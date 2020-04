 »  Češi kupují jednu z nejstarších slovenských IT firem. Bootiq má na akvizice stovky milionů

Bootiq tak kopíruje trendy, které lze v poslední době na českém trhu pozorovat, a sice konsolidace IT firem do větších skupin a jejich ambice růst v zahraničí včetně západu. KKCG například zformovala skupinu Aricoma (AutoCont, Cleverlance, Cloud4com a další), další a další firmy nakupuje Solitea a podobně akční je i telco uskupení Suntel Group spadající pod DRFG .

Bootiq prozatím koupil pět firem. V roce 2017 to byla w3w (e-shopy a videokonference), na což loni navázaly společnosti Novasoft (partner SAPu), digitální agentury Blueberry a ze Slovenska pak Adbee (webdesign, e-shopy a další). Tehdy Bootiq oznámil, že navyšuje tržby na 300 milionů a pro Lupu nyní dodává, že za loňský rok to bude 400 milionů.

V Česku se začala formovat další skupina IT firem, která by se chtěla rozrůst do šíře i zahraničí. Jde o společnost Bootiq , která ke svému rozšiřování vedle organického růstu využívá zejména akvizice. Bootiq nově koupil jeden z nejstarších slovenských podniků EEA a podle informací Lupy se chystá nakupovat další.

Samotná EEA má, podobně jako třeba ESET, kořeny ještě v socialismu a formálně začala fungovat od roku 1991. Spoluzakladatel EEA Gabriel Lachmann je mimo jiné zakladatelem organizace Slovensko.Digital. Bootiq díky tomu získává partnera velkých integrátorů na Slovensku, který dodává firmám jako O2, CGI, T-Mobile nebo Raiffeisenbank. Je také platinovým partnerem Atlassianu.

Spoluzakladatelé EEA Gabriel Lachmann a Erich Šašinka v rozhovoru popisují některé další detaily kolem plánů nebo zrodu společnosti:

Firma EEA vznikla už za socialismu s tím, že zápis do obchodního rejstříku proběhl v roce 1991. Je za tím podobný příběh jako u ESETu?

EEA: Firma má skutočne korene na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v posledných rokoch socializmu. Dopyt po IT v tých rokoch rástol a univerzity a pár výpočtových stredísk boli miesta, kde informatika rozkvitala.

Erich Šašinka: Boli to úžasné časy a my sme sa cítili ako rytieri objavujúci nové svety. Trh obrovský, ponuka malá, konkurencia malá. Na druhej strane boli i minimálne prostriedky na podporu vývoja SW. My sme spolupracovali so švajčiarskou módnou dizajnérskou firmou Cuttex a cez nich sme sa dostali k najmodernejšiemu hardvéru – prvé farebné tlačiarne, vyrezávacie plotre… všetko bez driverov, museli sme si ich oživovať sami. Pre armádu sme vyvíjali telekomunikačný systém na operačnom systéme QNX. Bol to prvý real-time, multiuser-multitasking OS na PC. Moc nás vtedy komerčná stránka veci nezaujímala, mali sme dojem, že tvoríme novú kultúru v IT, sme účastní začiatku novej éry. Tým skôr, že väčšina z nás bola z MFF UK, s ktorou sme spolupracovali a IT sme brali ako poslanie. S armádami spolupracujeme dodnes.



Autor: Bootiq Gabriel Lachmann, EEA

Graf tržeb EEA ukazuje rychlý růst od roku 2011 do 2015, pak ale nastal výrazný pokles. Co tato čísla značí?

Gabriel Lachmann: Dôvodov bolo niekoľko. Do roku 2015 sme sa sústreďovali primárne na niekoľko veľkých partnerov, prevažne zahraničných systémových integrátorov s ktorými sme realizovali spoločné veľké projekty na Slovensku a v zahraničí. Bol to stabilný a business model. Na trhu, ale začali pôsobiť spoločnosti bez zásadnej pridanej hodnoty z pohľadu projektov a teamov, ktoré prenajímali kapacity hlavne freelancerov a začali tlačiť ceny do oblasti, kde komplexne fungujúce firmy nemali šancu konkurovať, ak by si chceli udržať kvalitu a schopnosti svojho teamu ako celku. Tento trend tlaku na cenu zdrojov sa časom vypomstil aj klientom, ale toto školenie trhu pár rokov to trvalo.

My sme sa vedome rozhodli nekonkurovať v tejto oblasti agentúram a začali sme rozširovať portfólio zákazníkov. Investovali sme do vybudovania obchodu, niekoľko krát sme optimalizovali štruktúru vedenia spoločnosti a začali sme sa venovať aj partnerstvu so spoločnosťou Atlassian.

Tieto aktivity predstavovali investície, ktoré by boli v pôvodnom modeli nasmerované na zákazníkov a na generovanie tržieb. Certifikácia a tréning Atlassian expertov spoločne s vývojom našich nových produktov predstavovali interné investície v rozsahu tisícov človekodní.

Nový druh zákazníkov priniesol aj väčšie riziko a viaceré zakázky neboli až tak výnosné. Táto investícia sa však vyplatila. Máme kvalitné vedenie spoločnosti a manažment pripravený na výrazný rast. Okolo nás sa objavil okruh skvelých zákazníkov a práca s nimi nás viac baví. Dalo by sa povedať, že sme investovali do svojho rozvoja a učili sme robiť rizikovejší business.

Kde dnes custom vývojář a integrátor typu EEA na slovenském trhu vidí otevřené možnosti?

EEA: Aktuálne vnímame veľký dopyt zo zahraničia a náš rast chceme zamerať primárne na český, rakúsky a balkánsky trh. Je zaujímavé, že naše schopnosti v oblasti systémovej integrácie a custom developmentu prinášajú veľkú pridanú hodnotu u veľkých zákazníkov, ktorý chcú nasadzovať riešenia Atlassian, SAP, business intelligence a umelú inteligenciu. Produkty a dáta je potrebné integrovať a transformovať do pomerne komplikovaných ekosystémov u veľkých zákazníkov a to je priestor kde naše takmer 30ročné skúsenosti prinášajú kľúčovú konkurenčnú výhodu.

Na Slovensku sa dlhodobo orientujeme na banky, energetiku a telekomunikácie. S novou vládou vidíme veľký priestor zapojiť sa aj do štátnych zákaziek. Platformu Atlassian vidíme ako ideálnu platformu pre mnohé úrady, štátne inštitúcie a koordináciu medzi nimi. To bol aj dôvod prečo sme investovali do certifikácie Atlassian produktov pre štátny cloud a hybridný cloud.

Jak lze byznys EEA škálovat, když je z povahy zakázkového vývoje a integrace závislý na lidech a nejde například o SaaS aplikaci?

EEA: Máme rozjednaných niekoľko akvizícií nielen v rámci slovenského trhu. Toto je cesta ktorou chceme ísť v najbližších rokoch. Máme jasnú víziu v rámci ktorej chceme obslúžiť našich zákazníkov v krajinách kde pôsobia. Chceme rásť spolu s našimi zákazníkmi a pritom nestratiť to čo bolo v EEA kľúčové. Chceme zostať dodávateľom o ktorom sa vie, že dokáže dodať dohodnuté riešenia a dokáže spolupracovať s klientmi na ich dlhodobých stratégiách. Sme skupina profesionálov, ktorých poznajú zákazníci po menách a plánujeme pridať medzi nás ďalšie mená ktoré v IT niečo znamenajú.