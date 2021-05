Česká CNN slaví rok fungování. Od světového pojetí se vrací k původní Primě

Přesně před rokem zahájila své vysílání CNN Prima News, komerční zpravodajská stanice využívající know-how a licencovaný obsah známé globální značky. Divákům slibovala důraz na zahraniční dění, překvapivé názory a světové žurnalistické hvězdy typu Christiane Amanpour.

Avšak už po několika měsících se natvrdo ukázalo, že český divák nestojí ani o Christiane Amanpour, ale ani o večerní rozhovory Markéty Fialové. A především publikum obtížně hledalo důvod, proč ji zapínat místo zavedené veřejnoprávní stanice ČT24, která informační servis nabízí v dostatečném rozsahu a kvalitě.

Nebylo moc jasné, jakého diváka chce komerční zpravodajská televize oslovit, neboť původní publikum zvyklé na zpravodajství Primy se s novou podobou příliš nesžilo a valná část ostatních konzumentů zpravodajství byla automaticky zvyklá zapínat ČT24. Bylo očividné, že jsou potřeba změny.

CNN Prima News tedy vyměnila vedení a začala se vracet ke kořenům, víc se objevují regionální témata, černá kronika a polarizující témata v diskusích. Její vlajkový publicistický pořad dává často velkorysý prostor hlavě státu, která tak našla nového televizního partnera místo TV Barrandov. Díky tomu z publicistiky české CNN citují ostatní média.

Některé pořady postupně z vysílání zmizely, jako například už zmíněná diskuse Markéty Fialové pod názvem Silný hlas nebo akviziční publicistika se jménem Christiane Amanpour. Stanice od podzimu upravuje schéma a přidala zpravodajské bloky v dopoledním i večerním programu. Součástí změn bylo oznámení, že od klasické investigativy se redakce odkloní spíše ke spotřebitelským tématům. Nejen v této souvislosti se obměnilo personální obsazení redakce.

Hlavní zprávy se pojetím i moderátory přiblížily k původním Velkým zprávám na Primě. Už v říjnu se třeba vrátila moderátorská dvojice Eva Perkausová a Roman Šebrle.

Marketing stanice se také v posledních dvanácti měsících často spojoval s lifestylovými a showbusinessovými tématy. Přitáhla k sobě pozornost třeba nástupem bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové do pořadu Showtime. A také na den prvního výročí zařazuje česká CNN do vysílání speciální pořady k devadesátým narozeninám herečky Jiřiny Bohdalové. Pod logem CNN Prima News dokonce vznikl gratulační klip s písní, kterou na počest oslavenkyně složil Petr Janda.

Při představování projektu CNN Prima News vyjádřil generální ředitel Primy Marek Singer přání, aby stanice do roka oslovovala průměrně 1,5 % diváků za celý den v cílové skupině, která je pro Primu obchodně zajímavá. To jsou diváci ve věku od 15 do 69 let.

Tohoto cíle zatím televizní stanice nedosahuje ani v této věkové kategorii, ani v obecné skupině diváků starších 15 let. Při startu v květnu 2020 byl průměrný celodenní podíl na sledovanosti 0,43 % (CS 15+), v březnu 2021 byl 0,75 % (CS 15+). V posledních měsících mírně, ale setrvale roste. Například v týdnu od 12. do 18. dubna 2021 byl celodenní podíl 1,11 % v CS 15+, u diváků 15–69 let pak dosahoval 0,88 %.

Veřejnoprávní ČT24 loni kvůli epidemii koronaviru zažívala rekordní období. Loni v květnu ji průměrně zapínalo 4,74 % diváků starších 15 let, podíl v letošním březnu byl 5,17 %. V týdnu od 12. do 18. dubna 2021 byl celodenní podíl 5,95 % v CS 15+. U diváků 15–69 let to bylo 4,90 %.



Autor: Filip Rožánek Vývoj sledovanosti CNN Prima News a ČT24

„Televizní stanice má nyní správný rostoucí trend a věřím, že se nám cíl podaří naplnit. Stále jsme oproti ostatním zpravodajským televizním projektům nadmíru úspěšní. Po jedenácti měsících máme až trojnásobný podíl sledovanosti oproti jejich výsledkům za stejné období, a to v té době byla menší konkurence, respektive existovalo mnohem méně televizních stanic,“ komentoval dosavadní výsledky CNN Prima News generální ředitel skupiny Prima Marek Singer ve výročním magazínu, kterým si stanice připomněla rok fungování.

