Ceny digitální reklamy rostou, uživatelé Androidu čelí sledování a Facebook to myslí vážně s podcasty

Cory Doctorow: Facebook by neměl rozhodovat o tom, jak používáte Facebook. Pravda. Bohužel Facebook rozhoduje zcela o všem. Zejména o tom, koho smíte vidět a kdo smí vidět vás. Doctorow se vrací k pluginu Unfollow Everything, který umožňoval lidem odsledovat vše. Byla to jejich vůle, tedy to, co chtěli, Facebook rozhodl, že se to nesmí, a autor pluginu dostal celoživotní ban.

Hacker X zodpovědný za impérium Trumpových fake news se odmaskoval, píší v Ars Technica. Šlo o jednu z největších fake news aktivit v USA založenou na množství webů a skupin na Facebooku a zaměstnávající tým autorů a editorů. Cílem bylo ovlivnit volby v roce 2016 ve prospěch Donalda Trumpa. Poučné čtení.

Zvláštní příběh dvojitého agenta u Applu. Na jedné straně „vynášel“ informace z Applu, na druhé straně donášel pro Apple. Na Twitteru působil například jako @YRH04E či @jvhresearch. Aktuálně na @andreyauxenfers. Čtěte v Apple’s Double Agent.

TELEgraficky

SM64 portované na iOS (github) ■ Scaler, bude se líbit ■ 100 nejlepších specialistů na marketing obsahu ■ Ubuntu 21.10 (Impish Indri) ■ Xerox Alto Emulator ■ 41 milionů dolarů pokuty pro Tether ■ Parallels 17.1 umí virtuálně Windows 11 včetně TPM 2.0 ■ Příběh Carla Sagana ■ Baldur’s Gate 3

WEBDESIGN, INTERNET

Někteří lidé používají hlasové vyhledávání pro lokální obchody. Zajímavé ale je, že pouze málo z nich věří výsledkům. Pro hledání informací o obchodech a firmách (obecně) nejčastěji využívají Google (89 %) a bohužel na druhém místě je Facebook s 48 procenty. Tam je kvalita hledání informací skutečně velmi problematická. Třetí a čtvrté místo sdílí Yelp a Instagram. Prvně jmenovaný v Česku moc nefunguje, druhý je pro něco takového prakticky nepoužitelný.

HARDWARE

Luna Display je USB hardware, který promění iPady v displej pro PC i Mac. A aby toho nebylo málo, tak Mac jako další displej pro Mac a headless režim, kde Mac či iPad jde použít jako hlavní displej pro Mac mini nebo Mac Pro.

Facebook zkoumá systémy umělé inteligence, které vidí, slyší a pamatují si vše, co děláte. Využití například v AR brýlích, ale ve spojitosti s Facebookem se to dá označit jedině jako další strašidelná záležitost.

SOFTWARE

Microsoft Translator přidal 12 jazyků a dialektů, celkem umí 103 jazyků a pokrývá tak 72 procent světové populace.

Call of Duty nasazuje Ricochet pro boj s cheatery. Nejzajímavější na tom je, že jde o ovladač na úrovní jádra Windows.

Sysinternals Suite je nově dostupná z Microsoft Store. Extrémně užitečná kolekce aplikací a stažení z Microsoft Store je dobrá pro automatické aktualizace.

EVE Online je nově v nativní podobě pro Mac, není už tedy třeba zápasit s emulovanou verzí z Windows.

Valve do Steamu nepustí NFT, kryptoměnové či blockchainové hry. Viz What you shouldn’t publish on Steam a nově přidaný bod třináct.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vysoké ceny a omezené cílení nutí společnosti přehodnotit digitální reklamu. Za dva roky se na Facebooku cena reklamy zvýšila o 33 procent, na Instagramu o 23 % a u Googlu stoupla průměrná cena za proklik o 23 procent.

Co když je výkonnostní reklama jen analytický podvod? Inzerujte těm, kteří jsou již připraveni nakupovat, a uvidíte fenomenální návratnost investic do reklamy bez jakéhokoli zvýšení prodeje. Dost dobré čtení.

