Česká televize reaguje na návyky mladých diváků, připravuje projekt Tak moment

Česká televize na jaře příštího roku spustí nový digitální pořad s názvem „Tak moment“. Projekt bude cílit specificky na generaci Z a fungovat bude výhradně na sociálních sítích YouTube a Instagram. Ředitel programu a digitálních služeb České televize Milan Fridrich tuto strategii představil na odborné konferenci Forum Media 2025 jako nezbytnou reakci na dramatický úbytek mladých diváků u tradičních obrazovek.
Podle Fridricha už nelze spoléhat na to, že si mladá generace najde cestu k lineárnímu vysílání, a proto musí veřejnoprávní médium aktivně vstoupit do prostoru, kde tato cílová skupina tráví svůj čas. Nový projekt bude mít svou redakci v brněnském studiu České televize, ale obsahově a strategicky ho bude řídit z Prahy divize digitálních služeb.
Milan Fridrich na konferenci přiblížil konkrétní obrysy chystaného obsahu, který má ambici skloubit informační hodnotu s formáty, jež jsou na sociálních sítích přirozené. „Měla by to být kombinace určitého odlehčeného zpravodajství pro nejmladší, tak jak jsou zvyklí ho konzumovat, lifestylu, zábavy a samozřejmě vzdělávacího obsahu, kterého máme hodně,“ uvedl Fridrich.
Kavčí hory chystají i další změny na internetových platformách. Zanedlouho zprovozní nový web ČT sport, modernizují aplikaci sportovního kanálu pro HbbTV a představí jeho novou mobilní aplikaci. Tyto kroky mají nejen modernizovat distribuční kanály, ale také navýšit kapacitu pro streamovaný obsah. To se týká zejména velkého množství sportovních přenosů, na něž televize vlastní vysílací práva, ale do lineárního vysílání se všechny nevejdou. Digitální platformy tak umožní divákům sledovat paralelně probíhající akce, které by se jinak na obrazovku nedostaly.
Aby Česká televize udržela krok s překotným technologickým vývojem, prochází vnitřní restrukturalizací. Od září letošního roku se digitální služby organizačně spojily s programem, řídí je právě Milan Fridrich. Nová struktura zahrnuje vedoucího obsahu, vedoucího produktů a vedoucího infrastruktury. Řízení a vývoj díky tomu mají být efektivnější.
Milan Fridrich v této souvislosti popsal technický stav digitálního zázemí televize. „Provozujeme digitální služby na naší vlastní infrastruktuře, kterou jsme během let dali dohromady. Nahradilo se všechno, co bylo předtím de facto ‘zbastleno’ během patnácti, dvaceti let. Muselo se začít úplně nanovo, protože technologie šly velice dopředu. Servery se musí měnit každých pět let, spousta dalších věcí také, s tím nic neuděláte,“ řekl účastníkům konference. Dříve různé weby fungovaly odděleně na zastaralých systémech nebo měly oddělené vedení, jako například stránky dětského Déčka nebo kulturního programu ČT art. Aktuálně se vše sjednocuje na jednu infrastrukturu. Vývojáři tak budou flexibilně pracovat na různých produktech a budou vzájemně zastupitelní.
Hlavním motivací ke změnám jsou neúprosná data o sledovanosti, která ukazují prohlubující se propast mezi generacemi. Zatímco u nejstarší generace diváků nad 65 let čas strávený u televizní obrazovky od roku 2007 setrvale narůstá a u diváků nad 45 let příliš neklesá, u mladších lidí je vývoj sledovanosti nepříznivý. „Dramaticky klesá u mladých. Je vidět, že ti, kterým je dneska sedmnáct a v roce 2007 nebo 2008 se narodili, tak se na klasické vysílání nedívají,“ konstatoval Fridrich s odkazem na dlouhodobá data ATO-Nielsen.
