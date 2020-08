Česká CNN po třech měsících: Prima chválí úspěšný web, sledovanost je malá

Když chce televize Prima pochválit českou CNN, zdůrazňuje vysokou návštěvnost internetových stránek. Daří se jim velmi dobře: navštěvuje je přes milion uživatelů měsíčně a tuto metu překonaly už po prvním měsíci provozu. Velkou odezvu má obsah české CNN rovněž na sociálních sítích, kde reakce uživatelů povzbuzují roztomilé záběry zvířátek, články o kriminálních případech a informace o tragických nehodách. Na Facebooku má po třech měsících přes 45 tisíc sledujících, na Twitteru přes 5300 a více než 17 tisíc lidí odebírá její novinky prostřednictvím Instagramu.

To jsou ale zatím jediné výrazné výsledky, které je možné nákladnému projektu obnášejícímu investice za mnoho desítek milionů korun připsat. Televizní část CNN Prima News ještě po třech měsících vysílání nedokázala v průměrném dnu oslovit více než několik desetin procenta publika. Podle oficiálního měření televizní sledovanosti byl v červnu její podíl na publiku v celodenním vysílání u diváků starších 15 let zhruba 0,35 procenta. To je mnohem méně než výsledky ČT24. Ta měla ve stejném měsíci průměrnou sledovanost 4,94 procenta.

Veřejnoprávní zpravodajství upřednostňují diváci také v prime time mezi 19.00 a 22.00, kde si v červnu ČT24 připsala průměrný podíl 2,58 procenta, zatímco komerční konkurence se musela spokojit s 0,31 procenta. Pokud obě stanice pokrývají stejnou událost, odpověď na reklamní otázku CNN Prima News – Kde jste byli, když…? – by mohla znít, že na ČT24.

V sobotu 30. května 2020 například zařadily ČT24 i CNN Prima News speciální vysílání ke startu historicky první soukromé kosmické lodi s posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici. Oba večerní pořady nabídly přímý přenos startu a komentáře odborníků. Česká CNN připravila dokonce propracovanou 3D grafiku s modelem lodi. Její vysílání si však zapnulo 35 tisíc lidí, kdežto na ČT24 přepnulo 165 tisíc diváků.

Slabší prázdninové období se CNN Prima News rozhodla oživit cestovatelským servisem a nenucenými rozhovory Pavlíny Wolfové s politiky. Stanice vyslala reportéry mimo jiné do Řecka, Rakouska, Itálie či Chorvatska, kam redaktorky Nina Ortová a Simona Dočkalová uspořádaly závod v jízdě autem a přímým vlakem. „Seriál Po Česku pak ukazuje krásy naší krajiny i zajímavé výlety třeba parníkem po přehradách, na kole za vojenskými bunkry či pěšky na túrách v nedotčené přírodě,“ představila televize svůj letní program.

Prima v oficiálních vyjádřeních žádné znepokojení s dosavadními výsledky sledovanosti nedává najevo. V prvních týdnech zdůrazňovala, že je na hodnocení moc brzy, a opakovala, že řada diváků ještě nový program nenaladila. Ačkoliv tisková zpráva nese titulek, že „CNN Prima News má za sebou téměř tři měsíce úspěšného vysílání“, na velké tiskové konferenci k podzimnímu programu věnovali manažeři Primy stanici CNN něco málo přes minutu času. A jak už bylo zmíněno, komentovali hlavně web. Zájem návštěvníků o přehrávání videa má podpořit třeba autorský pořad moderátora hlavní zpravodajské relace Pavla Štrunce, který ho původně natáčel pro web Info.cz.

Návštěvnost internetových stránek dělá digitálnímu týmu radost. „Čísla nás mile překvapila, byla to vyšší hodnota, než kterou jsme si stanovili. Byli jsme hlavně rádi, že jsme hned za první měsíc překonali hranici jednoho milionu reálných uživatelů (RU). Za červen 2020 už to bylo 1 210 433 RU,“ prohlásil on-line ředitel Tomáš Večeřa. „Náš obsah, zejména z televizních pořadů, chceme k divákům dostat i formou podcastů. Do budoucna budeme rozjíždět vlastní podcasty. Nalákat můžu například na připravovaný pořad, který chystáme s Marií Bastlovou,“ dodal. V případě webu má česká CNN jako dlouhodobý cíl dostat se mezi TOP 5 nejčtenějších zpravodajských webů v Česku. „Pro tento rok budeme považovat za úspěch, když se dostaneme mezi TOP 10. A pokud se to podaří, tak cestu do TOP 5 bych rád dotáhl během dalšího roku,“ doufá Večeřa.

V praxi to znamená, že by česká CNN musela překonat třeba návštěvnost webu ČT24, iRozhlasu, TN.cz nebo Blesku. Největší návštěvnost mají v Česku podle měření NetMonitor servery Novinky.cz, Seznam Zprávy, Deník.cz, iDnes.cz nebo Aktuálně.cz. K jejich číslům má však web CNN Prima News ještě dost daleko.

Slabší je to zatím s původní agendou nové televize. Prima v oficiálních materiálech vypíchla poněkud pohřební breaking news. Jako první informovala česká CNN o úmrtí bývalého komunistického tajemníka Miloše Jakeše nebo o hledání ostatků politické vězenkyně Zdeny Mašínové. Ostatní média ji citovala jako zdroj při úmrtí herce Jana Skopečka. Citované jsou však rovněž výroky politiků v nedělní Partii. „CNN Prima News také odvysílala řadu vlastních témat, včetně svébytných investigativních reportáží. Redakce skvěle využila rozsáhlou síť regionálních reportérů při červnových bleskových povodních a přinášela nejaktuálnější informace přímo ze zasažených míst v živých vstupech a reportážích,“ chválí se bez podrobností Prima.

Živé vstupy a reportáže ovšem automaticky neznamenají zprostředkování událostí v reálném čase. Víckrát se ukázalo, že zpravodajství zatím pokulhává v naplňování motta stanice, jímž je velkolepé prohlášení „Buďte u toho“. Programové bloky české CNN aktuální události spíše doháněly, stanice jako by zápasila s vlastním schématem. Když se u Českého Brodu srazil osobní vlak CityElefant s poštovními vagony nákladního vlaku, nejrychleji zareagovala ČT24 ve 22.14. Pak diváky informovala Nova ve 22.45. Až ve 23.58 se o nehodě z textového proužku na obrazovce mohli dozvědět také diváci CNN Prima News. Na vstup z místa si museli počkat až do sedmé ráno a i v tomto případě byla stanice pomalejší než Nova.