Minimum dospělých Američanů přijme vždy cookies na webech. Přidejte si k tomu, že marketéři jsou stále závislí na cookies třetí strany, a začíná být vidět, že tu někde je velký problém.

Netflix vyhodil organizátorku protestní akce trans zaměstnanců. Důvodem mělo být, že vynesla údaje o speciálu od Davea Chappella. Zajímavé čtení i v Ted Sarandos Doubles Down on Dave Chappelle Defense: ‘Content Doesn’t Directly Translate to Real-World Harm’.

V Applu potřebovali vyhodit Ashley Gjøvik. Zdůvodnili to například její selfie na Twitteru, kterou vyfotila vlastním telefonem. Podivuhodný příběh v Apple Wanted Her Fired. It Settled on an Absurd Excuse.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Google odstranil reklamu na stalkerware aplikace. Ta se i přes dřívější zákaz stále v Google Ads objevovala a používala k tomu řadu pokročilých technik, jak obcházet detekci Googlu.

Využití AI pro klonování hlasu? Využito ke krádeži 35 milionů dolarů z banky. V tomto případě nedošlo k oklamání počítačového systému, ale k typické lidské chybě.

Zajímavý vývoj: Google žaluje Epic Games pro porušení smlouvy. Jde o stejný problém jako u Applu, tedy že ve Fortnite Epic Games vybírali platby přímo. Via Google says Fortnite’s in-app purchase swap was a breach of contract, sues Epic.

Nová studie ukazuje nebývalou úroveň sledování dat uživatelů na Androidech. Různí výrobci předávají různé věci, ale napříč systémy jde o bezprecedentní množství informací. Od informací o uživateli a telefonech, o využívání aplikací, různorodé telemetrie a řadu dalších informací. Data jsou přitom běžně sdílená s třetími stranami, od Microsoftu, LinkedIn a Facebooku až po záplavu dalších. Mimoto tato data prakticky vždy končí či projdou skrz Google. Vypnout něco takového? Nemožné. V objemu přitom běžně jde až o 150 kB dat za hodinu.

Vlastně nic nového. AllBlock místo blokování reklamy přidává do Chrome i do Opery vlastní inzerci. Podobné schéma už tu bylo mnohokrát. Podrobnosti v The ad blocker that injects ads. A až si budete do prohlížeče přidávat rozšíření, tak opatrně. Z Google Play je už AllBlock odstraněný, ale ti, co ho mají v prohlížeči, to musí udělat ručně.

Reklama na Facebooku dokáže zacílit na jednoho člověka. Skutečně pouze na jednoho konkrétního člověka. Ukazuje to nová studie (PDF) týmu vědců ze Španělska a Austrálie. Facebook by přitom teoreticky neměl umožňovat reklamu, která nemá dostatečný počet možných cílů.

Moskva v metru spustila systém placení obličejem. I přes námitky ohledně soukromí. V provozu je ve více než 240 stanicích. Viz též Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях метро.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram zavede funkci „dát si pauzu“ a bude „odrazovat“ teenagery od škodlivého obsahu. Nick Clegg z Instagramu si představuje, že když se dítě bude na Instagramu nadměrně dívat na „nevhodný“ obsah, tak ho Instagram vyzve, aby ho přestalo používat. Viz též Pausing “Instagram Kids” and Building Parental Supervision Tools.

LinkedIn v Číně končí. Microsoft jej nahradí novou aplikací InJobs bez funkčnosti sociálního média. Ve vyjádření se důvod skrývá ve větě „V Číně se také potýkáme s výrazně náročnějším provozním prostředím a vyššími požadavky na dodržování předpisů.“ Via China: Sunset of Localized Version of LinkedIn and Launch of New InJobs App Later This Year.

TikTok v druhém čtvrtletí odstranil 81 milionů videí pro porušování pravidel. Pro představu, jde o jedno procento z celkového počtu nahraných videí. Detaily v TIKTOK Q2 2021 COMMUNITY GUIDELINES ENFORCEMENT REPORT.

