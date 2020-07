Česká firma vydává elektronickou spisovou službu jako otevřený software zdarma

ISFG chce, aby se do dalšího vývoje postupně začala zapojovat komunita jednotlivců a případně další firmy. Zhruba od konce letošního roku se mají začít rozjíždět komunitní meet-upy a další podobné aktivity. Cílem je, aby SpisUm rozvíjelo více stran, což má přinášet více inovací a rychlejší rozvoj. Zároveň je možné dělat vlastní forky (odnože) tohoto softwaru, ISFG chce ale zůstat garantem hlavní větve. A to primárně z toho důvodu, aby spisová služba splňovala všechny zákonem dané požadavky a mohla tak být nasazována komerčně.

Příspěvkové organizace si mohou evidovat i fyzické spisy a dokumenty – třeba to, v jakých regálech jsou přesně umístěny. Co zatím chybí, je multi select položek (zatím pouze single select), ten se má objevit do verze 1.0.

SpisUm funguje jako webová aplikace a do budoucna by měly přibýt i mobilní aplikace. I ty budou dostupné jako open source. V současné době rovněž vznikají uživatelské a instalační dokumenty.