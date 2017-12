 »  Cena často rozhoduje. V Budějovicích vyvíjejí IoT senzory pro odečty vody či plynu

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) v Českých Budějovicích je u nás jeden z mála, který se dokázal uchytit a po vybudování se z něj nestalo město duchů zarostlé trávou. Stojí sice na kraji města a hned vedle se pasou koně, v parku ale sídlí několik zajímavých společností. Vedle pobočky Laboratoří CZ.NIC nebo vývojářů Kaktus Software je to rodinný podnik Fiedler AMS.

JVTP a Fiedler sousedí s univerzitním kampusem Jihočeské univerzity. Pro firmu je ale i tak těžké shánět lidi. Škola totiž nemá žádnou technickou fakultu a v regionu obecně příliš technologicky zaměřených podniků nefunguje. A hodně lidí pak odčerpá zdejší pobočka firmy Bosch.

„Vývojáři a technici tady prostě nejsou. Lidi si musíme vychovávat, ale i tak nás jejich nedostatek velmi brzdí v dalším rozvoji,“ vysvětluje ve své kanceláři Jindřich Fiedler mladší, který se na vedení firmy podílí. Fiedler aktuálně zaměstnává okolo třiceti lidí a potřeboval by řadu dalších nabrat. I z této pozice se ale společnosti dost daří. V podstatě začala dělat takzvaný internet věcí (IoT) dávno před tím, než se tomu tak začalo říkat.

Zlom díky GSM

Jindřich Fiedler starší začal už před řadou let jako OSVČ na koleně vytvářet vlastní řídící jednotky, taková jednoduchá PLC. Ta se začala využívat zejména ve vodárenství, čistírnách vod a podobně, například na měření hladiny vody. Tento vývoj se postupně překlopil do funkčního byznysu, který kombinuje hardware se softwarem a službami. Dnes Fiedler umí třeba protipovodňové systémy, systémy pro řízení závlah, monitoring životního prostředí nebo průmyslové aplikace.

Zlom v podnikání pro Fiedlera přišel v roce 2004, když firma do svých zařízení začala integrovat GSM moduly. To bylo v době, kdy na trhu s něčím takovým nikdo v podstatě neoperoval. Například německý Siemens své přístroje připojoval přes ethernet. České bezdrátové řešení najednou umožnilo snížit složitost (odstranit kabeláž a podobně) a náklady. „Zákazníci nám s trochou nadsázky začali trhat ruce,“ usmívá se Fiedler mladší.

Pak přišlo další vylepšení v podobě satelitních přenosů. Tam, kde je potřeba něco měřit či odečítat, ale není k dispozici mobilní signál, Fiedler instaluje své technologie právě na satelitní bázi. Typicky jde o hory a další těžko přístupné lokality. I díky tomu se budějovická firma postupně začala dostávat k zahraničním projektům. Jedním z těch čerstvých je tání ledovců v Andách v Peru.

GSM a satelitní byznys firmě funguje řadu let. „Zkoušeli jsme i řadu dalších technologií typu ZigBee, IQRF a tak dále, ale v té době jsme potřebovali více profesionální řešení,“ vzpomíná Fiedler. „A pak přišla všudypřítomná masáž s internetem věcí.“

Výhodou je cena

Fiedler tak i vlivem těchto okolností začal zkoušet další nové cesty, jak data ze svých zařízení posílat a přijímat. Na kratší vzdálenosti se začala osvědčovat technologie LoRa, firma ale postupně integruje také zbývající dva standardy, se kterými se dnes operuje, a sice SIGFOX a NB-IoT. Prozatím v základní oblasti, a sice monitoringu spotřeby.



Autor: Jan Sedlák

„Kdybych to zjednodušil, tak SIGFOX a LoRa v podstatě přináší jedinou výhodu, a sice cenu,“ myslí si Fiedler. „Přes GSM můžeme dělat mnohem více věcí, třeba na dálku měnit firmware a podobně. GSM se nám těžko opouští.“ Tedy, ne, že by Fiedler musel GSM nutně opouštět, na této technologii toho prozatím dělá nejvíce. Zákazníci se ale o cenu hodně zajímají.

