CES 2021 je tady. Jaké novinky představují světoví výrobci televizorů?

Samsung

Korejská společnost Samsung propaguje své letošní novinky v oblasti audiovize sloganem „Až za hranice vnímání“. V praxi to znamená, že vsadila na další vylepšování obrazu a zvuku. Televizní portfolio pro rok 2021 tvoří produktové řady Neo QLED, Micro LED a Lifestyle TV.

V případě Neo QLED má kvalitu obrazové a zvukové složky vylepšovat procesor Neo Quantum a algoritmy hlubokého strojového učení, které zohledňují typ vysílaného obsahu a divácké návyky konkrétního uživatele. „Technologie Neo QLED umožňuje ovládat jas v 12bitové hloubce v 4096 krocích, čímž se rozšiřuje oblast mezi nejtmavším a nejsvětlejším bodem a sledování obrazu v HDR kvalitě je opravdovým zážitkem,“ vysvětluje firma.

Světelný zdroj v těchto modelech označuje Samsung jako Quantum Mini LED. „Diody Quantum Mini LED dosahují jen 1/40 výšky běžné LED diody. Místo obvyklé technologie, kdy se světlo rozptyluje čočkou a každá dioda je připevněná samostatně, využívá systém Quantum Mini LED tenoučkých mikrovrstev pro větší počet diod současně,“ uvádí podkladové materiály výrobce.

Zvuk vylepšuje technologie Object Tracking Sound Pro, kdy prostorový zvuk odpovídá pohybu objektů na obrazovce. Systém také analyzuje zvukové okolí televizoru a upravuje parametry zvuku místnosti, v níž se přístroj nachází. Vlajkovými modely této řady se stanou 8K televizor QN900A a 4K televizor QN90A.

Dražší přijímače s většími úhlopříčkami obrazovek využijí technologii Micro LED. „Všechny jsou vybaveny mikrometrovými diodami, díky nimž není zapotřebí podsvícení a barevné filtry známé z konvenčních LED obrazovek. Diody produkují vlastní světlo a díky tomu obraz vyniká špičkovým barevným podáním a jasem. Skládá se ze 24 milionů samostatně ovládaných diod,“ popisuje technologii Samsung.

Modely řady Micro LED jsou vybavené technologií Majestic Sound s prostorovým provedením 5.1. Samsung tvrdí, že nepotřebují žádné externí reproduktory a „z běžné domácnosti se stane luxusní kino“.

Televizory mají minimalistický design a na jejich obrazovce může být poskládaný obsah až ze čtyř různých zdrojů (včetně čtyř portů HDMI). Koronavirová pandemie přiměla výrobce, aby kromě tradičních systémů domácí zábavy upravil televizory také pro práci na dálku. Upozorňuje tedy své zákazníky na možnost videohovorů na velké obrazovce prostřednictvím Google Duo anebo zobrazení dat z propojeného počítače.

Technologií Micro LED budou vybaveny 4K televizory s úhlopříčkami 88", 99" a 110". Velkým rozměrům bude bezpochyby odpovídat také velká cenovka, avšak firma zatím ceny nestanovila. „Na český trh budou nové televizory uvedeny postupně od března 2021,“ uvedl Samsung v tiskové zprávě. Nejprve budou k dispozici úhlopříčky 99" a 110", menší verze mají přijít na trh až koncem roku.

U všech modelů řad QLED a Neo QLED pro rok 2021 jsou k dispozici nové funkce pro uživatele se speciálními potřebami: Caption Moving, Sign Language Zoom nebo Multi-Output Audio, které ocení lidé s poruchami či ztrátou zraku a sluchu. V roce 2022 se Samsung chystá rozšířit funkci Voice Guide, tedy hlasovou instruktáž pro lidi s poruchami zraku, i do dalších produktových kategorií.

U lifestylových televizorů slibuje Samsung nový design a tvary. Například letošní varianta modelu The Frame bude mít tenčí provedení a více funkcí. „V porovnání s předchůdci je nový typ o 46 % tenčí, což odpovídá standardnímu obrazovému rámu,“ vysvětluje firma. Rámeček bude v pěti odlišných barvách a dvou stylech.

Sony

Konkurenční Sony letos vsadí na 4K a 8K televizory Bravia XR. Označuje tak OLED televizory s úhlopříčkami až 100". Letošní přijímače budou také první, které opustí systém Android TV a přejdou na nástupnické rozhraní Google TV. Podle vyjádření firmy pro zahraniční média se momentálně neuvažuje o aktualizaci na Google TV například u loňských modelových řad.

Podle webových stránek českého zastoupení to vypadá, že by na českém trhu měly být dostupné modely XR-55A90J (55"), XR-65A90J (65") a XR-83A90J (83"), přičemž jejich ceny nebyly zatím stanoveny. Sony u nich zdůrazňuje novinku v podobě „kognitivní inteligence“, která se snaží nabídnout realističtější obraz a zvuk v závislosti na konkrétní scéně. Marketingové materiály Sony sebevědomě mluví o tom, že „televizory jsou navrženy tak, aby přemýšlely jako my“. Méně poeticky řečeno by to mělo znamenat, že místo jednotlivého vyhodnocování prvků obrazu, například barev, kontrastu a detailů, budou nové televizory vyhodnocovat všechny tyto složky souběžně. Zobrazení pak bude vyváženější.

