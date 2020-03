 »  Celo hází rukavici Libře od Facebooku. Jaký má smysl a šanci uspět?

Síť projektu Celo má díky svým podporovatelům a partnerům potenciální zásah na 400 milionů lidí. Čerstvě vzniklá Celo Alliance for Prosperity momentálně čítá již prakticky šedesát členů, mezi kterými nalezneme například Coinbase Ventures, Andreessen Horowitz, Anchorage, nebo Mercy Corps, původní exkluzivní a prominentní členy Libra asociace.

Některé společnosti sedí pro jistotu na obou židlích. Vedle nich ale nechybí ani další zvučná jména, která pro změnu chyběla u konkurence, je mezi nimi například mobilní asociace GSMA. O co se projekt snaží a má větší šance na úspěch než Libra?

Facebook sám od svých plánů na spuštění Libry letos v létě zatím také neupustil, po kritice politiků, finančních regulátorů a odchodu silných partnerů (PayPal, Visa, Mastercard, Stripe a eBay) začátkem podzimu 2019 ale změnil taktiku a snaží se vytvořit pro Libru příznivější klima tím, že chce s projektem asociovanou peněženku (projekt dceřiné firmy Calibra) více propojit se světem tradičních fiat měn.

Jak by podobný kočkopes měl reálně fungovat, nicméně zatím bohužel nevysvětlil. Zatímco ale další osud Libry zůstává přinejmenším hodně diskutabilní, samotná idea stablecoinu, který by umožnil masivní finanční inkluzi všude tam, kde selhává tradiční finanční systém, je živější, než kdy jindy.

Řada dřívějších i současných formálních podporovatelů Libry se nicméně začala poohlížet po alternativách. Jednou z těch momentálně nejvýraznějších představuje projekt Celo.

Stojí za ním v roce 2017 založená společnost cLabs Inc. a , sám projekt je ve vývoji od stejné doby, ale upozornil na sebe pořádně až letos v březnu založením neziskové organizace Alliance For Prosperity, která je plná zvučných institucionálních jmen. Letos by měl projekt také čekat významný milník v podobě spuštění mainnetu, ten je naplánováno již na duben.