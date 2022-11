Češi uspěli na Kickstarteru s open source robotem. Jejich kamery už úspěšně konkurují Intelu

Vladimír Vyskočil před asi osmi lety založil české vývojové centrum známé americké síťařské společnosti Ubiquiti, které zaměstnává několik desítek lidí. Začátkem letošního roku se vrhnul trochu jiným směrem. Stal se investorem a šéfem vývoje ve startupu Luxonis zaměřeného na robotiku. Luxonis aktuálně dokončuje úspěšnou kampaň na Kickstarteru, kde mnohonásobně překonal cíl a kde zatím vybral přes 220 tisíc dolarů (více než pět milionů korun) na vývoj open source robota Rae.

Luxonis vyvíjí malé kamerky zaměřené na počítačové vidění konkurující technologii RealSense od Intelu. Jmenují se OAK a dokáží vnímat hloubku, objekty a další údaje a nad tím spouštět prvky umělé inteligence pro zpracování získaných údajů. Díky tomu se třeba roboti mohou navigovat prostorem. K tomu je k dispozici cloudový software RobotHub, který slouží jako ovládací centrála nebo služba pro přístup aplikací komunity vývojářů. Hub není povinný a data lze posílat kamkoliv jinam.

„Naše kamery se používají na ponorkách pro mapování dna oceánů, na přistávacích modulech s vesmírnými turisty nebo v dětských inkubátorech v nemocnicích, kde sledují stav pacientů,“ popisuje pro Lupu Vyskočil.

Lokální výpočty

Rae, na něhož právě běží zmiňovaná kampaň na Kickstarteru, staví na jádru a zkušenostech s kamerami OAK. Jde o malého robota podobného různým autonomním vysavačům. Jeho úkolem ale není vysávat prach, ale právě skrze kamery a počítačové vidění vnímat okolí a sloužit k účelům, ke kterým ho jeho majitel upraví. Rae je zkratka pro Robotic Access for Everyone, což předznamenává, že tvůrci cílí na velkou otevřenost, a to i díky nasazení open source systému ROS (Robot Operating System).





Luxonis v otevřenosti jde až tak daleko, že ke kamerám OAK poskytuje schémata a zájemci si je mohou sami vyrobit. „Neveřejný je pouze kód naší knihovny DepthAI běžící přímo v akcelerátoru. Je to způsob, jakým získáváme prostředky na další rozvoj,“ vysvětluje Vyskočil. Podobný přístup je aplikován i v případě robota Rae.

Rae využívá hardwarovou platformu Robotics Vision Core (RVC) ve třetí verzi, kamery OAK prozatím běží na verzi druhé. RVC 3 je kombinací čtyř ARMů (Cortex-A53 na 1,5 GHz), AI akcelerátoru a dalších akcelerátorů pro computer vision, stereovidění nebo enkódování videa. Díky tomu je možné výpočty provádět lokálně a není nutné je ke zpracování posílat na edge nebo do cloudu.

Luxonis možnosti Rae dostatečně podrobně prezentuje na Kickstarteru, nebudu zde tedy opisovat kolo. Doplnit lze ale některé kontextové informace.

Spojení s OpenCV

Luxonis crowdfundingovou kampaň vede skrze organizaci OpenCV spravující stejnojmenné open source nástroje pro počítačové vidění. Původně šlo o projekt Intelu, který ho z firmy vyčlenil komunitě. Luxonis s OpenCV úzce spolupracuje. Název kamer OAK je zkratkou pro OpenCV AI Kit. Organizace OpenCV se v minulosti Luxonisu ozvala s tím, že chce tímto startupem vyvíjený hardware použít jako demonstrační platformu, čímž se rozjela spolupráce. Dokonce i v prodeji a předchozích úspěších na Kickstarteru.

Jinak ale Luxonis funguje jako samostatná firma, jež prozatím posbírala investice ve výši 4,8 milionu dolarů. Kromě Vyskočila za ní stojí například Brandon Gilles, který v Ubiquiti vedl sekci UniFi. Luxonis má díky tomu sídlo v Denveru, přes dvacet vývojářů ze zhruba šedesáti jich je nicméně v Praze. Jedná se o největší pobočku. Většina softwaru pro robota Rae se bude dělat u nás. Další kanceláře jsou v Plzni, Lublani a Tchaj-peji.

„Před dvaceti lety jsem na střední škole začal s poskytováním internetu. Bylo to v úplném počátku Wi-Fi, kdy můj první domácí access point stál devět tisíc korun. Tehdy jsme vysílače skládali z mnoha různých komponent a kompilovali si pro ně upravené ovladače. Pak se objevil první produkt od Ubiquiti, který vše integroval do jedné krabičky. Vše se snadno instalovalo a fungovalo lépe než předchozí věci. Náš první robot funguje podobně. Chceme komukoliv, kdo chce začít s robotikou a počítačovým viděním, umožnit přístup k hotovému a cenově dostupnému hardwaru,“ navazuje Vyskočil.

Rae bude sloužit jako platforma pro rychlé prototypování robotických aplikací. Luxonis spolupracuje s lidmi z Open Robotics stojícími za ROS. Ti přinesli zpětnou vazbu v tom, že přístroj pro rychlé a dostupné prototypování se musí vejít na stůl, musí být otevřený a musí na něm jít vyzkoušet libovolný nápad.

Rae má na dvou stranách širokoúhlé stereokamery, mohou na něm běžet neuronové sítě a disponuje několika porty USB-C pro připojení dalších zařízení. Není nutné připojení k internetu. Pro širší publikum má zjednodušený software. Aplikace, které v robotovi běží, mají vlastní kontejner obsahující potřebné knihovny.

„Potenciál pro využití robotů je obrovský a jsme teprve na začátku. Do budoucna máme v plánu kit, který umožní sestavení vlastního robota,“ plánuje Vyskočil.