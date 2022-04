Březen 2022 se zapsal do historie kryptoaktiv nejen snahou o utužení mezinárodního dohledu nad světem necenzurovatelných peněz a decentralizovaných financí a praktickou ukázkou toho, jak mohou kryptoměny efektivně pomáhat ve válkou zasažených oblastech, byl to také měsíc, kdy investoři napumpovali do kryptoměnových startupů třetí největší objem peněz v dosavadní kryptoměnové historii.

Pro toho, kdo sleduje dění na scéně rizikového kapitálu a není mu svět kryptoměn úplně cizí, to možná nebude až zase takové překvapení. Přesto je nezpomalující příliv nových peněz do kryptoměnových firem, který je v ostrém kontrastu s opadajícím zájmem hlavní investorské masy uživatelů o kryptoměny, fascinující. Dalo by se říci, že jde o stále zrychlující pokračování trendu, který vypukl v loňském roce, kdy investoři stačili do začínajících i rozvíjejících se krypto firem nalít celkem 28 miliard dolarů, to je zhruba dvojnásobek investic za předchozích šest let dohromady.

Na rozdíl od ceny hlavních kryptoměn, která míří již několik měsíců takzvaně do boku, pokračovalo investorské šílení okolo blockchainových platforem, NFT, web3 a krypto startupů i první dva měsíce roku, které tak vytvořily nové historické měsíční rekordy. Březen sice předchozí měsíce nepřekonal, i tak se již ale do historie světa kryptoměn zapsal jako třetí nejúspěšnější měsíc ve sbírání rizikového kapitálu. Vznikly také další nové fondy rizikového kapitálu zaměřené primárně nebo čistě na krypto projekty. Za všechny zmiňme Electric Capital, Bain Capital či Bessemer Venture Partners.





Přes 225 kryptoměnových startupů obdrželo od rizikových kapitalistů 3,5 miliardy dolarů. Když si tyto peníze trochu rozklíčujeme, zjistíme, že již druhý měsíc v pořadí nedominují investicím obchodní platformy a NFT startupy, ale skutečné infrastrukturní projekty. Společnosti jako ConsenSys, Aptos nebo Optimism si v březnu přišly během investičních kol na částky znatelně přesahující 100 milionů dolarů. Šlo tedy o takzvané megadealy. V případě ConsenSys se investice v rámci investičního kola D vyšplhala dokonce na již poměrně extrémních 450 milionů USD.

Přestože zájem koncových uživatelů o svět NFT, respektive alespoň jejich nákup, v březnu citelně ochladl, pro rizikové kapitalisty to rozhodně neplatilo. Téměř 45 procent všech březových investic zamířilo právě do kategorií NFT a blockchain gamingu. V souhrnu se tak jedná o částku 1,2 miliardy dolarů vybraného kapitálu. Za celé čtvrtletí se tak podařilo vybrat částku, která se pomalu, ale jistě přibližuje k polovině peněz investovaných během loňského roku – dělá 12,5 miliardy dolarů. Pokud jde kvartální srovnání, je to opět rekord. Ten předchozí padl v závěrečném čtvrtletí roku 2021, tehdy ale ještě byl entusiasmus rizikového kapitálu ve větším souladu s náladou široké veřejnosti.

Pro srovnání se ještě zastavme u prvních dvou měsíců roku, které zatím investiční šílenství okolo blockchainových firem, krypto a NFT projektů korunují. V lednu investoři nasypali do zhruba 200 krypto startupů neuvěřitelných pět miliard dolarů a vytvořili tak nový rekord. Nejvíce peněz zamířilo do obchodních platforem, depozitářů, infrastrukturních a finančních služeb. Proběhlo také 15 obřích investičních kol, v jejichž rámci se firmám podařilo naráz vybrat více než 100 milionů dolarů. Rekord vytvořil Fireblocks s 550 miliony dolarů.

Únor si vedl velmi podobně jako leden, zajímavý je ale především jednou investiční anomálií. Tou je infrastrukturní startup Alchemy, který v únoru oznámil uzavření investičního kola série C1, během kterého se vybralo 200 milionů dolarů, což firmu ocenilo na 10,2 miliardy dolarů. Pokud o nějaké krypto firmě můžeme říci, že je její úspěch u investorů hodně rychlokvašený, pak je to právě ona. V dubnu loňského roku firma v rámci investiční série B vybrala 80 milionů, což startup ohodnotilo na půl miliardy dolarů. Už v říjnu ale v rámci investičního kola série C získala dalších 250 milionů a valuaci 3,5 miliardy dolarů. To je skoro dvacetinásobný nárůst, počítáno od loňského jara. Průměrně si tak firma zatím každý měsíc připsala 1,1 miliardy dolarů.

A právě Alchemy dobře demonstruje skryté riziko podobných investic. Nedělá totiž nic unikátního a nenahraditelného. Společnost vyvíjí produkt pojmenovaný Supernode. Nejde vlastně o nic jiného než o blockchainové API pro platformy Ethereum, Polygon, Arbitrum a několik dalších. Něco, co si pro každou síť můžete na pár kliknutí stáhnout z Githubu v prověřené open source variantě, protože je to esenciální součást každé ze jmenovaných sítí. Komerční produkt sází hlavně na jednoduchost instalace a správy a technickou podporu, což má dalším firmám usnadnit průnik do krypto světa. Opravdu ale u mladičkého startupu ospravedlňuje valuaci přes deset miliard dolarů?