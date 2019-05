 »  Celoplošná síť DAB+ v Rakousku se blíží. Lídři trhu v ní nebudou

Od 28. května 2019 začne v Rakousku vysílat celoplošný multiplex digitálního rozhlasu ve standardu DAB+. Pokrytí signálem se bude rozšiřovat postupně, rozděleno je do tří fází. Provozovatel sítě, společnost ORS, mluví sebevědomě o „začátku nové éry rozhlasového vysílání“, jiní už tak nadšení nejsou. Oprávnění k provozu dostal operátor loni v srpnu s účinností od 2. dubna 2019. Platné je na dobu deseti let.

V první fázi bude uvedeno do provozu sedm vysílačů: Vídeň – Kahlenberg, Vídeň – Liesing, Vídeň – DC Tower, Graz – Schöckl, Linz – Lichtenberg, Semmering – Sonnwendstein a Bregenz – Pfänder. V druhé vlně, která začne 31. března 2020, se pokrytí rozšíří do oblasti Innsbrucku, Salzburgu a Sankt Pöltenu. V závěrečné etapě se od 22. září 2020 přidají stanoviště Bruck an der Mur – Mugel, Klagenfurt – Dobratsch, Rechnitz – Hirschenstein a Wolfsberg – Koralpe.

V grafickém pojetí zachycují plánovaný rozvoj sítě následující mapy. Zpočátku bude multiplex podle propočtů dostupný až 60 procentům obyvatel, v závěrečné fázi pokryje 83 procent obyvatel. Signál nového multiplexu bude mimochodem přesahovat i na území České republiky.



Autor: ORS První fáze pokrytí od 28. 5. 2019



Autor: ORS Druhá fáze od 31. 3. 2020



Autor: ORS Třetí fáze od 22. 9. 2020

Vysílač Kanál Výkon Uvedení do provozu Vídeň – Kahlenberg 5D 11 kW 28. 5. 2019 Vídeň – Liesing 5D 10 kW 28. 5. 2019 Vídeň – DC Tower 5D 7 kW 28. 5. 2019 Graz – Schöckl 8A 10 kW 28. 5. 2019 Linz – Lichtenberg 6D 10 kW 28. 5. 2019 Semmering – Sonnwendstein 5D 5,6 kW 28. 5. 2019 Bregenz – Pfänder 5B 10 kW 28. 5. 2019 Innsbruck – Patscherkofl 5B 10 kW 31. 3. 2020 Salzburg – Gaisberg 5B 5,6 kW 31. 3. 2020 St. Pölten – Jauerling 5D 5,6 kW 31. 3. 2020 Bruck an der Mur – Mugel 8A 10 kW 22. 9. 2020 Klagenfurt – Dobratsch 6A 5 kW 22. 9. 2020 Rechnitz – Hirschenstein 8A 5,6 kW 22. 9. 2020 Wolfsberg – Koralpe 6A 1,4 kW 22. 9. 2020

„Budoucnost rádia v Rakousku je po technické stránce různorodá a sahá od analogového FM rádia přes streamování na internetu až po digitální standard DAB+. Vysílání DAB+ je přídavkem k dobře zavedenému a skoro úplnému pokrytí VKV,“ poznamenal Michael Wagenhofer, výkonný ředitel skupiny ORS.

V multiplexu nebudou programy veřejnoprávní ORF. Převažovat budou stanice zaměřené na náboženství, různé hudební žánry nebo informační servis. A trochu překvapivě se mezi nimi objeví stanice provozovaná mediální firmou obchodního řetězce Rewe. Ten vlastní například supermarkety Billa nebo Penny Market, ve kterých už delší dobu provozuje vlastní rádia s moderovaným programem. Odbavuje je z vídeňských studií.

Na rakouském trhu se rozhodl, že dosud samostatné stanice sjednotí pod novou značku Jö Live, která je provázaná s věrnostním programem. Od 2. května tento kanál hraje v rakouských prodejnách, přičemž v každé síti supermarketů patřící pod Rewe má dílčí odlišnosti. A zatímco v obchodech hudbu prokládají akční nabídky, tak na webu, v mobilní aplikaci a od 28. května také v DAB+ jde v zásadě o běžné komerční rádio. Živé ranní vysílání pro zaměstnance prodejen zůstalo zachováno, stejně jako moderovaný program v průběhu otevírací doby obchodů.

Hudebně jde o stanici s rakouskými a mezinárodními hity. Písničky doplňují rubriky o vaření, zdraví, kosmetice a rodinném životě nebo kariérní rady.

Pod mediální odnož řetězce Rewe patří ještě stanice City23 (dříve BigCityLive). Orientuje se na movitější posluchače ve věku 25–59 let a hudebně jim nabízí alternativu k Jö Live. Sází spíše na R'n'B, soul, house, nu-disco a podobné žánry. Dosud vysílá v regionálním multiplexu DAB+, který pokrývá hlavní město Vídeň.

Původně se předpokládalo, že v celoplošném multiplexu bude 9 stanic, ale krátce před startem se jejich počet mění. Různé zdroje (včetně oficiálního webu) uvádějí různé údaje, o přízeň posluchačů by se však měla ucházet následující rádia:

Podle rozhodnutí o udělení licence na multiplex (PDF) by do sítě měly být zařazeny i kanály Klassik Radio a LoungeFM, oficiální web je ale neuvádí. Podle serveru Teltarif se LoungeFM v lednu rozhodlo z projektu stáhnout a stejně se mělo zachovat i rádio automotoklubu ARBÖ, to ale nadále na webu figuruje. Doplňkové služby tvoří elektronický programový průvodce a dopravní informace (TPEG). Datový tok u každé ze stanic nepřekročí 72 kbit/s.