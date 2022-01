CES 2022: Výrobci televizorů ukázali první novinky letošního roku

LG

Na trh se chystají 4K OLED televizory z řady evo Gallery Edition. Podle výrobce zobrazují hlubší odstíny černé a vyšší jas, čehož dosahují díky novému systému Brightness Booster. Prvky obrazu vyhodnocují algoritmy a o plynulý výkon se stará procesor α9 Gen5. Modely OLED evo (s výjimkou variant 42" a 48") mají být jasnější ve srovnání s tradičními modely LG OLED podobné velikosti.

Novinkou je OLED televizor s úhlopříčkou 42", dosud nejmenší dostupná byla 48". Naopak největší představený OLED televizor je model G2 z řady evo Gallery Edition, s úhlopříčkou 97".



Autor: LG LG OLED TV 97G2

Gallery Edition se řada jmenuje kvůli tomu, že věrohodně zobrazuje reprodukce obrazů, takže v decentním rámu vypadá ve stand-by režimu jako zavěšené umělecké dílo, a ne jako televizor.

Podobně jako u jiných výrobců i novinky značky LG spoléhají na vylepšené algoritmy, které identifikují objekty v popředí a v pozadí obrazu. Všechny novinky disponují obnovovací frekvencí 120 Hz. Hráči využijí novou nabídku Game Optimizer, přímou podporu herních streamovacích platforem nVidia GeForce Now a Google Stadia, rychlou odezvu, čtveřici portů HDMI 2.1 nebo automatické přizpůsobení jasu v tmavé místnosti.

Operační systém WebOS změní číslování verzí, u letošních televizorů bude jednoduše označován jako WebOS 22. Přibudou do něj uživatelské profily, v nichž si každý divák nastaví obsah podle sebe, nebude ale možné změnit parametry obrazu nebo zvuku. V druhé polovině roku má být dostupná funkce Room to Room Share, v podstatě zrcadlení televizního obsahu z jednoho televizoru na druhý, pokud jsou obě zařízení na stejné bezdrátové síti. Ke zdroji signálu může být připojen jen jedno zařízení, druhé zobrazí totéž, co vidí uživatel v jiném pokoji.

Televizory mohou být připevněny na zeď, stát na trojnožce, anebo na novém typu otočného stojanu. Avšak stojany nejsou součástí balení, pořizují se zvlášť. Výchozí variantou je držák na zeď.

Řada Úhlopříčky (") Procesor Obnov. frekvence Verze HDMI Rozlišení Z2 88, 77 A9 Gen 5 120 Hz 2.1 8K G2 97, 83, 77, 65, 55 A9 Gen 5 120 Hz 2.1 4K C2 83, 77, 65, 55, 48, 42 A9 Gen 5 120 Hz 2.1 4K B2 77, 65, 55 A7 Gen 5 120 Hz 2.1 4K A2 77, 65, 55, 48 A7 Gen 5 60 Hz 2.0 4K

Sony

Neustále hledáte, kam jste položili dálkové ovládání? Sony vám ho pomůže najít. Její chystaný Mini LED televizor Z9K a rovněž QD-OLED televizor A95K mají přibalené ovladače se zvukovou odezvou. Jsou o 36 procent menší než ty dosavadní, takže klidně mohou někam zapadnout. Stačí ale nahlas vyslovit „OK Google, find my remote“ a přepínač hlasitě pípne.

Zmíněný televizor A95K je vůbec první s technologií QD-OLED (Quantum Dot-OLED), má uchvátit dokonalým podáním černé barvy, vynikajícím jasem a kontrastem. Výrobcem QD-OLED panelu je Samsung, který rovněž plánuje vlastní televizor s touto technologií, ale zatím ho oficiálně neoznámil.

Ještě lepší zvuk má zajistit technologie Acoustic Surface Audio+. K přístroji se dodává malá webkamera Bravia Cam, která po upevnění na horní okraj televizoru aktivuje možnost videochatů. Později má sloužit k ovládání televizoru pomocí gest. Také je v přípravě funkce rozeznání pozice diváka, takže televizor přizpůsobí zvuk podle toho, v jaké vzdálenosti a úhlu od něj sedíte.



Autor: Sony Bravia Cam na televizoru Sony A95K

Coby výrobce PlayStationu nemůže Sony opominout kvalitní herní zážitek, hráče tedy láká na automaticky vylepšené HDR a uzpůsobené režimy obrazu při hraní na PS5. Model A95K bude dostupný s úhlopříčkami 55" a 65". Zájemcům o menší úhlopříčky musí stačit OLED A90K (ve velikostech 42" a 48").

Předním letošním modelem bude Z9K 8K Mini-LED Bravia XR s operačním systémem Google TV. Televizor bude dostupný s úhlopříčkami 75" a 85". I tento přijímač je vybaven rozeznáváním pozice a vzdálenosti objektů v obraze, zaostří tedy objekty v popředí a mírně rozmlží objekty v pozadí. Celkový výkon reproduktorů je 85 W. I v případě tohoto televizoru bude možné využít rozšiřující funkce kamery Bravia Cam, například automatické ztlumení jasu, když před televizí nikdo nesedí. Oficiálně se ale zatím počítá jen s videohovory.



