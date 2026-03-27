Češi dodávají senzory Nvidii, firma z Tchaj-wanu rozjela vývoj čipů v ČR, po pamětech zdraží i procesory

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
V Česku rozjíždí vývoj čipová firma z Tchaj-wanu. Jde o její první pobočku mimo domovskou zemi a Silicon Valley. Firma Jmem Technology vyvíjí čipy s postkvantovou kryptografií, které se nasazují například v dronech a dalších zařízeních. Tchaj-wan výrazně zvýšil produkci dronů, vytváří bezpečnější alternativu vůči Číně. Drtivá většina jeho exportu jde do Česka, stroje pak přes nás jdou na Ukrajinu. Jmem Tek začal spolupracovat s čipovým centrem ACDRC v Brně, které financuje tchajwanská vláda, a díky tomu nyní zakládá oficiální pobočku. Centrum spolupracuje i s dalšími firmami jako Inventec.
Další Češi získali zakázku od nejhodnotnější firmy světa. Nvidia ve svém sídle nasadila senzory z Prahy. Firma Spaceti vyvíjí indoor senzory napojené na cloud, které umí například řídit úsporu energií a monitorovat obsazenost budov. Nvidia už český systém používá v centrále a nyní ho rozšiřuje do poboček po celém světě.
Microsoft možná zruší povinnost instaloval Windows 11 s cloudovým účtem. Zatím jde o náznak jednoho z manažerů. Microsoft postupně utnul způsoby, jak instalaci provést pouze s lokálním účtem, což způsobilo nevoli u řady uživatelů. Firma také nedávno uvedla, že omezí agresivní integraci Copilota do systému, což byl další z důvodů, proč jedenáctky nejsou moc oblíbené. Sice jim roste podíl, ale hlavně kvůli konci podpory desítek.
Po pamětech RAM a discích SSD zřejmě začnou zdražovat i procesory. Intel by měl zvýšit ceny o asi 10 procent a AMD o asi 15 procent. Mezi důvody patří náklady na výrobu, kdy se obě firmy spoléhají na TSMC (Intel částečně), která má omezené kapacity a stejně jako u RAM či SSD z nich výrazně ukrajují dodávky do datových center kvůli AI. Ceny některých procesorů najdete například zde.
Je zde bezpečnostní kauza jako hrom. Útočníkovi se podařilo infikovat balíček litellm, který spravuje AI API klíče pro Nvidii, Netflix, Stripe, NASA a další. Má 97 milionů stažení měsíčně. Bylo možné získat SSH, přístup na git, privátní SSL klíče a další. Další popis je tady. Na tvorbu byla použitá AI.
Americká FCC zakázala do země dovážet nové modely zahraničních routerů. Jde o primárně o čínskou produkci, která vládne asi 60 procentům amerického trhu. Regulátor má obavy o bezpečnost a možnost zneužití těchto zařízení ke státem řízeným útokům a špionážním aktivitám. “Jde o snížení systémového rizika a zlepšení dlouhodobé odpovědnosti v rámci dodavatelského řetězce a bezpečnostních standardů na okraji sítě. Ačkoli bude nějakou dobu trvat, než se efekt projeví, jsou snaha o lepší dohled, jasnější očekávání ohledně životního cyklu a lepší základní bezpečnost nezbytné pro zvýšení celkové odolnosti sítí,” okomentoval krok David Řeháček z firmy Check Point.
Elon Musk chce postavit novou obří továrnu na výrobu čipů. Pod názvem Terafab by měla vzniknout v Texasu pro potřeby firem SpaceX, Tesla a xAI. Hlavní zakázkoví producenti TSMC a Samsung podle Muska nezvyšují výrobní kapacity dostatečně rychle. Začít se má s 2nm procesem. Terafab má integrovat výrobu, návrh čipů, tvorbu masek, testování i pouzdření. Je možné, že půjde o licenci se Samsungem. A uvidíme, jak ambice zabrzdí dodávky od ASML, které nejsou nafukovací.
Už během příštího roku by internetovému provozu měli dominovat boti. Alespoň podle pozorování společnosti Cloudflare. Před nástupem velkých jazykových modelů se boti podíleli na asi 20 procentech trafficu, hlavně vlivem crawleru od Googlu.
Google popsal nový metodu, jak až šestkrát zmenšit velké jazykové modely a zrychlit je. Kompresní algoritmu TurboQuant řeší hlavně kompresi Key Value až na úroveň tří bitů.
