Lupa.cz  »  Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, zaznělo na mediální debatě. Svět médií čím dál víc mění i AI

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, zaznělo na mediální debatě. Svět médií čím dál víc mění i AI

Redakce
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mediální debata na CIF 2025
Autor: David Háva, Internet Info
Matěj Hušek ze Seznamu a Libuše Šmuclerová z Czech News Center během Velké mediální debaty na CIF 2025.
Média se po nástupu umělé inteligence víc snažit budovat svoji značku a hledat jiné distribuční kanály. To je jeden z výstupů velké mediální debaty letošního ročníku konference Czech Internet Forum. Podívejte se na část záznamu debaty.

Pozvání do hodinové debaty přijali Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova, Matěj Hušek, člen představenstva společnosti Seznam.cz, Vít Nantl, generální ředitel Vltava Labe Media a Libuše Šmuclerová, předsedkyně dozorčí rady Czech News Center.

Právě ta v úvodu debaty zmiňovala, jak čím dál víc složitější je pro média bojovat proti hegemonům jako jsou americké společnosti Meta, pod kterou spadá například sociální síť Facebook, nebo Alphabet, vlastník Google.„Jejich postavení nedokázal rozbít ani americký trh, pro nás je to každopádně největší výzva. Líbí se mi termín, který jsem v jejich souvislosti nedávno slyšela a který označil obě firmy za chronické monopolisty,“ uvedla Šmuclerová.

Tady je část záznamu debaty:

Zdroj: Youtube.com

Obě firmy totiž odčerpávají z online trhu většinu inzerce, zároveň ale podle Šmuclerové parazitují na obsahu jiných. S tím souvisí ostatně i nedávné spuštění Google Overviews, tedy shrnutí s pomocí umělé inteligence, které využívá data stažená z internetu. Moderátor debaty Filip Rožánek při této příležitosti připomněl, že některým webům klesla návštěvnost až o třetinu.

Vít Nantl z vydavatelství Vltava Labe Media, pod které spadá třeba Deník.cz, nicméně řekl, že v jejich případě zatím výrazný pokles návštěvnosti nenastal. „My jsme poměrně diverzifikovaní co se týká návštěvnosti. U zpravodajské části si zatím čtenost držíme nebo i rosteme. Nezpravodajský obsah ale přehledy od AI postižený nepochybně bude,“ zmínil Nantl.

Značka Oneplay bude zatím jenom na českém trhu. Na tarifu s reklamou se pracuje Přečtěte si také:

Značka Oneplay bude zatím jenom na českém trhu. Na tarifu s reklamou se pracuje

Podle něj se média budou muset soustředit na jiné způsoby, jak si pozornost čtenářů udržet. „Musíme se snažit je upoutat přes newslettery a přes notifikace. Také si nemyslím, že se lidé vzdají svého zvyku sledovat informace přes sociální sítě. Přehledy AI tvoří jen část návštěvnosti,“ dodal.

Na debatě se probíraly například i koncesionářské poplatky, budoucnost streamovací platformy Oneplay nebo zda společnost Seznam zavede někdy placený obsah i pro svou zpravodajskou část. Celý záznam debaty si můžete zakoupit zde.

Dramatický pokles návštěvnosti a žádné klikání. Jak AI Overviews mění vyhledávání a jak fungují v Česku? Přečtěte si také:

Dramatický pokles návštěvnosti a žádné klikání. Jak AI Overviews mění vyhledávání a jak fungují v Česku?

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Roboti už jdou, už tady jsou…

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Kratom už se nesmí prodávat ve večerkách

Pořád myslíte na jídlo? Za nadváhu možná může jídelní šum

Ocenili jsme úspěšné účastníky soutěže IT produkt roku 2025

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Generace bez osmiček. Lidem přestávají růst zuby moudrosti

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Vyšetření žil nebolí. Hlavně ho neodkládejte, problém nezmizí

Internet se baví slabým heslem Louvre

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).