Autor: Sony Z9K 8K Mini-LED Bravia XR

Model Z9K se dále chlubí režimem kalibrovaným speciálně pro Netflix, jehož smyslem je co nejvěrnější podání obrazu bez ohledu na intenzitu světla v místnosti.

Řada Podsvícení Úhlopříčky (") Rozlišení Obnov. frekvence Hledání ovladače Kamera Z9K Mini-LED 75, 85 8K 120 Hz Ano Součástí A95K QD-OLED 55, 65 4K 120 Hz Ano Součástí A90K OLED 48, 42 4K 120 Hz Ano Volitelná A80K OLED 55, 65, 77 4K 120 Hz Ne Volitelná X95K Mini-LED 65, 75, 85 4K 120 Hz Ne Volitelná X90K Full-array LED 55, 65, 75, 85 4K 120 Hz Ne Volitelná X85K Direct LED 43, 50, 55, 65, 75, 85 4K 120 Hz Ne Volitelná X80K Direct LED 43, 50, 55, 65, 75, 85 4K 60 Hz Ne Volitelná

Samsung

Kromě nových televizorů oznámil Samsung přenosný projektor The Freestyle. V České a Slovenské republice bude možné ho předobjednat od 17. ledna a začátek prodeje se očekává během února 2022. Doporučená maloobchodní cena pro český ani slovenský trh však nebyla ještě stanovena. Projektor umožňuje 180° nastavení projekce, promítat se tedy může nejen na stěnu, ale třeba na strop. Je vybaven automatickým zarovnáním a zaostřením obrazu. Dokáže promítat obraz s úhlopříčkou od 30" do 100". Má vestavěný 5 W reproduktor a prostřednictvím aplikace SmartThings dovoluje zrcadlit obsah telefonů se systémem Android nebo iOS. Rozlišení projektoru je 1920 × 1080, životnost světelného zdroje uvádí výrobce 20 000 hodin.



Autor: Samsung Samsung The Freestyle

Chytré televizory budou mít nové ovládací rozhraní Smart Hub, jež má umožnit vyhledávání a správu obsahu podle preferencí konkrétního uživatele. Samostatnou sekcí bude Herní centrum (Gaming Hub), které umožní přístup do herních streamovacích služeb Nvidia GeForce Now, Stadia (až do rozlišení 4K) a Utomik. Rozpozná také herní zařízení připojené přes HDMI. Při hraní budou podporovány ovladače PlayStation a Xbox.

Televizory nabídnou novou aplikaci Watch Together, která aktivuje videohovor s přáteli a rodinou během sledování televizních pořadů anebo hraní her. Společně pak mohou komentovat dění na obrazovce.

K modelům roku 2022 lze zakoupit také různé doplňkové příslušenství, například stojan s automatickým otáčením, který přenastaví obrazovku do svislé polohy při sledování záběrů z mobilu natočených na výšku. Jako doplněk k tomuto příslušenství budou produkty roku 2022 podporovat vertikální rozhraní, včetně aplikace Smart Hub a funkce Multi View.

Podrobnosti o televizorech jsme přinesli v samostatné aktualitě, stejně jako informaci o podpoře NFT.

TCL

Společnost TCL uvede televizor Mini LED 144 Hz, kterou doporučuje především hráčům. „Televizory TCL Mini LED s obnovovací frekvencí 144 Hz nabídnou hráčům špičkovou výhodu zejména v případě soutěžních utkání pro více hráčů, kdy jsou reakční časy ve zlomku sekundy klíčovým prvkem pro dosažení vítězství, zatímco příležitostní hráči ocení rychlejší odezvu systému během hry,“ oznámila firma.

Panasonic

Japonský výrobce odhalil svůj vůbec první 77" OLED televizor (LZ2000 OLED TV). Je vybaven 4K HDR panelem a HDMI 2.1. Nová technologie reproduktorů má lépe nasměrovat zvuk k divákovi. Funguje ve třech režimech – soustředění zvuku na konkrétní místo, dále v režimu pro větší prostory a třetí režim je cosi mezi tím. Do prodeje má nový model přijít v létě, cena zatím nebyla stanovena.

Kromě úhlopříčky 77" bude dostupný ještě ve velikostech 55" a 65". Výrobce upozorňuje na nové nastavení Game Control Board, které shromažďuje všechna důležitá herní nastavení a informace na jednom místě a prezentuje je jako překryvnou vrstvu nad běžící hrou. Je například možné snadno upravit sytost černé barvy, zapnout a vypnout HDR.



Autor: Panasonic 77" OLED televizor LZ2000

Dále Panasonic slibuje hráčům automatickou detekci grafického procesoru NVIDIA, vylepšenou latenci při 60 Hz a podporu HDMI 2.1. Televizor je prý díky tomu vhodný pro nejnovější herní konzole.

„Televizor LZ2000 OLED je vybaven pokročilými senzory, které detekují teplotu barev okolního světla v místnosti a upravují obraz tak, aby poskytoval přirozený zážitek při sledování během celého dne. Tato nová funkce navazuje na loni představený režim Auto AI, jenž v reálném čase identifikuje přehrávaný obsah a automaticky optimalizuje kvalitu obrazu i zvuku, aniž by uživatel musel ručně upravovat nastavení,“ dodává dále Panasonic.

Operační systém My Home Screen byl aktualizován na verzi 7.0.