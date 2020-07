Česká mobilní datacentra v poušti. Altron vyhrál zakázku pro vládu v Abú Dhabí

V pražském Braníku už brzy započne poměrně náročný logistický proces. Přijedou kamiony pro nadměrný náklad, jedna část z nich naloží rozměrné klimatizační jednotky a dopraví je do přístavu v Hamburku. Druhá část v podobě rozšířených přepravních kontejnerů se rovněž doveze na sever Německa, ovšem místo běžné přepravní lodi se kvůli atypickým rozměrům umístí na speciální trajekt hantýrkou označovaný jako „ro-ro loď“ (autoliner). Odtud pak výrobek Made in Czech Republic vyrazí na cestu do Abú Dhabí, hlavního města Spojených arabských emirátů.

Pro pražskou společnost Altron něco takového není novinka. Dodavatel a budovatel datových center, se kterým se setkal zřejmě každý, kdo u nás takový komplex provozuje nebo se na to chystá, má už nějakou dobu na Blízkém východě pobočku a podařilo se mu uchytit jako dodavateli pro tamní vlády. Před časem jsme na Lupě popisovali dodávku dvou mobilních datacenter do emirátu Sharjah a například loni proběhl podobný export i do Ománu.

Také zásilka z Braníku míří za bohatým státním zákazníkem, rozměry se ale nafoukly. Altron do Abú Dhabí dodává celkem pět mobilních datových center, které kompletně projektuje a vyrábí v Česku. Tato datacentra se běžně zasazují do rozměrů standardizovaných přepravních kontejnerů (ISO 40), aktuální zakázka je ale atypická a jednotlivé moduly jsou o 60 centimetrů širší (délka zůstává stejná). Z toho důvodu je nutné použít trajekt, který objekty převeze v exportních obalech.

Přivést a zapojit

Mobilní datacentra se typicky používají tam, kde je nutné například rychle škálovat výkon, provozovat něco dočasně či ke stavbě běžného datacentra neexistují ideální podmínky. Jeden takový objekt má vedle hlavního datacentra Seznam.cz. Altron mobilní datacentrové kontejnery dodal i výrobci autobusů EvoBus (spadá pod Daimler), který je má v Holýšově kvůli rozšíření výroby.



Autor: Jan Sedlák Mobilní datacentrum od Altronu určené do Abú Dhabí

Arabové si ale tento koncept oblíbili především kvůli rychlosti, která není na úkor kvality datacentra. „Zatímco u kamenných datacenter projekt probíhá třeba jeden až dva roky, u mobilních je kompletní dodávka realizována do půl roku, často i méně,“ nastiňuje pro Lupu Petr Hrách z Altronu.

V případě arabských zemí totiž nelze říci, že by stačilo přivést kontejner, někam ho položit, připojit k elektřině a datové konektivitě a nechat vše běžet. Abú Dhabí hodně sedí na písku a má vysokou spodní vodu. Kromě kompletní elektrické infrastruktury tak bude nutné udělat takzvaný dewatering a vybudovat velké betonové základy.

Příprava samotných mobilních datacenter probíhá v Česku, kde se tyto výrobky projektují, dávají dohromady, testují a následně připravují na převoz. Na Blízkém východě pak probíhá instalace a oživování na připravenou infrastrukturu. Zde bude dokončena i požadovaná certifikace TTCF dle TIER 3 od Uptime Institute a Rated 3 dle ANSI/TIA 942.

Dodávka bez hardwaru

Altron se dokáže postarat i o dodávku IT vybavení jako jsou servery či síťové prvky, protože může nakupovat na místě skrze blízkovýchodní pobočku, v tomto případě se ale soustředí „pouze“ na dodávku non-IT.



Arabští zákazníci jsou jinak podle informací Lupy známí tím, že si IT více méně kompletně nakoupí od společnosti Cisco, protože na to mají peníze a s dodávkou hyperkonvergované infrastruktury od jednoho dodavatele nebývají problémy. Právě z Blízkého východu také často pochází „Cisco z druhé ruky“, které lze nejenom na našem trhu sehnat.

Kontejnery jako takové mají třináct serverových racků (42U). V rámci chlazení se používá princip teplé a studené uličky. Chladící jednotky jsou připevněny na střechách kontejnerů, vždy v redundanci 2+1. Navrhuje je Altron a vyrábí je pro něj jedna německá společnost. Režim 2+1 mají i modulární UPS. Chladící jednotky jsou dimenzovány až na výkon 150 kW.