„Procesor rozděluje obrazovku na stovky oblastí, ve kterých rozpoznává jednotlivé objekty“, vysvětluje Sony podstatu technologie. Například se pokusí určit, co je hlavní objekt, a u něj pak lépe prokreslí detaily. „Tím zajistí, že objekt získá realistickou hloubku ostrosti a vynikne stejně jako v reálném světě,“ tvrdí výrobce. Chlubí se také funkcí XR 4K Upscaling, která by měla u obrazu přepočítaného do vyššího rozlišení umět nahradit chybějící textury a detaily, například zvířecí srst.

Nové televizory mají zvuk vysílat všemi směry, tedy i svisle, a zohledňovat umístění objektů na obrazovce. Výsledkem má být prostorový zvuk a plnohodnotné vnímání scény. Zapracována byla také technologie vylepšující dialogy postav, řeč by tedy měla být zřetelněji slyšet.

K dalším vychytávkám patří podsvícený dálkový ovladač z broušeného hliníku, vícepolohový stojan nastavitelný ve třech směrech nebo světelný snímač, který optimalizuje barvu a jas obrazu podle světelného zdroje a prostředí místnosti. Předplatitelé Netflixu by mohli ocenit režim kalibrovaný pro sledování původní tvorby této videoplatformy tak, aby „zůstala zachována vize a záměr režiséra“.

LG

Produktové řadě prémiových LCD televizorů LG pro rok 2021 budou vévodit přijímače QNED Mini LED. Letošní produktová řada zahrnuje 10 nových modelů s rozlišením 4K a 8K, které mají úhlopříčku až 86". „Jako první televizory, kombinující technologie quantum dot a NanoCell v jednom produktu, produkují LG QNED neuvěřitelně přesné barvy, zatímco pokročilé LED podsvícení nabízí lepší kontrast a hlubší černou pro výjimečné živé a realistické zobrazení,“ vysvětluje firma. Podsvícení Mini LED zahrnuje až 30 tisíc malých LED.

Představen by měl být také zakřivený 4K televizor s úhlopříčkou 48", jehož cílovými zákazníky by měli být spíše počítačoví hráči, protože jinak je móda zahnutých televizorů v domácnostech spíše na ústupu.

Letošní televizory budou vybaveny operačním systémem Web OS 6.0 s předělaným uživatelským rozhraním. Vylepšen má být rovněž dálkový ovladač Magic Remote. Podrobnosti by měl výrobce odhalit v průběhu pondělní keynote.

TCL

TCL na veletrhu CES 2021 představí novou generaci Mini LED televizorů. Firma podrobnosti předem nesdělila, odhalí je v 17 hodin českého času.

Panasonic

Největší novinkou pro tento rok má být OLED televizor JZ2000, který se bude vyrábět s úhlopříčkami 55" a 65". Bude to první model této firmy podporující HDMI 2.1. Podobně jako jiní výrobci chce i japonská společnost zabodovat u hráčů, televizor tedy bude disponovat „extrémním herním režimem“ s minimalizovanou vstupní odezvou.

Také zde se nezapomněl marketing pochlubit umělou inteligencí. „Televizor je vybaven novým procesorem, který dokáže pomocí umělé inteligence určit, jaký druh obsahu sledujete, a automaticky optimalizovat obraz i zvuk tak, abyste si vždy mohli dopřát co nejlepší zážitek, bez složitého nastavovaní,“ zdůrazňují oficiální podklady. Procesor HCX Pro AI je schopen identifikovat a analyzovat přehrávaný obsah v reálném čase. Subsystém porovnává přehrávaný program s knihovnou různých typů obsahu, na které se naučil optimalizovat kvalitu obrazu i zvuku.

K reproduktorům směřujícím dopředu a nahoru přibyl pár reproduktorů s výstupy do stran. „Toto řešení nazývané 360° Soundscape Pro je schopno poskytovat úchvatné zvukové zážitky systému Dolby Atmos,“ podotýká Panasonic.

4K televizor má vylepšený operační systém ve verzi 6.0, který bude formou aktualizace dostupný také pro vybrané starší modely. Novinkou bude režim My Scenery, kdy na obrazovce zůstane vybraná fotografie nebo uklidňující video. Duální připojení Bluetooth umožňuje televizoru přenášet zvuk na dvě samostatná zařízení Bluetooth současně. Výrobce uvádí jako příklad rodiče, kteří se chtějí pozdě v noci dívat na film, ale nechtějí vzbudit děti – díky této funkci tak každý bude mít při sledování televizoru svá sluchátka.

Podrobnosti o všech produktových novinkách pro tento rok chce Panasonic sdělit až v březnu.

Článek postupně aktualizujeme podle oznámených novinek.