Anthropic uvolnil jako open source svůj framework pro budování AI agentů. Pomocí nástroje Skills lze vytvářet balíčky zahrnující instrukce, workflows a podobně a zbavit se tak repetetivního zadávání promptů.
Google vydal model Lyria 3 Pro. Slouží ke generování hudby a navazuje na předchozí trojku, oproti ní nabízí tvorbu až tříminutových písniček.
OpenAI koupila firmu Astral. Ta se zaměřuje na open source projekty pro Python a zároveň na balíčky uv. Aktivity mají pokračovat, Astral spadne pod Codex.
ARM oznámil vlastní procesor. Ne pouze jádra a podobně pro licencování dalším firmám, ale celý vlastní čip, který vypustí na trh za použití 3nm výroby TSMC. Firma tak do jisté míry bude konkurovat svým zákazníkům. AGI CPU používá 136 jader Neoverse V3. Do jednoho blade serveru lze dát dva čipy, tedy 272 jader. A do racku se vměstná 30 bladů chlazených vzduchem, celkově 8 160 jader. Verze chlazená kapalinou zvládne 45 tisíc jader na rack. Mezi první partnery se řadí Meta, Cloudflare, OpenAI, SAP, SK Telecom nebo Cerebras. Detaily jsou zde.
Google vydal postup, jak bude možné na Androidu instalovat aplikace od neověřených vývojářů. Jde o reakci na obavy komunity, které vadí, že od září nebude možná tradiční instalace od vývojářů, kteří si nevytvoří ID, důvodem má být bezpečnost. Pro sideloading bude nutné odemknout developer options, potvrdit varování, provést restart a počkat 24 hodin.
GrapheneOS nebude zavádět kontrolu věku uživatelů. Nebude tak splňovat zákony některých států typu Kalifornie. “Pokud se zařízení s GrapheneOS nemohou v daném regionu prodávat kvůli tamním předpisům, budiž,” uvedli autoři.
Epic Games propustí tisíc lidí. Hlavní produkt firmy v podobě hry Fortnite už nesnáší tolik zlatých vajec jako dříve. Pokles začal loni. Propouštění je prý nutné kvůli udržení finanční stability Epicu.
Intel vydal grafické karty Arc Pro B70 a B65. Jde o profesionální modely z řady Battlemage určené pro strojové učení a podobně. Na trhu se spotřebními GPU tedy potřebný vítr neudělají. Dodavali karet budou firmy Intel, ASRock, Maxsun, Sparkle, Gunnir a ARKN. Intel dále poslal na trh procesory Xeon 600 (Granite Rapids-WS). K dispozici je 11 modelů za ceny od 499 do 7 699 dolarů. Procesory používají pouze výkonná P-jádra, maximálně jich je 86. A dále jsou zde procesory Core Ultra třetí generace pro firemní notebooky. Mimo jiné obsahují vPro.
Huawei oznámila nový AI akcelerátor Atlas 350. Využívá čip Ascend 950PR. Výkon v FP4 má být 1,56 petaflops, přičemž právě podpora FP4 je zajímavá z hlediska možnosti provozu větších modelů s menšími paměťovými požadavky. Akcelerátor používá paměť HBM pod označením HiBL 1.0, mělo by jít o domácí produkci (možná YMTC a CXMT). Propustnost paměti činí 1,4 TB/s a spotřeba je 600 wattů. Výroba zřejmě probíhá pomocí 7nm procesu SMIC. Alibaba zase přišla se serverovým procesorem RISC-V určeným rovněž pro AI modely.
Výrobce telefonů OnePlus se zřejmě v dubnu stáhne z Evropy. Soustředit se má pouze na Indii a domácí Čínu. Firma už je dlouho ve finančních problémech.
Apple vydal macOS 26.4. Jednou z novinek je kompaktní zobrazení panelů v Safari, lze je mít vedle adresní řádky. Dále jsou v systému znaky Unicode 17 a další drobné úpravy.
Vyšel KiCad ve verzi 10. Populární open source nástroj pro návrh tištěných spojů vylepšil velké množství chyb a kromě jiného podporuje návrhové varianty.
Vyšel Firefox 149. Umožňuje zobrazit dvě webové stránky vedle sebe a soubory PDF se zobrazují rychleji díky hardwarové akceleraci.
Samsung vydal 8TB verzi klasického SSD disku 870 Evo. Vyjde na 1 300 eur. Jde o disk pro SATA s čipy TLC a 8GB cache.
Japonská Kioxia investuje 490 milionů dolarů do tchajwanské firmy Nanya Technology. Ta Kioxii dodává čipy NAND pro SSD disky.
