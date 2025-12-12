Češi pomohou návratu Nokie, Zuckerberg na VR provařil 70 miliard dolarů, AI smazala programátorovi disk a omluvila se

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Češi získali prestižní zakázku. Pomohou návratu Nokie a postaví síť největšího operátora v Evropě. Suntel Group spadající pod DRFG Davida Rusňáka realizuje největší část dodávky více než tří tisíc vysílačů Deutsche Telekomu. Půjde o masivní nasazení technologie open RAN na Nokii. V praxi tak uvidíme, zda se open RAN dokáže dělat ve větším měřítku.
Slováci se pouštějí do právní potyčky s Googlem. Jejich neexistující čip používá stejné jméno jako čipy Google TPU. Tachyum, které léta slibuje revoluční čip, má na TPU registrovanou obchodní známku, a po Googlu chce, aby se označení TPU vzdal (ten na rozdíl od Tachya má v chodu už sedmou generaci a na TPU natrénoval Gemini 3). Tachyum teď mluví o tom, že jeho čip bude 21krát rychlejší než chystaná nová generace od Nvidie.
Brněnská Phonexia byla prodána, kupci jsou Korejci. Fond Crescendo Equity Partners ze Soulu běžně investuje do korejských firem kolem polovodičů nebo displejů, ale tentokrát zamířil na Moravu, kde získal odborníky na rozpoznávání řeči, přepisu hlasu na text a podobně. Prodejci byli původní majitelé.
Qualcomm kupuje v podstatě konkurenta brněnské firmy Codasip. Jde o americkou firmu Ventana Micro Systems, která vyvíjí čipy na otevřené architektuře RISC-V. Qualcomm tak jde mimo tradiční ARM s tím, že RISC-V ho zajímá například v serverech a dalších oblastech mimo telefony. Uvidíme, jak se RISC-V vyvine, Codasip je také na prodej.
Součástí ChatGPT jsou nyní aplikace Adobe Photoshop, Express a Acrobat. Je nutné si je v nastavení spojit a následně je možné přímo z chatbota používat funkce jako je upravení obrázků nebo PDF.
Zuckerberg na virtuální a rozšířené realitě zatím provařil 70 miliard dolarů. Jde o ztrátu divize Reality Labs, kvůli níž přejmenoval firmu Facebook na Meta a vytvořil několik let trvající hype kolem metaverse, který zatím nevznikl, ale korporace všeho druhu na něj vytvořily inovační týmy, školení, meetupy, příspěvky na LindkedInu a mnoho dalšího. Meta příští rok škrtne investice do VR o asi 30 procent a přesměruje je do AI. Zuckerberg ale VR v dlouhodobém měřítku věří a zřejmě to celé jen tak nezařízne.
Elon Musk zaregistroval ochrannou známku Starlink Mobile. To naznačuje ambice SpaceX stát se mobilním operátorem. Starlink už nějakou dobu testuje připojení telefonů k jeho satelitní síti, na spolupráci se chystá třeba s T-Mobile US. Nicméně je možné, že Musk bude chtít mít ze Starlinku globálního operátora, pokud to v budoucnu technologicky bude reálné.
Umělec Beeple vytvořil robotické psy s hlavami Zuckerberga, Bezose nebo Muska. Budoucnost zřejmě bude hodně znepokojující. Roboti prezentovaní v Art Basel Miami Beach připomínají loutku z hororu Possum, na který se nedoporučuji dívat.
Programovací AI od Googlu smazala uživateli disk a následně se omluvila. Jde o případ agenta Antigravity, jemuž uživatel zadal příkaz o restart jednoho ze serverů a smazání cache, ovšem zvrtlo se to. Opět je zde připomínka toho, že k podobným AI agentům je nutné přistupovat opatrně.
