulíšky, a jestli se nemýlím, měla dokonce i několik pokračování. Její duchovní matkou byla paní Edith Holá.



Autor: CME

Zároveň jsme připravili redesign homepage, zjednodušili systém přihlašování a výrazně zapracovali na SEO – ve své době měl Blog.cz z vyhledávačů díky šíři záběru autorského obsahu opravdu úžasná čísla.

V té době bylo na Blog.cz stále ještě téměř milion (!) založených blogů. Dobrá polovina však byla právě pouze založena (tedy vlastně pouze blokovala zajímavé domény), a dokonce celé dvě třetiny z nich měly majitele, který se k nim již rok nepřihlásil. Jak jsem psal výše, čas všeobecného blogování již minul.

Se zajímavými doménami 3. řádu jsme měli velké plány. Po promazání neaktivních blogů v průběhu roku 2011 jsme vyčistili domény jako hudba.blog.cz, film.blog.cz, moda.blog.cz, knihy.blog.cz nebo pes.blog.cz. Pro tyto a mnoho dalších bylo v plánu oslovit kvalitní autory, kteří je budou zásobovat obsahem.

Ohlédnutí

Když se ohlédnu za těmi dvěma roky, kdy jsem dělal produkťáka Blog.cz, myslím, že jsem se hodně naučil. Na Nově se tehdy všechno točilo zejména kolem videoobsahu (VOYO) a na staré Jyxo služby už nebyl nikdo moc zvědavý. Pro produkťáka je skvělá škola, když se do takové situace dostane, protože ho to takřka násilím donutí opustit poslední zbytky tunelového vidění, se kterým všichni začínáme, a vidí vlastní služby v kontextu celé firmy. Mockrát jsem se později setkal (a dodnes setkávám) s tím, že juniorním kolegům právě tenhle důležitý nadhled chybí.

Tehdejším cílem TV Nova bylo udržet čísla někdejších Illichových služeb, aby provozovatel nespadl ve veřejných statistikách Gemiusu. Z grafu (viz níže) je zřejmé, že se nám to do značné míry podařilo. Pokud v září 2011 dělal Blog.cz 51,7 milionu PV, ještě o rok později, kdy jsem z Novy odcházel, to bylo 45 milionů. Strmý pád nastal až v následujících letech.



Autor: Jiří Vojáček Vývoj návštěvnosti (PV) Blog.cz

V roce 2013 začali bývalí kolegové na nejnavštěvovanějších blozích vypínat reklamu jako odměnu pro nejúspěšnější blogery, od roku 2014 probíhala soutěž Miss Blog.cz, ve které se hledala nejkrásnější blogerka. Staré peklo (formálně se tomu říká „technologický dluh“) však začalo dohánět i slavnou blogovací službu. Od roku 2013 na ni z technického hlediska prakticky nikdo nesáhl, a tak bylo jen otázkou času, kdy Nova službu zruší.

Blogování žije dál

Podobně jako skončily dny největšího rozmachu Xchatu, Libimseti nebo Spoluzaci, kdysi formujících služeb českého internetu, končí tedy i Blog.cz. Měl jsem zhruba před rokem možnost mluvit s tehdy novým vedením onlinu TV Nova a přišlo mi, že vůle udělat vítr je značná. Že ale smete i službu s dodnes milionovou návštěvností v RU, to jsem nečekal (přičemž uznávám, že neznám kvalitu tohoto trafficu).

Přesto si myslím, že zavřít Blog.cz je chyba, protože i stokrát pohřbené blogování má stále budoucnost. Jen už snad ne jako všeobjímající publikační platforma pro všechny, ale jako specifický typ autorského, velmi kvalitního obsahu. Jako sobotní příloha novin s analýzami a skvělými komentáři na témata nikoli většinová. Ve společnosti je spousta mimořádně kvalitních autorů, lidí, kteří se jsou schopni psaným slovem úžasně vyjadřovat k věcem, které hýbou světem a kterým se nedostává pozornosti mainstreamových médií. Jde o to je najít a nastavit s nimi zcela nový status quo.



Věřím, že TV Nova Blog.cz nezavírá navždy. Byla by to škoda.

A hlavně by to byla chyba…