A tady tak SIGFOX a LoRa přichází do hry. „Zákazníci často chtějí hlavně nějaké odečty a tam je dost zajímá nejnižší možná cena,“ pokračuje Fiedler. Budějovická společnost tak vstoupila do role podniku, který se pro své zákazníky začal vydávat do terénu zjišťovat, co vlastně je možné po těchto technologiích v praxi chtít. Zákazníkům pak radí a vše s nimi testují.



Autor: Jan Sedlák

Je to takové prošlapávání neprozkoumané oblasti. SIGFOX a LoRa stále ještě nemají všude signál. Fiedler má přitom řadu instalací například v šachtách, což pak přináší problémy. Zatímco v případě GSM už má firma po letech zkušeností dobrý odhad, v případě nových IoT sítí je třeba více řešit mapování a testování přímo v terénu, kam vyjíždí technik. To se pak promítá do nákladů.

Několik omezení

Omezením SIGFOXu je pak také krátká zpráva, kterou mohou senzory posílat, a také omezená zpětná komunikační cesta. Zde má LoRa větší výhodu. Stejně tak je možné si u LoRa postavit vlastní lokální síť, stačí dodat vlastní rozšiřující moduly.



Autor: Jan Sedlák

Fiedler je vedle toho jedním z prvních partnerů tuzemského Vodafonu, který nejspíše už každým dnem spustí komerční provoz své sítě NB-IoT. Fiedler už nějakou dobu technologii pomocí API testuje a zkušenosti jsou dobré. Očekává se dobré šifrování, nejsou omezení na zpětnou komunikaci, dá se řešit ovládání na dálku a spotřeba je nižší.

Českobudějovický podnik rovněž do nových zařízení už nějakou dobu instaluje eSIM a firma si pochvaluje zrušení roamingu v rámci Evropské unie. To reálně pomáhá v byznysu v zahraničí.

Fiedler každopádně do nových IoT sítí naskakuje postupně. Firma má v portfoliu řadu zařízení, jako jsou monitorovací a řídící jednotky pro vodárenství, dataloggery a telemetrické stanice, průtokoměry, hladinoměry, snímače kvality vody, meteorologické stanice a senzory, lokální varovné systémy nebo jednotky pro řízení domovních ČOV. Na IoT sítě prozatím naskakují „nejhloupější zařízení“.

Zatím doplněk

Jde o dálkové odečty měřidel (vodoměry, elektroměry, plynoměry a tak dále) spolupracující se sítěmi SIGFOX a LoRa. Základní odečty se dělají pomocí impulsů, díky čemuž baterie vydrží i pět a více let. Fiedler jednotlivé parametry nastavuje a testuje společně se zákazníky. Přidat chce také podporu pro NB-IoT. A do půl roku hodlá IoT přidat i k vyšší řadě produktů.

Fiedler prozatím prodal stovky kusů odečtových technologií. „Zákazníci si to chtějí osahat,“ říká Fiedler mladší. Zároveň mluví o tom, že do IoT postupně naskakuje řada subjektů (Starnet jako další firma z Českých Budějovic například buduje celorepublikovou síť LoRa, viz náš článek) a že „pro každého bude něco“.

Fiedler se s cenou nejlevnější „IoT krabičky“ dokáže dostat na zhruba 1500 korun za kus. Při větších objemech pak lze jít níže. Firma si kupuje hotové modemy a ty pak přidává do zařízení. Výrobu si zajišťuje sama, případně s partnery.

IoT byznys postavený kolem odečtů je pro firmu doplňkem, na kterém není závislá. Nízké marže na hardwaru s sebou nesou i práci na službách a postupné překlápění poměru, odkud přicházejí peníze.