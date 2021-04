Bývalý šéf O2 a telekomunikací v PPF se chystá stavět 5G sítě. Budníkovi pomůže J&T

Do byznysu s budováním a provozem mobilních sítí v Česku se chystá vstoupit nový hráč. Mladá investiční skupina Thein, kterou založil bývalý šéf českého O2 nebo telekomunikační sekce PPF Tomáš Budník společně s finančníky J&T, chystá rozjezd byznysu zaměřeného na takzvané privátní 5G sítě. Ty chce Thein nabízet automobilkám, průmyslu nebo třeba bezpečnostním složkám.

Privátní mobilní sítě jsou pojem, o kterém se začalo ve větším rozsahu mluvit s příchodem 5G. Myšlenka za nimi je taková, že například v areálu továrny lze na licencovaných mobilních frekvencích vybudovat lokální bezdrátovou síť a na ní postavit komunikaci strojů, senzorů a podobně. Kolem těchto sítí se ve spojitosti za velkého přičinění dodavatelů hardwaru a analytických firem vytvořil značný hype. Thein za tím přesto vidí reálný byznys.

„Velkým mezníkem je aukce 5G kmitočtů,“ popisuje pro Lupu David Spies z Theinu, který je jedním z členů telekomunikačního týmu, jenž Budník buduje, a který působil třeba v Nordic Telecomu. Skupina sází na to, že si bude moci od držitelů frekvencí pronajmout potřebné kapacity.

„Aukce v zásadě z našeho pohledu jako potenciálního service providera dopadla dobře. Čtvrtý operátor tady asi nebude, ale u privátních 5G sítí se můžeme pustit do práce, protože je na čem stavět. Spektrum je k dispozici za poměrně přijatelných podmínek. Ačkoliv to není stejné jako v Německu, kde si jednotlivé firmy mohou o frekvence žádat napřímo, u nás to jde alespoň u minimálně dvou hráčů, kteří to mají jako povinnost, tedy u O2 a skupiny Kaprain,“ navazuje Spies.

Thein jinými slovy chce využít povinnosti O2 a Kaprainu nabídnout spektrum dalším zájemcům, což vyplývá z podmínek aukce. Thein chce stavět na frekvencích 3,5 GHz a případně již dříve rozdělených 3,7 GHz. Milimetrové vlny vidí až jako výhledovou možnost.

„Lze se bavit s dalšími subjekty na trhu, které spektrum mají a nemají povinnost ho nabízet třetím stranám,“ nastiňuje dále Spies s tím, že konkrétní debaty ještě v chodu nejsou.

5G síť jako služba

Thein se chystá privátní 5G sítě stavět sám a zároveň je hodlá i provozovat. Zákazníkům by je pak nabízel jako službu, takže by nemuseli řešit lidi a další provozní záležitosti. „Investiční náklady bychom mohli nést my,“ nastiňuje Spies. Peníze dle jeho slov nejsou omezující, mimo jiné právě díky zapojení J&T. Thein staví tým lidí, kteří mají dvacetiletou historii z budování mobilních sítí.

Thein nebude pro své 5G aktivity vytvářet samostatnou společnost. Fond postupně buduje své vlastní kapacity na informační technologie a telekomunikace. Thein už stihl koupit ostravskou společnost Síť s obratem více než půl miliardy, která mimo jiné dodává serverové technologie od Huawei. Dále došlo k akvizici pardubického IT podniku Aitcom a investici do českého telco projektu Cross Network Intelligence a odkupu kyberbezpečnostního hráče net.pointers.

Tyto entity spolu začínají úzce spolupracovat na obchodní i projektové a produktové bázi. Pokračovat mají jednak v historicky rozjetých byznysech a zároveň vytvářet kapacity pro privátní 5G a podobně.

Thein pro Lupu uvádí, že má v hledáčku další akvizice. Zajímá se nejenom o další kapacity v kyberbezpečnosti, ale také o datová centra či budování cloudových technologií nad nimi (Kubernetes, kontejnery, OpenStack a tak dále). „Buď můžeme někoho koupit, nebo něco postavit,“ vysvětluje Spies k plánovaným aktivitám ohledně datacenter.

Ambicí je postavit něco, co by mohlo uspět na regionální úrovni. „Bavíme se o ICT skupině, která má ambici mít výnosy 2,5 až pět miliard korun ve střednědobém horizontu,“ popisuje Thein.

Otevření prostoru

Prostor pro vstup nového hráče do mobilních sítí, tedy alespoň na úrovni těch privátních, je podle představ Theinu dán tím, že přichází změna pohledu na celý ekosystém, který doposud ovládali pouze velcí operátoři s několika jejich dodavateli hardwaru a služeb.

„Dochází k liberalizaci. A to nejenom díky spektru dostupnému po aukci, ale rovněž díky dodavatelům. Je jich celá řada a už to nemusí být pouze o oligopolu Ericssonu, Nokie a Huawei,“ míní Spies. Odkazuje přitom na řadu menších hráčů, kteří se na trhu pro dodávky v 5G formují, ale také na aktivity kolem OpenRAN nebo rostoucích telco kapacit firem typu Microsoft (odkup Metaswitch Networks a dalších). Nokia pak má velké problémy, Huawei dnes není všude vítaný a pozice zabírá Ericsson.

„Není to už pouze o tom, že se zájemci o privátní mobilní sítě musí dohodnout s někým z oligopolu mobilních operátorů. Ti vždy dokázali dělat věci ve velkém rozsahu. U malých věcí tam ale bojujete o priority,“ navazuje Spies. Jako ukázku lze zmínit NB-IoT pro internet věcí, který doposud u operátorů žádné žhavé přijetí nemá.

„Operátoři jsou také často fixováni na svého dodavatele. Když jsem byl v Eurotelu, byla to Nokia company. Technici pořád létali do Finska a moc nevěděli, co se děje jinde. Pak se z toho stala Huawei company a bylo to to samé v bledě modrém. Teď se to [v CETINu] překlopí na Ericsson. Fixace je tam značná a chybí apetit řešit ekosystém menších dodavatelů. Což se samozřejmě dá pochopit, potřebujete škálu,“ vysvětluje Spies.

Obchodní sdělení je tedy takové, že mohou přijít menší pružnější dodavatelé sítí, pro které budou menší privátní 5G projekty prioritou a zároveň je budou schopní realizovat na různých technologiích.

Thein vedle ICT kapacit hodlá stavět také divizi zaměřenou na průmysl, prozatím má v portfoliu strojírenskou firmu Ponec. Nabízí se tak, že se obě sekce doplní a ta technologická bude stavět privátní sítě pro tu průmyslovou.