 »  Cenu Bitcoinu ovlivňuje pár lidí, Facebook je hřbitov a otazníky kolem čínského Tronu

Lze zákonem zajistit méně nenávisti na sociálních médiích? V Německu se o to pokoušejí a podle kritiků selhávají, píše Washington Post v Can social media become less hateful by law? Germany is trying it — and failing, critics say. Je to logické a nevyhnutelné a nejenom proto, že jde o klasický přístup Facebooku či Twitteru, kde „nevhodný“ obsah řeší lidé, kteří vůbec netuší, o co jde, a prostě mají kvóty na mazání vs. nemazání. Zásadní roli tady hraje i klasické nepochopení toho, že svoboda projevu na sociálních sítích neexistuje.Více o německém zákonu viz Německá brzda proti nenávisti na sociálních sítích – cesta k právu, nebo cenzura?

Akcionáři Applu chtějí, aby se firma postavila k tomu, co telefony dělají s dětmi. Poněkud absurdní záležitost, kde má výrobce pomůcky řešit to, jakým způsobem je pomůcka používána, zde navíc za rodiče, na kterých je, aby používání telefonů (a aplikací, sociálních sítí a her) u dětí hlídali a řešili. Pokud se do toho Apple zapojí, tak to dopadne jako vždy: bezdůvodným a škodlivým vměšováním „pro dobro“ uživatelů. V praxi to vidíme na Facebooku. Viz Apple faces a shareholder backlash over what the iPhone may be doing to our kids.

Omylem zaslaná SMS o útoku na Havaj se projevila na návštěvnosti Pornhubu. Lidé přestali koukat na porno. Jakmile ale bylo jasné, že šlo o planý poplach, tak se v ještě větší míře na porno vrhli. Fascinující. Viz Threat of nuclear apocalypse briefly puts a damper on Pornhub traffic.

Novináři, kteří si nechají platit za propagaci značek v amerických médiích, se vracejí v These are the people paying journalists to promote brands in articles. Placená reklama a sponzorovaný obsah některým značkám nevyhovuje, a tak se snaží platit přímo novinářům za to, že do článků dostanou pozitivní zmínky. Vydavatelé/média se dušují, že něco takového je absolutně nepřijatelné, přesto se to běžně děje. 1200 USD za článek ve Forbesu, 500 dolarů za článek v HuffPostu.

HuffPost ukončil spolupráci s „neplacenými přispěvateli“ a souvisí to i s kauzou novinářů nechávajících si platit za zmínky o firmách v článcích. Viz HuffPost, Breaking From Its Roots, Ends Unpaid Contributions a zajímavé na tom je i to, že právě na možnosti „blogovat“ na HuffPostu vlastně tohle médium z velké části vyrostlo a celé to bylo považováno za demokratizaci zpravodajství. Dnes HuffPost mluví o nutnosti řešit dezinformace a fake news.

The Guardian má nový design webu i tištěného vydání, viz Welcome to a new look for the Guardian. Narazíte tam na extrémně nešikovné umístění návratu na hlavní stránku vpravo nahoře a zásadní matení tím, že titulky jsou potlačeny výrazně rudými názvy „rubrik“. Chybou je i odstranění políčka pro vyhledávání, ale dá se to chápat, Guardian totiž žádné vyhledávání nemá a bohužel vás nechá hledat přes Google, který je pro zpravodajské weby už roky nepoužitelný. V případě Guardianu ještě víc, protože nemají odstraněnu inzerci a výsledky hledání prakticky nejsou vidět. Vzhledově to špatné není, ale tohle není cesta dobrým směrem.

Mozilla všechny nové funkce v prohlížeči poskytne jen na bezpečném (https) připojení, viz Secure Contexts Everywhere. Nejsem si příliš jist, že tohle je správný krok. Ale čas ukáže.

Slate neuvěřil Facebooku a nevrhl se do videa, naopak věří slovům – a podcastům. Ty dnes tvoří 25 % jeho příjmů, píše se v ‘We’re pivoting to words’: Slate says podcasts are now 25 percent of revenue. Slate bude podcastový tým posilovat a posiluje i tým psavců, zatímco jiná média psavce propouštějí. Nový design webu také podcasty posunuje blíže ke čtenářům.

10 důvodů, proč je důvěra v média na nejnižším bodě v historii, najdete v 10 reasons why Americans don’t trust the media. Text se sice týká USA, ale je to poučné čtení i pro Česko.

NowThis se po třech letech vrací, tvrzení „nepotřebujeme homepage, stačí nám sociální sítě“ se ukázalo jako mylné. Viz NowThis brings their website back after three years. Will other publishers follow?

Microsoft uvolnil PowerShell Core 6.0 pro Windows, macOS a Linux. Pokud nevíte, o co jde, tak je to druhá generace PowerShell – ta první je dostupná pouze ve Windows. PowerShell Core je multiplatformní a bude tou podobou, která bude pokračovat ve vývoji. Na Windows můžete mít nainstalované oba a je dobré vědět, že Core nemá přístup ke všemu, co je k nalezení v .NET. Viz PowerShell vs. PowerShell Core, what you need to know.