Facebook bude bojovat proti sexuálnímu harašení celebrit a masovému harašení vůbec. Zda to pomůže zbavit se dikobrazů (dick-pics), jasné není. Bude-li to stejně kvalitní jako boj proti pornografií v Messengeru, tak se nezmění nic. Mezi celebrity nově Facebook počítá i novináře a obránce lidských práv. Podrobnosti v Advancing Our Policies on Online Bullying and Harassment.

Facebook slibuje, že přestane skrytě propojovat účty uživatelů Facebooku a Instagramu. S ohledem na to, jak hodně jsou už aplikace Facebooku provázané, je to ale něco, co nelze zastavit.

20 důvodů, proč opustit sociální média je velmi užitečné čtení. Možná vám to pomůže. Získáte spoustu času, budete se cítit lépe, budete více sociální a z FOMO se stane JOMO.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple odmítl pustit do App Store horoskopy. Prý jich je tam už dostatek, a ještě navíc je lze brát jako spam. Apple skutečně na něco takového má bod v pravidlech.

Also avoid piling on to a category that is already saturated; the App Store has enough fart, burp, flashlight, fortune telling, dating, drinking games, and Kama Sutra apps, etc. already. We will reject these apps unless they provide a unique, high-quality experience.

Google opouští vlastní design aplikací, na iOSu použije obvyklý vzhled aplikací. Což je vlastně dost dobrá zpráva, protože zápasit s originálními nápady Googlu na iPhonu či iPadu, zatímco vše ostatní je v zaběhnuté podobě, nikdy nebylo moc zábavné.

Facebook to myslí vážně s podcasty, do aplikace přidal záložku Audio s podcasty, živým zvukem a SoundBites, krátkými zvukovými klipy. Je součástí Facebook Watch, v Česku ale prozatím ne.

WhatsApp nasazuje šifrování záloh ukládaných v cloudu. Pokud máte štěstí a už to k vám dorazilo, tak stačí zapnout v Nastavení/Settings −> Chaty/Chats −> Zálohy chatů / Chat Backups a tam aktivovat Koncové šifrování záloh / End-to-End Encrypted Backup. Budete si muset vytvořit 64číselný šifrovací klíč a uložit si ho – někam offline nebo ideálně do správce hesel. Případně využít „backup key vault“, kam se klíč uloží, a chránit ho heslem. Šifrovací klíč navíc není možné použít bez znalosti uživatelského hesla.

WeChat slibuje, že se přestane zajímat o fotografie uživatelů. Poté, co byl technologickým bloggerem obviněn ze šmírování v knihovnách fotografií a skutečnost vyvolala značnou nelibost veřejnosti. Vedle WeChat to ještě mají dělat další čínské aplikace jako QQ či TaoBao. Fotografie uživatelů tyto aplikace zajímají často a na pozadí, bez zjevného důvodu. Vysvětlení WeChatu upozorňuje, že to dělá na základě upozornění operačního systému o změnách a fotografie nejsou nijak zpracovávány a nejsou odesílaný „domů“. Podrobnosti ve WeChat promises to stop accessing users’ photo albums amid public outcry a Many apps such as WeChat/QQ/Taobao repeatedly read user albums in the background.

Nejčastější aktivita na mobilním telefonu? E-maily a focení. Na třetím místě surfování na internetu a následně mapy/navigace, online nakupování, sociální sítě a hudba/pošta. Kompletní přehled v These Are the Most Common Activities on Mobile Phones.

STARTUPY A EKONOMIKA

Bitcoin by mohl vyvolat finanční kolaps, varuje zástupce Bank of England. Sir Jon Cunliffe nebezpečí přirovnává k pádu v roce 2008 a volá po regulacích kryptoměn.

Za 14 let stouply ceny iPhonů o více než 80 procent. Oproti prvnímu iPhonu tak ty dnešní jsou o více než 400 dolarů dražší. V Česku cena stoupla o 37 procent. Detaily v iPhone Price Index.

Podle průzkumu společnosti Plaid se podíl amerických spotřebitelů, kteří používají technologie ke správě svých financí, zvýšil z 58 % v loňském roce na 88 % v letošním roce.

5,2 miliardy dolarů BTC transakcí je spojeno s nejrozšířenějšími variantami ransomwaru. Plyne to ze zprávy ministerstva financí Spojených států.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.