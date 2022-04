Češi expandují na čínský e-shop s půlmiliardou uživatelů. S prodejem na JD.com pomáhá stát

Státní agentura CzechTrade rozje­la oficiální zastoupení českých firem na obřím čínském e-commerce tržišti JD.com. To na tamním a asijském trhu soupeří s Alibabou, západním ekvivalentem je Amazon. JD.com má zhruba půl miliardy aktivních uživatelů.

CzechTrade dlouhodobě pomáhá českým podnikatelům s expanzí a aktivitami v zahraničí a začal se více zajímat o e-commerce. Nedávno například rozjel spolupráci s Amazonem.

V Číně už se nějakou dobu nákupy dějí především online. Tato asijská země v řadě oblastí e-commerce určuje globální tempo a inovace. Zároveň platí, že tamní trh s více než miliardou lidí připojených k internetu je pro zahraniční hráče složitě přístupný. Důvodem není pouze regulace, ale také značné kulturní a jazykové rozdíly či zcela jiné technologie, platební služby či platformy pro digitální reklamu a sociální média.

Řada exportérů proto čínský e-commerce raději hned vzdává, zatímco například na Amazon se Češi poměrně aktivně vrhli. Aktivita CzechTradu může s procesem vstupu na JD.com výrazně ulevit.

„CzechTrade je garantem celého projektu a hraje roli mostu mezi českým a čínským prostředím. Vybrali jsme vhodného čínského investora a partnera celého projektu. Českým firmám pomáháme během celého procesu od prvních jednání po onboarding jejich produktů na platformu,“ popisuje pro Lupu ředitel CzechTradu v Pekingu Jan Bejkovský.

Bejkovský má s Čínou dlouhodobé zkušenosti. Napsal například povedenou knihu Čínský ekonomický systém, kde popisuje, jak chápat čínský hybrid mezi kapitalismem a centrálně řízeným hospodářstvím nebo obecné přemýšlení Číny.

Expanze do retailu

JD.com funguje od roku 2004 a dnes je hlavním soupeřem pro Tmall (Taobao Mall) od Alibaby. Online obchod začal pod názvem 360buy.com prodávat knihy, inspiroval se tedy Amazonem. Do nabídky později přibyly CD, DVD a e-booky.

JD.com se dnes obchoduje na newyorské burze NASDAQ. Tržní hodnota firmy se blíží stovce miliard dolarů, a to při ročních tržbách kolem 150 miliard dolarů. Podnik investuje do oblastí, jako jsou autonomní vozy či drony pro rozvážku zboží, umělá inteligence do skladů a podobně.

JD.com také v Číně postupně investuje do kamenných obchodů JD Mall. V nich je možné prezentovat a prodávat zboží z online nabídky. Podobně postupují i další čínští hráči. Alibaba s fyzickými obchody expandovala i do Evropy, zejména se značkou AliExpress populární i v Česku. Pobočky lze vidět třeba v obchodních domech ve Španělsku nebo Rusku.

Čínští e-commerce hráči jsou známí inovacemi kamenných prodejen. Ty jsou často autonomní a na Lupě jsme například přinesli reportáž o placení obličejem.

Západní investoři

O JD.com se v posledních letech zajímá řada zahraničních investorů. Přes půl miliardy dolarů do něj vložil například Google. Podíl získal také americký retailový hráč Walmart.

Akcie v hodnotě 16 miliard dolarů rovněž vlastní čínský internetový kolos Tencent. Ten se podílu zbavuje, a to zejména kvůli čínským regulátorům, kteří si v poslední době došlapují na lokální technologické hráče a jejich dominantní postavení.

CzechTrade na JD.com vytvořil českou stránku. Prozatím na ní lze koupit produkty od firem Isoline, pivovaru Albrecht a Dr. Müller Pharma.

„Očekáváme prodeje odpovídající velikosti čínského trhu. Pro prodej na JD.com bylo díky CzechTrade nutné připravit pouze podklady typické pro online prodej,“ uvádí pro Lupu bez dalších detailů Andrea Věříš, obchodní ředitelka Dr. Müller Pharma.