Tron je koncept bez produktu s hodnotou 14 miliard dolarů. Prý. Možná. Dost dobře i proto, že tady figuruje kouzelné slovo blockchain. Ale třeba je to opravdu celé geniální a my všichni tomu nerozumíme. Viz Tron, The $14 Billion Whitepaper With No Product.

Čínský startup Tron v čele s hvězdným šéfem, miláčkem Forbesu, přitom vzbuzuje spoustu otázek. Mluví se třeba o tom, že vzali cizí kód a přidali jen vlastní copyright. Vymýšlejí si o partnerství. V síti se odehrávají záhadné transakce. Na TRON’s sloppy PR shows everything that’s wrong with cryptocurrency startups si vezměte do ruky popcorn a připravte se na dlouhý příběh.

Jak se chyba Meltdown projevila na AWS, najdete (i s grafy) ve Visualizing Meltdown on AWS.

Kompletní „root“ pro Nintendo Switch? Na cestě:

Probuzený Chromecast může sestřelit váš Wi-Fi router. Chybu už Google uznal, pro některé routery už je náprava i přímo pro firmware routerů. Probuzený Chromecast může za jistých okolností zcela zahltit paměť routeru MDNS pakety. Je to zajímavá ukázka toho, jak složité může být řešit problémy ve Wi-Fi sítích. Viz Archer C1200 WiFi Disconnects Issue and Resolution a Having WiFi issues lately? Router problems linked to Android/Chromecast/Home devices on local network.

Doporučování na YouTube vede k 70 % toho, co sledujeme. Rozumíte tomu správně, dostat se mezi doporučovaná videa v YouTube je zásadním cílem každého marketéra. Z doporučení se uživatel v průměru věnuje sledování celých 60 minut. Viz YouTube’s recommendations drive 70% of what we watch.

V Messengeru mezi lidmi a firmami projdou 2 miliardy zpráv měsíčně, píší v On Facebook’s Messenger, people and businesses trade 2B messages a month. A navíc tu je 200 000 chatbotů, které v Messengeru stejně nejspíš nenajdete a k ničemu prakticky nejsou. Bohužel i to posílání zpráv mezi lidmi a firmami je problematické, posledním výmyslem Facebooku například je, že znemožnil ukládat obrázky pravým kliknutím. Celkově je Messenger jako platforma pro zprávy příliš komplikovaný a těžkopádný. Zásadní problém ale je, že ho není možné snadno napojit na firemní systémy péče o zákazníka. Druhý problém? Při pár stovkách zpráv měsíčně to jde, ale jakmile jich budete mít tisíce a více, tak použitelnost míří k nule.

Sdílíte fotografie z Fotek Google? Zapomeňte na soukromí. Varování v Do NOT Share Your Google Photos via Email – Not as Private as Google Drive je ale tak trochu ukázka nepochopení a naivity. Pokud prostě někomu posíláte odkaz na fotku či album, tak je logické, že tentýž odkaz může použít kdokoliv cizí, pokud sdílení není doprovázeno nutností se někam přihlásit. A poslání e-mailem musí vést k možnosti odkaz otevřít bez přihlášení, ne každý má Gmail a účet u Google.

Dolování kryptoměn s pomocí hacknutých serverů a malwaru je podle Check Pointu reálná hrozba. Hackeři vyhledávají děravé servery s Linuxem či Windows a poté na ně nasadí XMrig dolovací nástroj. Viz ‘RubyMiner’ Cryptominer Affects 30% of WW Networks.

Potlačení organického šíření příspěvků značek na Facebooku? Média se tomu věnují ještě týden poté, co s tím Facebook přišel. Tedy, popravdě, on s tím přišel někdy před třemi a více lety, jen to tehdy nejprve popíral, pak využíval těch, co mu to věřili, a prostě pokračoval v postupném utahování šroubů. Cílem je zpoplatnění pro značky, ale fungovat to stejně nebude. Další pokrytí viz Marketers Say Facebook’s News Feed Update Will Be ‘Nail in the Coffin’ for Organic Posts, Facebook to Overhaul How It Presents News in Feed a Facebook Couldn't Handle News. Maybe It Never Wanted To. Konec týdne přinesl také zajímavý článek FACEBOOK’S MOTIVATIONS. A na Lupě jsme psali, že Facebook je nemocný. Léčit se bude omezením neplaceného dosahu stránek.

Facebook se pokouší dokázat, že není médium. Tím, že zlikviduje ostatní média na své platformě. Docela zajímavá myšlenka z Facebook is trying to prove it's not a media company by dropping the guillotine on a bunch of media companies, které osobně moc nevěřím. Dle mého tady stále hraje roli to, že Facebook ovládá Mark Zuckerberg a vše se řídí jeho pokřiveným vnímáním světa.

