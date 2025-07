Velký přehled podzimních novinek České televize. Od seriálů po iVysílání

Česká televize představila rozmanitý podzimní program pro rok 2025 pod mottem „Všechny barvy podzimu“. „Letos na podzim pokračujeme v tom, co považujeme za klíčové: reflektovat současnost, inspirovat a otevírat veřejnou debatu. Na obrazovkách se objeví silná a žánrově pestrá tvorba,“ prohlásil nový generální ředitel ČT Hynek Chudárek.

Své funkce se ujal teprve od července, takže ohlášené pořady „zdědil“ po svých předchůdcích. Podzimní schéma bylo hotové už v době, kdy teprve probíhala volba ředitele.

Hraná tvorba a zábava

Stanice ČT1 na podzim uvede hned několik premiér, s důrazem na kvalitu a společenský přesah. Odvysílá je v zavedených programových oknech, na která jsou diváci zvyklí.

Oktopus II

Od pondělí 8. září se na ČT1 vrací oblíbený detektivní seriál s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou v hlavních rolích. Druhá řada přinese dvanáct nových, propracovanějších případů, které zavedou diváky do Berlína, mezi válečné veterány, nebo do hluboké minulosti 90. let, kdy hlavní hrdina začínal u policie.





Režisér Jan Pachl uvádí, že seriál si zachovává svůj žánr a dramaturgickou stavbu, ale změnil se způsob snímání. „První sérii jsme hodně točili na širokoúhlé objektivy. To znamená, že jsme byli blízko u postav. Druhá série je více filmová a skutečně široká. Vrátili jsme se k více filmařskému přístupu, takže používáme klasičtější objektivy a jsme zase od postav dál. Pracujeme s větší hloubkou, je to oproti první sérii filmovější,“ řekl k vizuálnímu pojetí.

Seriál doprovází hudba od Michala Pavlíčka. Miroslav Krobot k druhé sérii říká: „Návrat do role kapitána Dítěte je příležitost, jak postavu zpřesnit, případně přidat nějaké nové odstíny. Ale převládá pocit návratu k něčemu dobře známému, co se příliš nemění.“

Marika Šoposká dodává, že se diváci ponoří hlouběji do osobního života mladé kriminalistky Fáberové a dozví se „důvody proč je taková, jaká je“. Seriál navazuje na úspěšnou první sérii, která byla prodána i do zahraničí.





Ratolesti

S desetidílným rodinným dramatem se počítá od 5. října pro nedělní večery na ČT1. Zaměřuje se na společensky silná a aktuální témata tzv. kulturních válek, jako jsou dezinformace, transgender identita, drogy a šikana, a promítá je do života běžné rodiny v menším, na pohled idylickém městě.

Hlavními hrdiny jsou adiktoložka Hana Velková (Aňa Geislerová), ředitel gymnázia Karel Velek (Stanislav Majer) a kriminalista Jiří Kolář (Matouš Ruml), kteří se snaží pomáhat dětem v těžkých životních situacích.

Scenárista Tomáš Feřtek podotýká: „Každá epizoda otevírá jedno téma a je to spíš výkop k debatě, většinou neposkytujeme žádné hotové odpovědi.“ Aňa Geislerová zdůrazňuje, že ji baví, že se seriál „nezastává ani jedné ze stran, jen předkládá nestranný pohled“.

Zločin na dobré cestě

Novinka v detektivním žánru, která je „kořeněná humorem“. Je volně inspirovaná povídkami Antonína Jirotky. Zaměřuje se na soukromého detektiva Staňa Wolfa (Martin Pechlát), který řeší promlčené případy a nespravedlivě obviněné klienty.

Kreativní producentka Jiřina Budíková popisuje seriál jako „detektivku s průběžnou linkou vztahu otce a syna, kteří se zpočátku tak trochu nesnášejí, možná i proto, že jsou si v mnoha směrech podobní.“ Herec Martin Pechlát k tomu říká: „Myslím si, že se odlišuje od jiných kriminálek tím, že nehoníme žádné vrahy a nevyšetřujeme krvelačné mordy. Spíš řešíme soukromé očko, drobnou kriminalitu, nevěry, ztracenou kočku. Myslím si, že tím je to takové lidsky milé a příjemné.“

StarDance Tour

Poprvé v historii vyráží taneční show StarDance na turné po šesti českých městech, které vyvrcholí v pražské O2 areně natáčením speciálního silvestrovského dílu pro ČT1. Halová podoba oblíbeného pořadu odstartuje 27. září v Karlových Varech a dojede do Ostravy, Brna, Liberce, Pardubic a Prahy.

Kromě silvestrovského speciálu diváci uvidí i šest osmiminutových dílů „Minuty ze StarDance Tour“. Televize je zařadí na stanici ČT1 a do iVysílání.

Dokumentární tvorba a publicistika

Česká televize nadále klade velký důraz na dokumentární tvorbu, kterou označuje za pilíř veřejnoprávnosti.