CzechTrade není jediným prostředníkem, který zajišťuje e-commerce kontakt mezi Českem a Čínou. V Praze zakořenila společnost Huajie, která u nás má i vlastní logistické centrum nebo showroom. Čína se nadále snaží s Evropou propojovat. V Maďarsku například dokončuje největší vlakový terminál v Evropě, skrze který má i do Česka proudit zboží nejenom z online prodejů.

Jan Bejkovský z CzechTrade pro Lupu popisuje další informace o prodeji na JD.com. Zmiňuje se mimo jiné, že je státní podnik připravený pro expanzi na další online platformy:

Co je potřeba pro vstup na JD.com splnit?

Záleží na formě vstupu. Při prodeji formou cross-border e-commerce (třeba český národní pavilon) je zboží osvobozeno od nutnosti získávat domácí certifikace. Jedinou podmínkou je, aby bylo zboží součástí povolených kategorií pro tento druh prodeje. Pro prodej formou klasického domácího e-commerce je proces výrazně složitější, je v mnoha kategoriích vyžadováno získání domácí certifikace, což je časově i finančně náročný proces. České firmy ve většině případů tyto záležitosti svěří jejich čínskému distributorovi, neřeší je samy napřímo.

Máte představy, kolik českých značek na e-commerce službách v Číně prodává?

Těch, které si prodej přes čínské platformy řídí samy přes svou čínskou pobočku, je velmi málo. Na druhé straně formou prodeje přes čínského distributora je na čínském trhu dostupná celá řada českých výrobků, a to v celé řadě kategorií a segmentů. V Číně se dá online mimo jiné koupit například české pivo, kečupy, krmivo pro domácí mazlíčky, sportovní oblečení, mnoho různých doplňků stravy a celá řada dalších produktů, které tu nelze vyjmenovat. Čínský trh je unikátní v tom, že typický domácí spotřebitel obvykle příliš nevěří domácí produkci, a proto tu mají dovážené výrobky jistou výhodu. Na druhé straně je tu právě ze stejného důvodu silná konkurence výrobků z celého světa.

Proč jste jako platformu pro prodej českého zboží vybrali JD.com?

JD.com je jednou ze dvou největších čínských e-commerce platforem. V posledních letech roste více než její hlavní konkurent Alibaba. JD.com navíc nabízí pro naše účely vhodnější model oficiálního národního pavilonu v cross-border e-commerce. Na základě těchto i dalších kritérií jsme vybrali JD.com. Navíc jsme připraveni rozšířit prodejní kanály i na jiné platformy.

Jak budete řešit propagaci českých značek, aby v konkurenci na JD.com nezapadly?

V čínském e-commerce prostředí panuje obrovská konkurence, a proto je nutné prodávané zboží i celý pavilon neustále propagovat. V principu se tak děje hned několika hlavními kanály. Těmi jsou propagace v rámci platformy formou klíčových slov či doporučeného zboží. Mimo platformu je to pak propagace formou recenzí či endorsmentu čínských influencerů na různých platformách. Volba vhodných nástrojů digitálního marketingového mixu je velmi zásadním faktorem, abychom dosáhli zvyšování prodejů českého zboží v rámci pavilonu.

Bude se prodej českých značek přes JD.com výhledově rozšiřovat?

Připravujeme během roku 2022 rozšíření národního pavilonu o několik dalších značek z odvětví atraktivních pro čínské spotřebitele. V současnosti je tam v prodeji zejména česká přírodní kosmetika, doplňky stravy a pivní speciály. Dá se očekávat, že nové značky budou z podobných kategorií. V rozvoji tohoto prodejního kanálu vidíme velký potenciál, Čína je s přehledem největším e-commerce trhem na světě. Dle dostupných údajů používá e-commerce k nákupům v Číně více než 800 milionů lidí, cross-border e-commerce pak asi 250 milionů.

Jakou roli CzechTrade v prodeji na JD.com hraje?

Firmám předáváme informace o čínské e-commerce obecně, pomáháme jim vybrat atraktivní produkty pro prodej na čínském trhu i při jednáních s čínským partnerem. Není nic nového, že Čína je velmi specifickým trhem, v případě e-commerce to platí dvojnásob. Naším úkolem je firmy připravit různými způsoby pro vstup na trh i na jednání s čínskou stranou. Měřítkem úspěchu pro nás je skutečně realizovaný a zaplacený český export do Číny.

