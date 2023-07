ČT na podzim: Osada, Oktopus a desáté narozeniny Déčka

Podzim v televizním vysílání začíná tradičně dřív než v přírodě. Česká televize zahájí podzimní program už poslední srpnové pondělí, 28. srpna, kdy bude mít premiéru nový detektivní seriál Oktopus. Odložené případy v něm budou po třináct týdnů vyšetřovat Miroslav Krobot a Marika Šoposká.

OKTOPUS je zkratka „oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S“. Vymyslel si ji stárnoucí kapitán hlavně proto, aby se mohl věnovat třicet let starému případu. U svého nadřízeného nalézá pochopení, ale když mu přidělí k ruce mladou ambiciózní kapitánku, je brzy jasné, že jen u jednoho případu nezůstane.

Oproti klasickým kriminálním seriálům tu tolik nebudou záběry z místa činu nebo pitevny. „Tady mají všechno už ve spisech, je tu tedy víc času na osobní linky i vyšetřování,“ řekl kreativní producent Josef Viewegh.

Kdo dává přednost zábavě a pohodě, toho by mohla oslovit druhá řada komediálního seriálu Osada z fiktivní oblasti Záhoří. Je to vůbec poprvé, kdy scenárista Petr Kolečko napsal pro Českou televizi pokračování nějakého seriálu. „Petr Kolečko ani já chatu nemáme a skoro žádné chataře neznáme. Tudíž si ten chatařský život vlastně jen představujeme, domýšlíme. Pracujeme s metaforou velkého světa, který jsme vměstnali do chatařské osady,“ poznamenal režisér Radek Bajgar.

Premiéra první epizody bude v pátek 1. září. „Skoro všichni zůstávají. Odstěhovali se jen obyvatelé jediné chaty, tedy Pavel Nový, Jana Švandová, Jaromír Dulava a Lucie Pernetová. Místo nich se objeví nová rodina – takoví ti typičtí, věčně naštvaní Češi. Velmi dobře je hrají Marek Daniel s Ivanou Uhlířovou. Mají dva dorostence v podání naprosto geniálních mladých herců – Karolíny Knězů a Tomáše Daleckého. Oba jsou budoucími komediálními hvězdami,“ slibuje režisér.

Od 14. října se na obrazovky vrátí taneční soutěž StarDance, bude to už dvanáctý ročník. Moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková se nemění. Soutěž o královnu a krále tanečního parketu vyplní na ČT1 deset sobotních večerů. Jedno ze soutěžních kol bude tradičně charitativní, podpoří Centrum Paraple. Menší změna bude v porotě, místo čtyř porotců budou jen tři. Jeden z hodnotitelů Jan Tománek se totiž přesune na parket jako soutěžící.

Novými díly pokračuje populárně-naučný pořad Zázraky přírody s moderátory Marošem Kramárem a Vladimírem Kořenem a také kulinářský magazín Pečení na neděli. Sobotní večery přinesou portréty známých osobností, například Chantal Poullain, Reginy Rázlové, Petra Štěpánka nebo Heleny Vondráčkové. V plánu je charitativní koncert Světlo pro Světlušku a záznam koncertu Královny popu na Karlštejně.

Novinkou bude cestopisný zábavný pořad plný inspirace a dobrodružství Kam k nám, v němž si pokaždé jedna česká a jedna slovenská rodina vymění dovolenou, zážitky i zemi.

Na nedělní večery jsou připraveny premiéry filmů, které mohli vidět návštěvníci kin. Divákům se na obrazovce vůbec poprvé představí psychologické drama s prvky sci-fi Běžná selhání režisérky Cristiny Grosan, komedie Buko Alice Nellis, Betlémské světlo Jana a Zdeňka Svěrákových či Grand Prix Jana Prušinovského. Nebudou chybět ani dobový film Slovo Beaty Parkanové či drama Banger Adama Sedláka.





Premiéru bude mít také televizní film režiséra Jiřího Svobody s názvem Cesta do tmy. V hlavní roli se představí Matěj Hádek. Drama vypráví příběh vzdělaného a inteligentního muže, který přepadne banku v centru města. Snímek natočený na motivy románu Děvčátko postupně odkrývá pachatelovu motivaci a příběh jeho dcery, který má překvapivé souvislosti s přepadením banky.