Zároveň však zdůraznil, že tento trend neznamená, že by mladí lidé odmítali obsah veřejné služby jako takový. Pouze odmítají lineární vysílací schéma a vyžadují možnost volby. „Oni se na pořady nechtějí dívat v lineární televizi, oni si je chtějí vybrat a dívat se na ně, kdy oni chtějí, a především na druhotných obrazovkách,“ vysvětlil ředitel programu. Data potvrzují, že online aktivity a sledování obsahu na tabletech či telefonech zvyšují celkový zásah České televize u cílové skupiny 12–24 let o nezanedbatelných sedmnáct procent.
„Ano, u televizních obrazovek tráví mladší diváci méně času, ale to neznamená, že tráví méně času s veřejnou službou jako takovou. Jen dávají přednost online vysílání a našim digitálním službám, což může být zpravodajství, sport, iVysílání a pořady, které speciálně nakupujeme pro mladšího diváka,“ vysvětlil Milan Fridrich.
S přesunem diváků na mobilní zařízení se mění i samotná podstata vizuální konzumace. Pro tvůrce obsahu, kteří byli zvyklí tvořit pro velké obrazovky, to znamená nové výzvy. Fridrich tuto situaci ilustroval s jistou dávkou nadsázky: „Většina kameramanů by asi zešílela z toho, že si pracně dávají práci s nějakým záběrem a kompozicí a potom ti nejmladší diváci se na to dívají na smartphonu. Ale taková je realita. S tím nic neuděláme.“ Významný podíl sledovanosti na internetu a mobilních zařízeních má třeba úspěšný kriminální seriál Oktopus, jehož druhá řada nedávno skončila.
Kromě technologických platforem se mění i časová dimenze sledování televize. Takzvaná odložená sledovanost se stává standardem. „Velká část populace už se dneska nespoléhá na to, že něco začíná v osm, tak v osm musí sedět u obrazovky,“ popsal Fridrich. Největší část odložené sledovanosti se odehrává ještě v tentýž den, kdy byl pořad vysílán v premiéře. Diváci přijdou z práce nebo nějaké volnočasové aktivity a pořad si pustí s hodinovým či dvouhodinovým zpožděním. Důvodem je potřeba sdílet zážitek s ostatními a být „v obraze“ v době, kdy je téma aktuální.
Programový ředitel také upozornil na jeden zásadní rys tuzemského publika. Z výzkumů České televize dlouhodobě vyplývá, že diváci nejvíce oceňují původní domácí tvorbu. Od České televize očekávají české filmy. Zatímco děti do čtrnácti let vnímají obsah globálně a původ příliš nerozlišují, generace nad čtyřicet let je hluboce zakořeněna v národní kultuře. „Diváci v našich končinách jsou otevření světu, ale v mnoha ohledech jsou čeští a hodně lokální. Mají rádi domácí věci,“ uvedl Fridrich.
Nejsledovanější a nejpopulárnější pořady jsou obecně z české produkce. V loňském roce dosáhla Česká televize průměrného denního podílu na sledovanosti 30,43 procenta. Posedmé v řadě se v této kategorii stala lídrem trhu v cílové skupině diváků starších 15 let, čímž porazila i komerční skupiny s větším počtem kanálů.
Milan Fridrich se ve svém vystoupení dotkl i probíhající diskuse o financování médií veřejné služby. Na základě průzkumů ukázal, že v očích veřejnosti plní veřejnoprávní média roli pojistky demokracie a svobody slova. V průzkumu, který si Česká televize nechala udělat, se jako nejvýraznější očekávání opakovalo nezávislé objektivní zpravodajství.
Ať už diváci sledují obsah na velké obrazovce v obývacím pokoji, nebo na mobilním telefonu cestou do školy, podstata podle Fridricha zůstává neměnná. „To klíčové je sdílený obsah. Máme jeden mediální dům a samozřejmě máme víc platforem, ale ten obsah je jeden,“ poznamenal.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem