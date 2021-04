Česká policie trénuje ve VR, Apple vydává iMacy s čipy M1, čeština pro Ubuntu je v problémech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Česká policie začíná ve výcviku policistů používat virtuální realitu. Jde o projekt podpořený Technologickou agenturou ČR, do kterého se zapojuje více organizací včetně firmy 3dsense. Policisté se ocitnou v místnosti, kde se snaží protistraně sdělit informace, například úmrtí blízké osoby.

Svět VR hraní je v rozkvětu, a to i díky českému Beat Saberu a prodejům milionů kopií. Oculus představil několik nových VR titulů včetně předělávky Resident Evil 4.

Český překlad linuxové distribuce Ubuntu je v problémech. Hlavní autor se odmlčel a na překladu se nepracuje. Situace se řeší na fóru Ubuntu.cz.

Apple má další přístroje s vlastním ARM čipem M1. Nový iMac má sedm barevných variant, tloušťku 11,5 milimetru a 23,5" displej s rozlišením 4480 × 2520 pixelů a podporou True Tone nebo 500 nitů. Osmijádrové M1 lze chladit pasivně, přítomné dva větráčky se mají roztočit jen při dlouhém vytížení. Apple opět nabízí 8 nebo 16 GB RAM bez možnosti výměny (součást M1 SoC). SSD je od 256 GB do 2 TB. Ceny startují na 37 990 korunách.

Pak je zde iPad Pro páté generace. Modely s 11" a 12,9" mají displeje se 120 Hz, čip M1 a opět 8 nebo 16 GB RAM. Sbližování přístrojů Applu je tak čím dál znatelnější, začínají se v podstatě lišit jen operačním systémem. Nové iPady mají i podporu 5G. Ceny jsou od 22 990 korun, nejdražší vyjde na 65 790 korun. Apple vedle toho uvedl novou Apple TV 4K a lokační přívěsky AirTag.

Tržby z výroby čipů letos dosáhnout na rekordních 94,6 miliardy dolarů, ukazují propočty TrendForce. Meziročně půjde o skok o 11 procent. S 65 procenty na trhu jasně dominuje Tchaj-wan (TSMC, UMC a spol.) následovaný Jižní Koreou s 18 procenty (hlavně Samsung), Čínou s pěti procenty (SMIC) a ostatními zeměmi s 12 procenty (především GlobalFoundries). Připomeňme, že čipů je dnes nedostatek a rozjely se stamiliardové investice v dolarech. Hlad potrvá i rok a více.

TrendForce dále počítá, že paměti DRAM zdraží až o 23 procent. Nárůsty už probíhají. Opět za to může zvýšená poptávka, kdy se i kvůli pandemii kupuje více notebooků a podobně.

Velká Británie začala blokovat převzetí ARMu ze strany Nvidie. Argumentuje národní bezpečností. ARM je nyní sice vlastněn japonským kolosem SoftBank, ARM je nicméně nadále britská entita. Úřady nyní věc prošetří a do konce června předají zprávu vládě. Původně se čekalo, že největší problémy bude dělat zejména Čína, která si nepřeje ještě větší vliv USA v čipovém byznysu. Citigroup odhaduje, že šance na to, že se obchod za 40 miliard dolarů uskuteční, je tak deset procent. Šéf Nvidie Jensen Huang v rozhovoru pro VentureBeat říká, že obchodu věří a že by měl být dokončen příští rok.

Jiný deal neprojde určitě. Discord ukončil námluvy s Microsoftem, píše Wall Street Journal. Debatovalo se, že by mohla padnout částka až 12 miliard dolarů. Discord chce nadále operovat samostatně a zřejmě se vydá na burzu. Jeho tržní hodnota má být 15 až 18 miliard dolarů.

Spojeným státům se podařilo výrazně přistřihnout křídla Huawei, vedle toho ale stále sílí rovněž čínská firma ZTE. LightReading rozebírá, jak se ZTE daří vyhýbat sankcím a jak v mnoha věcech po Huawei přebírá roli. Kabinet Joea Bidena mezitím chystá ucelená pravidla proti čínským technologiím.

Čína pod tíhou sankcí pracuje na vlastní procesorové architektuře LoongArch. Instrukční sadu připravuje firma Loongson Technology. Více se v tom vrtá Cnews.cz.

Vyšel Docker pro Apple Silicon, v současné době tedy čip M1 běžící na ARMu. Technologie byla nějakou dobu v beta verzi, nyní je možné nasadit oficiální.

Microsoft chystá funkci DirectStorage také pro PC. Tom's Hardware rozebírá, že bude využívat PCI Express 3.0, NVMe SSD a grafické karty podporující DirectX 12. DirectStorage je API, díky kterému může grafika přistupovat k datům na SSD a odebrat tak zátěž procesoru. Funkci už má nový Xbox Series X a S.

Jižní Morava je v případě HDP české číslo jedna v investicích do výzkumu a vývoje, ukazuje datová zpráva. „Do oblasti výzkumu a vývoje šlo v Jihomoravském kraji 18,8 miliardy korun, což odpovídá hodnotě 3,1 % na HDP regionu. To řadí jižní Moravu na první místo mezi kraji České republiky a jde o srovnatelné číslo s nejvyspělejšími regiony Evropy. Konkrétně je to o půl procenta více než v Praze, a dokonce o procento nad evropským průměrem. Ve srovnání s rokem 2018 investoval Jihomoravský kraj do vědy a výzkumu o dvě miliardy korun více.“

Vodafone v Brně na Fakultě elektrotechniky VUT otevřel laboratoř zaměřenou na 5G. UniLab je menší kampusová síť na 3,5 GHz běžící na rádiu Huawei a jádru Ericssonu.

Google vydal třetí developer preview verzi Androidu 12. Prozatím je stále určená vývojářům s telefony Pixel. Beta verze se rozjedou v květnu, ostrá verze dorazí koncem roku.

Strategie IBM zaměřená na hybridní cloud by mohla fungovat. První letošní fiskální kvartál rostly tržby o 0,1 procenta, což je sice málo, ale aspoň je to růst. IBM se propadala 22 kvartálů v řadě. Cloudová sekce vykázala tržby 5,4 miliardy dolarů. IBM si kvůli obratu za 34 miliard dolarů koupila Red Hat a legacy byznys vyčlenila do nové firmy Kyndryl.

MasterCard za 850 milionů dolarů kupuje firmu Ekata. Ta nabízí nástroje a API, které mohou využívat obchodníci pro ověřování identity, risk skóre a podobně. Rapid7 zase získává podnik Velociraptor. Kyberbezpečnostní kupující si tak pořídil tvůrce open source frameworku pro endpoint monitoring nebo digitální forenzní analýzu.