Na mimořádný úspěch seriálu Ochránce s Lukášem Vaculíkem naváže na ČT2 dokumentární seriál Jak se dělá dobrá škola s průvodcem Jiřím Havelkou. Desetidílná série režiséra Michaela Kaboše a scenáristy Tomáše Feřtka ukazuje, jak by mohly vypadat české školy budoucnosti. Divákům ukáže školy, které už změny prosazují. Každá má jiný přístup, seriál tedy představí různé reformy.

V premiéře se představí nový cyklus krátkých dokumentů V širších souvislostech, který každý týden nabídne prostor pro dvě aktuální společenská témata. Novinkou bude také řada České počasí aneb Proč padají trakaře nebo dvě šestidílné série – Proč právě my? o rodinách čelících vážným nemocím dítěte a Děti narozené dvakrát o různých formách náhradní rodinné péče.

Šestidílný dokumentární seriál Československý vesmír přiblíží dějiny, současnost i budoucnost českého výzkumu vesmíru a kosmonautiky. Připomene družice, kosmonauty i vědecké kapacity, které se celý život zabývají vesmírem.

Ze zahraničních seriálů uvede Česká televize například mimořádně úspěšnou sociální satiru TV Joj s názvem Iveta o svérázné dívce z východního Slovenska, dále seriál Marie Antoinetta, druhou řadu srbského seriálu Besa, šestidílné drama z britské jaderné ponorky Vigil nebo mysteriózní příběh Dallas 63.

31. srpna oslaví deset let vysílání dětský program Déčko a kulturní stanice Art, které sdílejí jeden vysílací kanál. „Oba programy si za uplynulou dekádu vybudovaly nejen prestižní pozici v rámci dalších profilovaných evropských kanálů, ale zejména se těší oblibě u tuzemských diváků. Ostatně ne náhodou loni Art i Déčko shodně dosáhly druhého nejlepšího výsledku své historie,“ připomněl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Na Déčku bude mít premiéru několik zábavně vzdělávacích pořadů. Múzárium seznámí děti s různými druhy umění. Třináctidílný animovaný cyklus Co všechno umí počasí vysvětlí všechny základní meteorologické jevy. Druhou řadu bude mít Datová lhota, která popisuje fungování počítačů, mobilů a internetu. Cyklus Zachraň se, kdo můžeš! je o práci záchranářů a o tom, co dělat v nečekaných situacích.





Desáté výročí Déčka připomene speciální vydání Studia Kamarád, premiéra animovaného filmu Myši patří do nebe nebo speciál AZ kvízu Junior.

Stanice Art pozve diváky na Týden dárků, mezi nimiž nebude chybět například přímý přenos inscenace Dejvického divadla Každý má svou pravdu. Kromě zážitku ze scény, kam sehnat lístky není vůbec nic jednoduchého, poslouží jako prolog k velkému dokumentárnímu seriálu režiséra Aleše Kisila o historii tohoto divadla.

Na novinky se mohou těšit také uživatelé webové platformy iVysílání. Divákům se představí šestidílná dokumentární série Pickupeři režiséra Tadeáše Daňka odkrývající svět pouličního svádění a skupin mužů, kteří systematicky oslovují dívky a seznamují se s nimi na veřejnosti. Desetidílná Bitová generace Štěpána FOK Vodrážky nahlédne do zákulisí tuzemské herní scény a přinese příběhy vzniku nejzásadnějších počítačových českých her.

Pro generálního ředitele Petra Dvořáka byla středeční programová tisková konference tou poslední po dvanácti letech ve funkci. „Na jarní konferenci 2024, na podzimní konferenci 2024 i na jarní konferenci 2025 uvidíte věci, které už teď máme vyrobeny, vyrábíme je, anebo jsme je alespoň schválili do výroby. Vypůjčím si slogan jednoho našeho televizního seriálu. Doufám, že i pro vás to bude do budoucna ‚dycky Česká!‘“ rozloučil se s novináři v narážce na seriál Most!