Kterou konkurenci má na mysli, neupřesnil. Například ČT24 startovala v roce 2005, ale za jiných distribučních podmínek, kdy se digitální televizní vysílání teprve rozvíjelo. V letech 2008 až 2011 také vysílala komerční zpravodajská stanice Z1.

Stabilně nejsledovanějším pořadem české CNN jsou večerní Hlavní zprávy, které se souběžně vysílají také na Primě. Podle údajů stanice je souhrnně na obou programech sleduje až 881 tisíc lidí starších 15 let, z toho na CNN je to v průměru 98 tisíc diváků.

„Oblíbenosti se těší i Partie Terezie Tománkové, kterou na CNN Prima News a Primě v roce 2021 sleduje až 568 tisíc diváků (CS 15+). Druhou část pořadu, vysílanou pouze na CNN Prima News, si průměrně nenechalo ujít 88 tisíc lidí u televizních obrazovek (share 3,63 %, CS 15+),“ uvedl PR manažer stanice Jakub Žižka.

Absolutně nejvyšší počet diváků letos mělo poslední rozloučení s princem Philipem, které 17. dubna vidělo 233 tisíc diváků starších 15 let. Následuje vydání Partie s Milošem Zemanem z 25. dubna (208 tisíc diváků). Přes 100 tisíc diváků se dostaly ještě Hlavní zprávy z 18. dubna (120 tisíc diváků). Desítku nejsledovanějších pořadů uzavírá rozhovor K věci ze 17. března, který oslovil 30 tisíc diváků.

Změny ve skladbě vysílání pokračují. Diskusní pořad 360°, který začíná ve 20.15, dostává od května dvouhodinový prostor místo dosavadní jedné hodiny. S Pavlínou Wolfovou se za moderátorským pultem bude střídat Michal Půr, šéfredaktor webu Info.cz. V této redakci se ostatně dříve potkával s nynějším šéfredaktorem CNN Prima News Pavlem Štruncem.

„CNN Prima News bude jako zpravodajská platforma s širokým záběrem pokračovat v prohlubování integrace televizní a online redakce, posilovat osobitost a názorovou pestrost svého zpravodajského obsahu a spolu s celostátními tématy pro širokou veřejnost se také ještě více rozkročí do regionů napříč Českou republikou,“ podotýká Pavel Štrunc.

Na obsahové posuny upozorňuje i kampaň k prvnímu roku vysílání. Podrobnosti televize představí ve večerních zprávách 3. května. V internetových bannerech se už objevuje slogan „Neříkáme vám jen to, co chcete slyšet“. „Zpravodajskou platformu stavíme na mainstreamu, na průměrném českém divákovi, ale máme ambici oslovit i náročnější diváky. A snažíme se o důležitou věc: Aby skutečně zazněly názory obou stran,“ podotkl generální ředitel Singer v už citovaném výročním magazínu.

Zatímco v lineárním vysílání CNN Prima News svého cíle ještě nedosáhla, na internetu už své původní předpoklady překonala. Její web má nejenom značný náskok před televizní konkurencí, ale i před dalšími internetovými zpravodajskými projekty. „Web CNNPrima.cz v tuto chvíli navštíví až milion reálných uživatelů denně, a to je vynikající výsledek, už patříme mezi TOP 3 zpravodajské weby v České republice,“ tvrdí Marek Singer.

On-line produkty má na starosti zástupce šéfredaktora zpravodajství Tomáš Večeřa. „Chtěli jsme se co nejdříve dostat mezi top pět českých zpravodajských webů. To se poprvé povedlo v únoru. V březnu už jsme byli čtvrtí. Samozřejmě je to i velkým zájmem o zpravodajství v době koronaviru. Lidi zajímá, co se kolem nich děje, co každodenně ovlivňuje jejich životy,“ poznamenal v materiálu k prvnímu výročí.

Také webu mají ke zvýšení návštěvnosti pomoci další názory a komentáře. „Na webu chceme dát více prostoru také osobitějšímu obsahu, a proto budeme posilovat rubriku s komentáři a názory členů redakce i výrazných autorů mimo redakci. V budoucnu bychom na webovém portálu rádi dali prostor speciálním pořadům, zaměřili se na podcasty a také bychom chtěli umožnit silnější interakci se čtenáři prostřednictvím internetových diskusí,“ plánuje šéf online redakce.

Podobným směrem se při chystaných inovacích internetového zpravodajství vydává konkurenční televize Nova. Také ona bude natáčet speciální pořady pro web z nového internetového studia, zprostředkuje živé streamy s důležitými událostmi a má i své podcasty.