Bohemia Interactive rozjela spolupráci s Intelem. Největší české herní studio jakožto vydavatel připravuje survival titul Everwind, který má kromě jiného sloužit jako ukázková implementace technologií Intel XeSS 2.1 a Frame Generation. Jde o konkurenci pro AMD FSR a Nvidia DLSS, jenž není vázaná na hardware Intelu, takže se rozšiřuje celkem rychle.
Nvidia dominuje prodeji samostatných grafických karet. V posledním čtvrtletí měla podíl 92 procent z 12 milionů prodaných kusů. AMD bralo sedm procent. Ve statistikách se objevil Intel, jehož grafiky Arc se po prvotních problémech s ovladači zdají být slušnou volbou do low-endu. Doufejme, že Intel bude pokračovat, konkurence je potřeba a pozice Nvidie je nezdravá (brzy zřejmě vyjde model B770 s 300 W TDP). AMD sice registruje značný úspěch s modely Radeon RX 9070 XT, ale ani to nestačí (AMD navíc má omezené kapacity u TSMC, které alokuje hlavně na AI nebo Epyc, kde rychle roste a má vysoké marže).
Naopak v desktopových procesorech AMD začíná vládnout. Alespoň v samostatných prodejích. Například u Mindfactory naposledy AMD brala 95 procent peněz, kteří tam zákazníci za CPU utratili.
Philips vyrobil monitor s obnovovací frekvencí tisíc Hz. Té jde dosáhnout pouze při rozlišení 1280 × 720 pixelů. Ve 1440p ale zvládá stále monstrózních 500 Hz. Jde o model Evnia 27M2N5500XD. Philip je původní nizozemská značka, monitory ale televize už vyrábí čínská společnost, která si tento brand licencovala (Philips nadále existuje, ale věnuje se jiné elektronice).
Steam už zase funguje na Windows 7 a 8. Valve sice ukončilo podporu v roce 2024, komunita si ale našla cestu. Je možné si stáhnout patch, díky němuž Steam nekontroluje verzi a kompatibilitu. Bezpečnost něčeho takového je samozřejmě otázkou.
IBM za 11 miliard dolarů kupuje Confluent. Ten staví data streaming platformu nad Apache Kafka. IBM motivuje kromě jiného práce s daty kvůli AI. Big Blue tak po Red Hatu nebo HashiCorpu pozřela další známou značku.
Na Netflixu už 30 procent streamování videa obsluhuje kodek AV1. Ten má také dobrý podíl v HDR, 85 procent tohoto katalogu má AV1. Firma se připravuje na budoucí nasazení AV2.
Výkonné grafiky Nvidia H200 už zase bude možné vyvážet do Číny. Americká vláda ale bude muset schválit zákazníky a zároveň po Nvidii bude chtít podíl z tržeb 25 procent. USA sice kolem zákazu podobných vývozů neustále mluví o bezpečnosti, ale má do reálné bezpečnosti dost daleko a spíš to celé připomíná koňský handl ze strany Trumpovy administrativy. AMD má pro trh nové osekané akcelerátory.
Čína zároveň možná H200 a dalších AI čipy z USA nebude chtít a nákupy omezí (což už začala dělat). Cílem je podpořit domácí firmy typu Cambricon nebo Huawei. Čínská vláda už vytvořila první oficiální list pro procurement, který upřednostňuje domácí hráče. Jsou zde také odhady, že Čína během tří let začne svá GPU naopak vyvážet. Připomeňme, že zvýšené úsilí země v této oblasti bylo způsobeno právě americkými sankcemi a že přední západní polovodičoví hráči na toto americkou vládu dlouhodobě upozorňují. V rámci zbrojení se také zřejmě spojí dvě čínské firmy Hygon a Sugon.
Už je možné si předobjednat telefon Jolla. Půjde o evropský produkt, který nabídne vyměnitelnou baterii nebo fyzické tlačítko pro přepínání soukromí. Předobjednávková cena činí 99 eur, která poté bude odečtena z koncové ceny 499 eur.