Facebook je největší a nejsmutnější světový hřbitov. Skrývá na 50 milionů profilů zemřelých lidí a u řady z nich pozůstalí nemohou dosáhnout toho, aby tyto profily byly zrušeny, protože se Facebook rozhodl je zachovat jako virtuální pomníčky. Každý rok se počet mrtvých na Facebooku rozroste o nějaké 3 miliony. Jakkoliv článek Facebook is the world’s biggest — and saddest — cemetery zveřejnil tabloid, v tomhle má pravdu.

Uganda vytváří vlastní klon Facebooku a Twitteru. Tamní šéf Komunikační komise to zdůvodňuje tím, že chtějí, aby jim lidé neutíkali na internetu do Ameriky a měli hezky všechno doma, ale reálně v tom hledejte klasickou potřebu cenzurovat a hlídat. Nakonec jde o jednu ze zemí, která v průběhu voleb považuje za důležité vypnout sociální sítě a chatovací nástroje. Viz Get ready for Ugandan government developed social media platforms in 2018 a Uganda to launch own version of Facebook, Twitter – UCC.

243 e-knih od O'Reilly, které můžete mi kompletně zdarma, najdete na www.oreilly.com/free/reports.html.

Nejpopulárnější aplikace pro Android a iOS roku 2017 najdete v The Most Popular Google Android and Apple iOS Apps of 2017. Žebříček z Google Play ovlivňuje to, že jde o nové aplikace.

Google Duo umožňuje volat i lidem, kteří aplikací nemají. Má to ale háček, funguje to přes App Preview funkčnost (takže jenom na Androidu), volaný musí mít u Google účtu přidané telefonní číslo a ještě povolené App Preview Messaging. Na konci volání se volaným Google pokusí vnutit instalaci Duo. Chaos v chatovacích aplikacích tak Google nevyřešil ani v roce 2018. Ještě stále lze se smíšenými úspěchy používat Hangouts, ale ty byste měli opustit a začít používat Duo a Allo. Hangouts se navíc dělí na Chat a Meet. Vítejte v Google. Viz Google Duo Lets You Call People Without the App.

Instagram nově ukazuje, kdy jste byli naposledy online, takže pozor. Prozatím si to můžete vypnout, ale je jen otázka času, kdy to tam bude povinně. Viz Instagram now shows when users were last active a v Nastavení hledejte Zobrazit stav aktivity/Show Activity Status.

WhatsApp Business je venku, pro Android a prozatím zadarmo. To prozatím je důležité, protože tady probíhá totéž co na Instagramu: snaha identifikovat firmy, převést je na firemní profily (aplikace) a poté zpoplatnit užívání. Viz WhatsApp spustil aplikaci pro firmy, dostupná je zatím jen v několika zemích nebo WhatsApp Business finally rolls out for Android — and it’s totally free (for now) a v Česku je aplikace zatím nedostupná.

Růst času tráveného v aplikacích se zpomaluje, meziročně je to pouze 6 % proti jedenácti v předchozím období. Viz Flurry State of Mobile 2017: With Captive Mobile Audiences, New App Growth Stagnates.

Hodnotu bitcoinu výrazně ovlivňuje několik jednotlivců, skok ze 150 na 1000 USD způsobil jeden jediný člověk. Přišel na to tým výzkumníků, podle kterých je trh ovlivňován jedním nebo dvěma hráči. Ve hře jsou přitom obchody s bitcoiny, které obchodující roboti vůbec nevlastnili, a roli zde hraje i Mt. Gox a hack, při kterém někdo získal 600 tisíc BTC. Viz Researchers find that one person likely drove Bitcoin from $150 to $1,000 a Price Manipulation in the Bitcoin Ecosystem.

Facebook zasadil smrtící ránu médiím financovaným inzercí, píší v Facebook delivers deathblow to ad-driven media models; how publishers can fight back, a něco na té myšlence je. Facebook a Google ovládají 63,1 % digitálního inzertního trhu v USA. Místo pro někoho jiného tam příliš není, navíc příliš často právě Facebook či Google ukrajují z příjmů, na kterých nemají žádnou zásluhu. Poučné v tomto článku je i to, jak Facebook neustále vše mění a vlastně nedělá nic jiného, než že vytváří další a další nutné náklady pro vydavatele, aniž by něco reálného přinesl. Hodně poučné čtení.

Kolik stojí počítačové hry? V The cost of games najdete dobrou analýzu toho, kolik peněz je potřeba na vytvoření počítačových her a jak se v čase tyto náklady vyvíjí. A také jak roste velikost her a další možné pohledy.

Sedm způsobů, jak infografiky mohou pomoci vašemu podnikání, najdete v 7 Ways Infographics Can Boost Your Business in 2018 [Infographic].

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

