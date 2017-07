 »  Čech vybral desítky milionů na Kickstarteru a Indiegogo. Circadia má konkurovat i Applu

Michal Máslík byl během svých studií elektrotechniky na Imperial College několikrát oceněn jako nejlepší student ročníku a dnes tam nadále studuje PhD. Škola patří společně s Cambridge mezi dvě nejlepší univerzity na světě, což Máslíkovi během studií usnadnilo cestu k práci například v londýnské City v bance Merrill Lynch. Jako technik ale vždy tíhnul především k hardwaru, což se mu hodilo i při jeho cestách do Číny.

Máslík nyní obě tato zaměření spojil a je součástí dvoučlenného zakládajícího týmu, který stojí za čerstvým projektem Circadia. Ten vlétnul na crowdfundingovou platformu Kickstarter s tím, že by chtěl získat 100 tisíc dolarů. Nakonec se vybralo více než jednou tolik. Téměř 210 tisíc dolarů projekt získal také na Indiegogo.

„Ve spolupráci s výzkumníky z University of Oxford a Harvard Medical School jsme vyvinuli první kompletní systém umožňující bezkontaktní monitorování spánku pomocí radaru a léčbu spánkových poruch pomocí světla, což je technologie používaná v NASA,“ popisuje Máslík pro Lupu.

Měření vašeho těla

Circadia konkrétně navázala spolupráci s profesory Russellem Fosterem a Shadabem Rahmanem. Technologie není dělaná na zakázku pro jednu společnost, ale Circadia vychází z dlouholeté akademické práce.

„Vše začalo asi před dvěma lety, když se můj kolega a spoluzakladatel Fares Siddiqui doslechl o účincích světla na spánkový cyklus. Protože spánek je v dnešní době ohromný problém, téma ho zaujalo a začal zjišťovat, zda by nebylo možné v tomto směru vyvinout nějaký nový produkt. Přes společné známé na Imperial College London, kterou jsme oba vystudovali, jsem se k projektu dostal já a začal jsem vyvíjet potřebnou elektroniku. Protože na trhu již je mnoho terapeutických lamp, po nějaké době nás napadlo doplnit produkt bezdrátovým monitorováním spánku na bázi radaru. Díky tomu jsme vůbec první kompletní systém, který umožňuje jak diagnózu spánkových problémů, tak jejich léčbu,“ přibližuje dále Máslík.



Autor: Circadia Zakladatelé Circadia, Michal Máslík vpravo

Kompletní The Circadia System má dvě částí: The Circadia Sleep Tracker a The Circadia Lamp. Tracker vysílá elektromagnetické signály a je umístěn nad postelí. Dokáže monitorovat hodnoty těla, dýchání, tlukot srdce a podobně. Lampa pak se získanými daty pracuje a vytváří personalizované programy. Využívají se algoritmy a prvky umělé inteligence. Circadia chce systém propojit s Alexou, Nestem od Googlu a dalšími technologiemi.

Za výrobou do Číny

Máslík je v týmu Circadia jediný Čech, jeden ze dvou zakladatelů a technologický šéf. Celkový tým už je celkem rozrostlý, firma spolupracuje s lidmi kolem výzkumu spánku, má člověka na strojové učení a všemožné spolupracovníky po světě.

Tým Circadia už několik měsíců pobýval v hardwarovém akcelerátoru HAX v čínském Šen-čenu, který je i díky napojení na lokální výrobu a formovaný ekosystém považovaný za současnou hardwarovou velmoc (více v naší reportáži). Tam firma získala kontakty, spolupracovníky a zřejmě zde zakotví i s částečnou výrobou.

„Elektroniku nejspíše necháme vyrobit tam (v Šen-čenu), protože se to jeví jako nejsnazší řešení. Co se týká mechanických častí, obalů, krytů a tak dále, určitě je Šen-čen také možnost, ale z důvodu usnadnění celého procesu se díváme i po možnostech v Evropě. Konkrétněji zkoumám možnosti výroby i v České republice,“ říká Máslík.

Nemalý trh, Apple i nezdary

Circadia je v současné době ve fázi plně funkčních prototypů. V následujících měsících se i díky crowdfundingu dodělá design pro masovou výrobu a rozjede se produkce. Na trh produkt půjde kolem dubna příštího roku. Nejdříve dojde na předobjednávky z crowdfundingu a poté je v plánu navázat kontakt s Amazonem, Targetem, BestBuy a dalšími retailovými hráči.



Autor: Jan Sedlák Michal Maslík

Trh je teoreticky celkem slušný. „Celosvětově byla v roce 2015 velikost trhu se spánkovými technologiemi 61,7 miliardy dolarů. 18,5 miliardy dolarů z toho připadá na trh s léčbou insomnie. Za dva roky se předpokládá, že trh se zařízeními diagnostikujícími spánek dosáhne 6,4 miliardy a světelná terapie asi miliardu dolarů. Nejedná se tedy o malý trh, a navíc globálně můžeme sledovat trend ukazující, že lidé jsou ochotni věnovat čím dál více prostředků na kvalitní spánek a tím pádem sledujeme zvětšující se trh se spánkovými technologiemi,“ počítá Máslík na základě průzkumů trhu.

Circadia je v současné době určená pro běžný trh se spotřební elektronikou. Do budoucna ale chce získat certifikaci pro zdravotnická zařízení a zamířit i do této oblasti. Nabízí se i některé další vertikály jako armáda či hotely (pro řešení jet lagů, což Circadia také řeší).

Řešit spánek pomocí technologií se v posledních letech snaží řada technologických společností. Například Apple letos v květnu koupil společnost Beddit, který vyvíjí nástroje pro monitoring spánku. Apple technologii nabízí jako doplněk k iPhonu a obecně se i prostřednictvím hodinek Watch a platformy Health snaží tuto oblast podchytit.

Některé začínající společnosti to ale nezvládnou. Například firma Hello na Kickstarteru v roce 2014 vybrala 2,4 milionu dolarů, což z ní udělalo jeden z nejúspěšnějších projektů na této službě. Hello později ještě získala 40,5 milionu dolarů na investicích. Letos v červnu ale ohlásila konec.