Tematické okno Zóna zájmu se tentokrát zaměří na rodičovství a s ním spojené společenské problémy dneška. Celkem 13 nových dokumentů se bude tematicky prolínat s hraným seriálem Ratolesti. Otevřou témata jako šikana (online i ve škole), přístup k drogám, pohlavní identita, dezinformační scéna, sociální vyloučení a vliv mobilních telefonů na děti.

Pořady budou na ČT2, v iVysílání a nově i na vznikajícím dokumentárním YouTube kanálu ČT Doku.

Editorka Zuzana Trávníčková k tomu dodává: „Zóna zájmu je okno malých současných dokumentárních filmů, které reaguje na fakt, že se česká společnost rychle mění a že mnoho jevů, které ještě nedávno neexistovaly, ovlivňuje náš život teď.“

Výpravný časosběrný dokument Ve službě horám vznikl k 90. výročí Horské služby ČR. Film zachycuje krásu a nástrahy českých hor, slavné záchranné akce a proměnu instituce v čase. Autorka námětu Alena Zárybnická, dlouholetá meteoroložka, si cení na práci Horské služby „profesionality, ochoty nasadit svůj život pro pomoc druhému a skromnosti, se kterou o své práci mluví“.

Mezi další významné dokumenty patří portrét významného českého psychiatra Cyril Höschl: Jak chápat život a nezešílet, dokument o myšlení a kritickém pohledu na svět

Androméďan – Cesta Františka Koukolíka, tříletý časosběrný portrét romské rodiny z Varnsdorfu Dajori, pětidílný cyklus Ezoterické Česko nahlížející různá pojetí ezoteriky v současné společnosti, investigativní dokument o systémovém selhání vůči obětem domácího násilí Lex Anička nebo třeba dokumenty nahlížející do ruské a čečenské politiky a lidského odporu proti totalitě.

K vidění bude také Prezidentka, portrét Zuzany Čaputové, která byla pět let prezidentkou Slovenska. V programu se objeví i film o mladých lidech s duševními onemocněními Přežít svou hlavu. Dokument Voda, která zabíjí připomene povodně na severu Moravy a ve Slezsku v září 2024. Sté výročí nálezu vzácné sošky připomene pořad Věstonická Venuše. Čtvrtá řada Legend kriminalistiky představí známé i méně známé vyřešené kauzy po přelomu tisíciletí.

Pohádky, fantazie a legendy

Nejmladší publikum se může těšit na pestrý program, který propojuje osvědčené pořady s novinkami, reagujícími na současná témata i výročí, s důrazem na fantazii, příběh a zábavné poznávání. Ředitel ČT :D Petr Koliha zdůrazňuje unikátnost české animace a říká: „Déčko je kreativní, je zábavné, je vzdělávací, je bezpečné, je bez reklam a je hlavně české.“

Nový animovaný Večerníček O pejskovi a kočičce vypráví Marek Eben. Poprvé v historii ožívají v animované podobě legendární příběhy Rychlých šípů od Jaroslava Foglara, v produkci České televize a studia Alkay Animation Prague. Režisér Michal Žabka, který na Foglarových příbězích vyrůstal, věří, že „děti by měly vidět, že dobrodružství se dá zažít i jinak než s mobilem na gauči“. Dodává, že smysl pro čest a kamarádství by se jim do budoucna také mohl hodit.





Rychlé šípy ve vysílání České televize Autor: Česká televize

Pohádková pátračka je nový hraný dobrodružný seriál, kde Ema a David řeší nevysvětlitelné úkazy a pomáhají zachraňovat křehký svět příběhů. Druhá řada úspěšného hraného seriálu Tajemství pana M. – Cesta časem seznamuje děti s osobností Gregora Johanna Mendela.

Zahraniční seriály a iVysílání

Na stanici ČT2 se od září objeví první řada úspěšného amerického seriálu Yellowstone s Kevinem Costnerem. Vysílat se bude dvakrát týdně. Slovenský osmidílný vztahový seriál Příliš mnoho lásky vypráví o muži žijícím tři paralelní životy. Slovensko-česká kriminální minisérie Válka policajtů se inspirovala mafií a policií v 90. letech v Košicích. ČT1 ji zařadí od září na čtyři nedělní večery.

Francouzský kriminální seriál z roku 2013 Inspektorka Candice Renoirová nahradí na ČT1 úspěšnou Komisařku Florence. K vidění bude vždy v úterý a ve čtvrtek. Do vysílání je připravena rovněž druhá řada slovenského komediálního seriálu Iveta s podtitulem Kráska z Trebišova.

Mezi podzimní novinky na iVysílání se zařadí francouzská minisérie s thrillerovými prvky Ničivá láska nebo šestidílná série Přiznání z produkce britské ITV s Martinem Freemanem v hlavní roli. Kriminální thriller se postupně vyvíjí v soudní drama na základě skutečného případu. V listopadu se na iVysílání objeví velkolepý výpravný seriál Viktorie s hvězdným hereckým obsazením, který čerpá ze skutečných událostí a podrobných deníků britské královny.

Presskit České televize k vysílání na podzim 2025 (PDF, 11 MB)