Česká konkurence pro Boston Dynamics a Teslu, Microsoft dal FBI šifrovací klíče zákazníků, varování před AI bublinou

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Češi dělají na konkurenci Tesly a Boston Dynamics. Na humanoida Jirku ze Zlína teď shání investory. Firma Business Logic (Blogic) vytvořila prototyp robota George, který má být alternativou k Unitree nebo Tesla Optimus. Společnost nyní chce získat 50 až 100 milionů korun na dodělání první funkční verze. George by měl sloužit hlavně v průmyslu.
Po ČEZu koketuje s Číňany také E.ON, v Česku s ním testuje bateriové úložiště. ČEZ s Huawei začal stavět solární elektrárny (hlavně střídače). E.ON spolupracuje s partnerem Huawei v podobě firmy Photomate. Podle firem to zatím neznamená nasazení Huawei v ostrém provozu distribuční sítě. Huawei mezitím školí partnery na to, jak před zákazníky reagovat na obavy a varování NÚKIBu. Partneři kromě jiného nabízí možnost nepřipojovat solární systémy do internetu a cloudu a aktualizace řešit přes flashku. O tom, jak se Huawei nevzdává, jsme psali v našem článku.
Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru. Učinila tak na základě rozhodnutí soudu, kdy v rámci vyšetřování došlo k odemčení tři zašifrovaných notebooků s Windows 11. Systém ve výchozím stavu může posílat klíče do cloudu, takže k nim Microsoft může mít přístup. Jde o další příspěvek do aktuálně probíhající debaty v Evropě, zda je rozumné budovat závislost na amerických cloudech, které podle zákonů jako Cloud Act nebo FISA musí vyhovět požadavkům vládních institucí na vydání dat zákazníků.
Francie kvůli podobným obavám nahradí americký komunikační software typu Teams, WebEx, Zoom nebo Google Meet. Státní organizace budou používat domácí alternativu Visio. Francouzská vláda uvedla, že nemůže riskovat úniky vědeckého výzkumu a dalších citlivých informací mimoevropským aktérům.
Podobnou kauzu nyní řeší také Meta v rámci aplikace WhatsApp. Nová hromadná žaloba tvrdí, že Meta má přístup ke všemu, co v rámci WhatsAppu děláte, tedy i komunikaci, která podle Mety má být end-to-end šifrovaná. Žaloba obviňuje Metu z podvodu na uživatelích. Firma uvedla, že tato tvrzení jsou absurdní. WhatsApp zároveň zavedl novou funkci, která má ochránit uživatele pro kyberhrozbami.
Evropská konkurence Starlinku by mohla odstartovat do roku 2029. Jde o projekt IRIS2, jehož přípravy se zrychlily vlivem současné geopolitické situace. Eutelsat si zároveň objednal 340 nových LEO satelitů, dodá je Airbus.
Na trh míří nový nejrychlejší herní procesor na světě. AMD Ryzen 7 9850X3D se začne prodávat za 499 dolarů, tedy zhruba 12 tisíc korun. Je to jen o trochu více než kolik stojí současný model 9800X3D. Výměnu ale řešit nemusíte, podle testů je novinka rychlejší o nižší jednotky procent, a to díky vyšší frekvenci (5,6 namísto 5,2 GHz v boostu). Každopádně z 3D cache se u AMD stává standard a nové modely budou zajímavé, zejména o kusů s více jádry, až se 3D cache rozprostře přes všechny kusy čipletu, což vyřeší problémy se schedulingem.
Paměti DDR4 zdražují rychleji než DDR5. Jejich spotová cena v posledních týdnech vzrostla o 172 procent, u DDR5 to bylo 76 procent. Uživatelé v rámci nouze začali kupovat starší platformy typu AM4, což se začalo projevovat. Naděje některých se upínají k Číně, která dokázala dotáhnout západ a produkuje čipy pro RAM (CXMT) a SSD (YMTC). Už lze koupit čínské moduly DDR5 a NVMe PCIe 5. Vzestup Číny v této sféře shrnuje Gamers Nexus. Zároveň Micron v Singapuru investuje 24 miliard dolarů do nové továrny na paměťové čipy. To by časem mohlo ulevit současné napjaté situaci, ale asi ne o moc.
Šéf Microsoftu Satya Nadella varoval před možnou AI bublinou. A to v tom smyslu, že se tato technologie musí více rozšířit i mimo technologický sektor nebo velké společnosti. Investice zejména do instrastruktury jsou obrovské (a nezpomalují) a příjmy zatím neodpovídají (další studie zpochybňuje návratnost pilotních projektů). Microsoft na druhou v posledním kvartálu získal z OpenAI skoro osm miliard dolarů, a to díky předchozím investicím a podílu na tržbách. I tak jde ale o rizikové spojení. Na bublinu upozornil i ředitel Cisca Chuck Robbins. Podle něj je možné, že některé firmy popadají a zůstanou jen některé, což je pravděpodobné. Ostatně Cisco je jedním z přeživších neslavné .com bubliny. Internet se tehdy ukázal jako správný základ, který vydržel a vyrostl, ale spousta nesmyslů na něm postavených odpadla.
Malý startup Arcee AI vydal AI model se 400 miliardami parametrů. Jmenuje se Trinity Large a je kompletně otevřený pod licencí Apache. Je srovnatelný například s Llama 4 Maverick od Mety.
Nvidia bude konkurovat Intelu a AMD v dodávkách procesorů do serverů. Firma údajně vydá své ARM procesory Vera jako samostatné produkty. Nvidia dělá ARM CPU už nějakou dobu, doposud ale vždy jako součást serverů se svými GPU. To by se teď mělo změnit a bude zajímavé sledovat, zda a jak to zamíchá s trhem. Procesor Vera má 88 jader ARMv9.2, podporu NVLinku, LPDDR5X nebo SIMD instrukcí SVE2.
Microsoft má nová vlastní AI čip Maia 200. Vyrábí se 3nm procesem TSMC a používá 216 GB paměti HBM3E (propustnost 7 TB/s). Navržen je primárně pro inferenci. Má 140 miliard tranzistorů. Microsoft instance s čipem nabízí v rámci Azure. Jde o alternativu k Google TPU a AWS Trainium a Inferentia, které mají velké zastoupení vůči Nvidii.
Firma Neurophos představila procesor s frekvencí 56 GHz. Nevyužívá klasické křemíkové tranzistory, ale tranzistory postavené na optice, respektive fotonech. V rámci FP4 má dosáhnout až na 235 petaflops, na jeden milimetr čtvereční to dělá 285 teraops, a to při spotřebě 675 wattů. Společnost chce tyto takzvané OPU dodávat na trh už letos.
Nvidia investuje dvě miliardy dolarů do firmy CoreWeave. Jde o jednoho z provozovatelů datacenter pro AI, další jsou Lambda či Nebius. CoreWeave zároveň nadále bude používat nejnovější generace Nvidií.
Je zde další chystaná čínská konkurence pro Nvidii. Tamní firma Iluvatar CoreX ukázala roadmapu, podle níž chce do roku 2027 překonat Nvidia Vera Rubin. Cílem je, stejně jako u dalších podobných firem z Číny, snížit čipovou závislost na západu.
Pozor na aktualizaci Windows 11, kvůli které nemusí nabootovat systém. Jde o verzi KB5074109, která může vyhodit chybu UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Nutné je opravení v recovery módu.
Komunita kolem Linuxu vytvořila krizový plán pro případ, že by se tvůrce jádra Linus Torvalds přestal této činnosti věnovat. Předseda Technical Advisory Board by dostal za úkol navázat kontakt s klíčovými vývojáři a hledalo by se nové vedení.
Raspberry nově nabízí flash disky. Ceny Raspberry Pi Flash Drive startují na 30 dolarech (128 GB). Vyšší verzi lze získat za 55 dolarů (256 GB). Prezentována je stálá rychlost zápisu 75 MB/s, vyšší verze má cache pSLC.
Apple představil AirTag 2. Lokátor má hlasitější reproduktor, výdrž baterie až jeden rok a Apple nově spolupracuje s 50 aerolinkami, díky čemuž by měly odpadnout problémy na letištích s umisťováním tagů do zavazadel. Jeden kus vyjde na 729 korun, balení čtyř kusů na 2 369 korun.
Intel vypustil XeSS 3. Jde o technologii pro upscaling a generování snímků konkurující Nvidia DLSS a AMD FSR. Nový multi frame generation dokáže generovat dvakrát až čtyřikrát více snímků. Novinku lze zapnout v ovládacím panelu, takže není nutná nová integrace do her.
Kandidát na nástupce Tima Cooka v čele Applu ve firmě povýšil. John Ternus nově kromě hardwaru šéfuje také designu, což se prezentuje i jako příprava na budoucí předání žezla.
Takto by měl vypadat operační systém nahrazující Chrome OS. Google ho připravuje na základech Androidu. Detaily o vydání a podobně zatím nejsou k dispozici.
Amazon propustí dalších 16 tisíc lidí. Už dříve oznámil propouštění 14 tisíc zaměstnanců. Celkově jich má kolem 1,5 milionu. Týká se to různých rolí.
